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فيديو:حاملة الطائرات الروسية المرسلة إلى الشرق الأوسط تثير موجة من السخرية

27 أكتوبر, 2016 , 13:11 م
فيديو:حاملة الطائرات الروسية المرسلة إلى الشرق الأوسط تثير موجة من السخرية
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صحيفة المرصد:أثارت صور حاملة طائرات روسية أرسلها الكرملين في مهمة لمساعدة الحملة العسكرية على سوريا، سخرية من كتاب ومعلقين اعتبروا أنها ليست بالقوة التي روجت لها موسكو.

وفي مقال بصحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، تحدث الكاتب كون كوغلين، بسخرية عن حاملة الطائرات الروسية العجوز، التي تدعى “كوزنتسوف”، لاسيما وأنها تعاني من العديد من العيوب.

وتوجهت السفينة الحربية، التي تعود لحقبة الاتحاد السوفيتي السابق، رفقة أسطول مكون من 8 سفن نحو البحر الأبيض المتوسط، حيث من المرتقب أن تُستخدم في الهجوم الروسي على حلب، وكشفت لقطات فيديو حاملة الطائرات، وهي تطلق دخانًا كثيفًا أسود.

وجاء في مقال كوغلين، أن سباكة السفينة في حالة سيئة جدًا، حيث أن العديد من المراحيض بها خارج الخدمة، في الوقت الذي يُطلب من الطاقم المكون من 2000 شخص قضاء أشهر في البحر، إلى جانب مشاكل تقنية شديدة في توربينات البخار التي تُشغل السفينة.

وأضاف كوغلين، أنه زار مدينة مورمانسك، حيث يتواجد أسطول الشمال الروسي، وذلك بعد وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة.

وتابع، “لا أستطيع أن أقول إنني مندهش تمامًا من هذا التقييم لبراعة البحرية الروسية، فخلال مأدبة عشاء حضرتها مع القائد المحلي، أصبح في حالة سكر مع تناول كميات كبيرة من الفودكا حتى أنه كافح لاستكمال حديثه للضيوف المجتمعين”.

وتابع: “أعتقد أنه إذا كانت هذه طريقة تصرف كبار القادة في روسيا، فكيف حال البحرية الروسية نفسها”.

ويرى كاتب المقال، أنه بالنسبة للكثيرين، يأتي مرور الأميرال كوزنيتسوف في شرق البحر المتوسط، لتأكيد فكرة مفادها أن الجيش الروسي اليوم غير مؤهل لاستكمال القوة التي كان يعيشها خلال فترة الاتحاد السوفيتي السابق، وبالرغم من ذلك سيكون من التهور التقليل من قدرة الجيش الروسي.

ولفت، إلى أن ضم موسكو غير الشرعي للأراضي في جورجيا وأوكرانيا، وكذلك هجومها الوحشي على قوات المعارضة في سوريا، هو جزء من خطة بوتين لإعادة روسيا كلاعب رئيسي على الساحة العالمية، لاسيما مع ذهول أمريكا التي تعيش حالة من الرعب بسبب السباق في الانتخابات الرئاسية الحالية، ما دفع بوتين لانتهاز هذه الفترة، إلا أنه قد لا يميل إلى الشروع في مغامرة عسكرية أخرى، فربما هذه المرة يركز اهتمامه على دول البلطيق الضعيفة.

وأكد غوكلين، أنه لمنع المزيد من أعمال التعدي الروسي، لابد من رد عسكري قوي من جانب بريطانيا، كما هاجم البحرية البريطانية، بسبب أنها لا تمتلك أسلحة قوية، مشيرًا إلى أنه رغم سوء حالة حاملة الطائرات الروسية، إلا أنهم في النهاية يمتلكون واحدة، قائلًا إن البحرية الملكية تعيش فترة “عطلة”، خاصة عقب مراجعة الحكومة لميزانية وزارة الدفاع عام 2010.



تعليقات ( 35 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 35
    27 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    إستشاري صح

    روسيا تسوق جحافلها وقواها الخايره طمع في الإرتزاق والهيمنة ونسوا التكاليف ويبغون بشار يدفع ومادروا البله إنهم يدورون التمر من مصاص العجم ...بشار ماوراه إﻻ الفلس .
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  2. 34
    27 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    تآكلنا كذا 🍗🍗😁
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  3. 33
    27 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    لا للذل لا للهوان لا للتطبيع لا لإسرائيل ... اللهم إني رفعت كلمة الحق ونطقتها فلا تؤاخذني . ✌
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  4. 32
    27 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    أنا ضد ما تعمله روسيا و الروافظ و حلفائهم بالسنه ،، لكن بقول الحق ليت نصنع مثل هذه حاملة الطائرات نحن يا العرب ،،
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  5. 31
    27 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    لاصمك

    عهود كيف تاكلنا امريكا وعندنا الشباب اليمني الوسيم الشجاع البطل على قولتك يا الزيدي
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  6. 30
    27 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    إستشاري صح

    الله لايجعل هذا الحاملة تصل فهي متهالكة وكل هذا القوة على أبرياء عزل لكن نسأل الله أن يبطلها ، كما إن الشعب السوري لن ينتظرها وسيدافع وترون النصر بإذن الله .
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  7. 29
    27 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    اضحكوا ماتدرون الا طبت عليكم امريكا . امريكا قاعدة تخليكم وجها لوجه عداء مع ايران وروسيا وهم ماسوو لنا شي وأمريكا تطعنا بالظهر بجاستا وبكره تاكلنا أكل
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  8. 28
    27 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    صور مع تحيه

    اهم شي انه يملك مو مايملك جالس يتريق في فرق طز في روسيا خخخخخخخخخخخ
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  9. 27
    27 أكتوبر, 2016 , 14:09 م
    عدد التعليقات:14917

    قلم الحقيقه

    المطبخ الذي على متن الحوت الروسي الشرس الذي يشق عباب البحار والمحيطات يلتهم في الوجبة الواحدة مائة رأس داعشي مع مجاميعه وعلى رأسها العرفجة الملعونة.
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  10. 26
    27 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    العاصي

    الله يعجل بهالك الروس وبشار وحكومة ايران وجيشه وحزب الشيطان ودواعش وقلم الخنبقه اكبر مطبل لهم لابارك الله فيهم
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  11. 25
    27 أكتوبر, 2016 , 14:01 م
    عدد التعليقات:14917

    قلم الحقيقه

    دخانها الذي يتصاعد منها هذا صادر من مطبخ قد أمر بانشائه الرئيس الروسي مؤخرآ على متنها لحرق الدواعش بداخله.فاطمأنو الأمور كلها طيبة وفي صالح السلام.
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  12. 24
    27 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    واقعي

    هههههه شفت يا بو نبيل حاملة الطائرات الي صنعتها روسيها من الحرب العالمية كيف قديمة ........... و انت يا بو راشد وش اكثر شي صنعت في حياتك ............ والله يا بو نبيل نسوي كبسة لحم و دجاج و الكرش فل
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  13. 23
    27 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    زينب ....ت 11

    لااحد صعد للقمر.هذه كذبه. .لأنهم لو صعدوا حقيقه لتطورت تقنياتهم من ذاك الزمان إلى الآن .!
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  14. 22
    27 أكتوبر, 2016 , 13:55 م
    عدد التعليقات:14917

    قلم الحقيقه

    دخانها الذي يتصاعد منها هذا صادر من مطبخ قد أمر بانشائه الرئيس الروسي مؤخرآ على متنها لحرق الدواعش بداخله.فاطمأنو الأمور كلها طيبة وفي صالح السلام.
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  15. 21
    27 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    احمد

    فكل الدلائل تشير على انه منسلخ من دينه ؟؟ فهل يعقل ان الكمبيوتر يزرقن مرتين من تلاوة القرآن الكريم وخلال دقائق ان لم يكن ذلك متعمداً !
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  16. 20
    27 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    احمد

    لا تلومون الروس الشيوعيون ولا الغرب عندما يباد الأطفال والنساء بحلب وسوريا ولكن لوموا الخائن الملحد اللذي باع دينه وعروبته بطبئين رز روسي وايراني
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  17. 19
    27 أكتوبر, 2016 , 13:46 م
    عدد التعليقات:14917

    قلم الحقيقه

    حوت شرس قاتل فتاك حتى البحر يبدو كأنه نملة صغيرة أمام حاملة صقور بوتين الطائرات الحربية وصواريخها المرعبة.أما الصحفي فيبدو أنه أدخلت في فمه لقمة لينعق.
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  18. 18
    27 أكتوبر, 2016 , 13:44 م
    عدد التعليقات:2892

    ابن الوطن

    لاشيء يعلو على السلاح الأمريكي في البحر و الجو هو من يكتم انفاس الطغاه
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  19. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    نايـــف الـــعنزي

    وين حماية البيئة عنها
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  20. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 13:41 م
    عدد التعليقات:14917

    قلم الحقيقه

    حوت شرس قاتل فتاك حتى البحر يبدو كأنه نملة صغيرة أمام حاملة صقور بوتين الطائرات الحربية وصواريخها المرعبة.أما الصحفي فيبدو أنه أدخلت في فمه لقمة لينعق.
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  21. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 13:41 م
    عدد التعليقات:2252

    سهم

    الله ينتقم منهم ويحرقهم بنارهم التي قتلوا بها النساء والشيوخ والأطفال ، هم والبطة المغفل بشار الي استدعى الروس لقتل شعبه عشان يتميك بالكرسي حسبه الله
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  22. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 13:38 م
    عدد التعليقات:2892

    ابن الوطن

    ايران تجر روسيا في الحرب مع العرب نيابتن عنها حتى لايكون هناك علاقه بين العرب و الروس
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  23. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    اطياف راحلة

    الروس يطلعون القمر وحنا نطلع للبر .
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  24. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 13:35 م
    عدد التعليقات:2892

    ابن الوطن

    هياط الروس و الأيرانيين في عهد اوباما
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  25. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    اطياف راحلة

    لكن لا احد ينكر العلم التقني للروس , فهم من صعدو للقمر قبل امريكا ..
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  26. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    قلم جاف

    سفينة عدنان ولينا
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  27. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    اطياف راحلة

    اول مرو اشوف حاملة طائرات روسية . لكن شكلها غريب جدا ..
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  28. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    كلنا فداء للوطن

    مخالف
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  29. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    محب آل البيت

    السلاح الروس كله خردة قديمة أيام ازدهار الصناعة في الاتحاد السوفيتي لكن سكارى لا يدركون عواقب الأمور في تهورهم
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  30. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    منصور

    الله يكفيناشرهم ياناس تراهاخطة للاحتلال كل دولةتقول انهاجايةتفزع وهي مخططةلاقتسام الكيكة عساهاشوكةفي حلوقهم
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  31. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    ررر

    اللهم اهوي بها وبمن فيها الى قاع البحر .
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  32. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    شايفهم

    اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين
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  33. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    عبدالله عبدالله

    مابهم بلا ملاعين. الوالدين ...ماتنقصهم قوه..الله يسلط عليهم
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  34. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    عبير المنى

    كانها حقت عدنان ولينا بالضبط بعدين يجي زلزال وتغرق المنصه
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  35. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    كيف

    سكراب جحا !!
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