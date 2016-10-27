دبي تحذر من استخدام”مياة الأحلام”

صحيفة المرصد:أهابت بلدية دبي الجمهور بضرورة عدم استخدام منتج يدعى “Dream Water”، يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه يساعد على النوم السريع ومعالجة اضطرابات النوم، نظراً للأعراض الجانبية الخطيرة المترتبة على استخدامه.

وأشارت بلدية دبي عبر حسابها الرسمي على توتير، إلى أن المنتج غير مسجل لديها لما يحتويه من مكونات دوائية غير مرخص باستخدامها، إلا من خلال وصفات دوائية.