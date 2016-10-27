قطيع إبل يقود مواطن إلى السجن بتهمة القتل!

صحيفة المرصد: قبضت الأجهزة الأمنية في السعودية، على مالك قطيع من الإبل، تسببت إبله بمقتل سائق سيارة اصطدمت بها خلال مرورها على طريق “قبة – سامودة” شمال شرقي محافظة الأسياج التابعة لمنطقة القصيم فجر الأربعاء.

ويواجه مالك الإبل (68 عاماً) اتهامات بالتسبب بالحادث الذي قتل فيه قائد السيارة (58 عاماً)، وقد تتسبب محاولته خداع رجال الأمن بتغيير وسم إبله بتشديد العقوبة عليه.

وتتعدد حوادث الطرق في المملكة بسبب الإبل السائبة التي تعبر الطرقات السريعة، لاسيما في الليل. وفشلت الجهات المختصة في كبحها رغم الجهود التي بذلتها كتسوير الطريق السريعة في أماكن تواجد مربي الإبل.

فيما تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تطبيق “الباركود” بديلاً عن الوسم عن طريق شريحة تدسّ داخل أجسام الإبل، ويتمكن عن طريقها ملاكها من إصدار شهادات ميلاد لمواشيهم، وحمايتها من الأمراض، ومتابعتها متابعة دقيقة، ونقل ملكيتها، وتتبع سجلها الصحي، إضافة إلى إثبات مسؤولية مالك الإبل عن عدد من الحوادث التي تتسبب بها ليلاً على الطرقات.