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قطيع إبل يقود مواطن إلى السجن بتهمة القتل!

27 أكتوبر, 2016 , 13:07 م
قطيع إبل يقود مواطن إلى السجن بتهمة القتل!
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صحيفة المرصد: قبضت الأجهزة الأمنية في السعودية، على مالك قطيع من الإبل، تسببت إبله بمقتل سائق سيارة اصطدمت بها خلال مرورها على طريق “قبة – سامودة” شمال شرقي محافظة الأسياج التابعة لمنطقة القصيم فجر الأربعاء.

ويواجه مالك الإبل (68 عاماً) اتهامات بالتسبب بالحادث الذي قتل فيه قائد السيارة (58 عاماً)، وقد تتسبب محاولته خداع رجال الأمن بتغيير وسم إبله بتشديد العقوبة عليه.

وتتعدد حوادث الطرق في المملكة بسبب الإبل السائبة التي تعبر الطرقات السريعة، لاسيما في الليل. وفشلت الجهات المختصة في كبحها رغم الجهود التي بذلتها كتسوير الطريق السريعة في أماكن تواجد مربي الإبل.

فيما تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تطبيق “الباركود” بديلاً عن الوسم عن طريق شريحة تدسّ داخل أجسام الإبل، ويتمكن عن طريقها ملاكها من إصدار شهادات ميلاد لمواشيهم، وحمايتها من الأمراض، ومتابعتها متابعة دقيقة، ونقل ملكيتها، وتتبع سجلها الصحي، إضافة إلى إثبات مسؤولية مالك الإبل عن عدد من الحوادث التي تتسبب بها ليلاً على الطرقات.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    الشمالي

    يجب تركيب عاكس فسفوري وانارة فلشر تعمل بالطاقه الشمسيه ورقم تسلسلي لكل جمل بدل الوسم
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  2. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    محمد الحمراني

    لماذا لاتقوم ادارة امن الطرق بتعميم انذار اصحابه بمصادرة الابل السئبة في الطرق السريعة . او ان غفلة واهمال امن الطرق يتحمل نتيجته المواطن (موتا) سريعا لذا ارى والراي ان يتحمل امن الطرق كامل المسؤولية
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  3. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    زينب ....

    تباع ابله كلها وتدفع ديه لأهل الميت.
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  4. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 13:49 م
    عدد التعليقات:2892

    ابن الوطن

    يستاهل السجن حتى يموت ارواح الناس ما هي لعبه عندك انت و هياطك
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  5. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 13:41 م
    عدد التعليقات:2252

    سهم

    حسبنا الله على من يطلق ابله وتقتل البشر في الطرقات .
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  6. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    ركاااان

    شوفوا العقليه الي ماتخاف الله خاف من الناس ولا خاف من الله بطمس الوسم حتى لايعرف انه صاحب الأبل المتسببه في وفاة انسان قبح الله في الدنيا ولأخره ياعديم الأنسانيه
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  7. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    متابع عن بعد

    أحد الأصدقاء الأعزاء فقد ابنه الأكبر في حادث بسبب ناقة سائبة قبل ثلاثة أسابيع . وهو طالب ثانوي حافظا لكتاب الله كاملا..فأصحاب الأبل يجب أن يُعاقبوا..
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  8. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    منصور

    ياناس انااول من وضع الطوق العاكس على الابل وفيهارقم الجوال اولا العاكس اذاسرت في الليل يشوفهاقائدالسيارة وثانيارقم الجوال في حالةالضياع يستدل على صاحبها
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