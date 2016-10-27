  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

دبي تحذر من استخدام”مياة الأحلام”

27 أكتوبر, 2016 , 12:50 م
دبي تحذر من استخدام”مياة الأحلام”
  • 2٬228
  • 3
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:أهابت بلدية دبي الجمهور بضرورة عدم استخدام منتج يدعى “Dream Water”، يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه يساعد على النوم السريع ومعالجة اضطرابات النوم، نظراً للأعراض الجانبية الخطيرة المترتبة على استخدامه.

وأشارت بلدية دبي عبر حسابها الرسمي على توتير، إلى أن المنتج غير مسجل لديها لما يحتويه من مكونات دوائية غير مرخص باستخدامها، إلا من خلال وصفات دوائية.



تعليقات ( 3 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    الستيني

    المزعج ان الجهات الرسمية تحذر بدلا من سحب هذه الأصناف من الاسواق ومعاقبه موردها وبائعها !!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    نوضي عويض العصيمي

    اباها اباها يا العلم الأكيد شايف العجايب جبها ليه تفكى تفكى تفكى خلني اشربها وانسى حظي اللي رماني بشايب نفسية وبخيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 13:38 م

    منصور

    الله يكفيناشرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم