فيديو:حاملة الطائرات الروسية المرسلة إلى الشرق الأوسط تثير موجة من السخرية

صحيفة المرصد:أثارت صور حاملة طائرات روسية أرسلها الكرملين في مهمة لمساعدة الحملة العسكرية على سوريا، سخرية من كتاب ومعلقين اعتبروا أنها ليست بالقوة التي روجت لها موسكو.
وفي مقال بصحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، تحدث الكاتب كون كوغلين، بسخرية عن حاملة الطائرات الروسية العجوز، التي تدعى “كوزنتسوف”، لاسيما وأنها تعاني من العديد من العيوب.
وتوجهت السفينة الحربية، التي تعود لحقبة الاتحاد السوفيتي السابق، رفقة أسطول مكون من 8 سفن نحو البحر الأبيض المتوسط، حيث من المرتقب أن تُستخدم في الهجوم الروسي على حلب، وكشفت لقطات فيديو حاملة الطائرات، وهي تطلق دخانًا كثيفًا أسود.
وجاء في مقال كوغلين، أن سباكة السفينة في حالة سيئة جدًا، حيث أن العديد من المراحيض بها خارج الخدمة، في الوقت الذي يُطلب من الطاقم المكون من 2000 شخص قضاء أشهر في البحر، إلى جانب مشاكل تقنية شديدة في توربينات البخار التي تُشغل السفينة.
وأضاف كوغلين، أنه زار مدينة مورمانسك، حيث يتواجد أسطول الشمال الروسي، وذلك بعد وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة.
وتابع، “لا أستطيع أن أقول إنني مندهش تمامًا من هذا التقييم لبراعة البحرية الروسية، فخلال مأدبة عشاء حضرتها مع القائد المحلي، أصبح في حالة سكر مع تناول كميات كبيرة من الفودكا حتى أنه كافح لاستكمال حديثه للضيوف المجتمعين”.
وتابع: “أعتقد أنه إذا كانت هذه طريقة تصرف كبار القادة في روسيا، فكيف حال البحرية الروسية نفسها”.
ويرى كاتب المقال، أنه بالنسبة للكثيرين، يأتي مرور الأميرال كوزنيتسوف في شرق البحر المتوسط، لتأكيد فكرة مفادها أن الجيش الروسي اليوم غير مؤهل لاستكمال القوة التي كان يعيشها خلال فترة الاتحاد السوفيتي السابق، وبالرغم من ذلك سيكون من التهور التقليل من قدرة الجيش الروسي.
ولفت، إلى أن ضم موسكو غير الشرعي للأراضي في جورجيا وأوكرانيا، وكذلك هجومها الوحشي على قوات المعارضة في سوريا، هو جزء من خطة بوتين لإعادة روسيا كلاعب رئيسي على الساحة العالمية، لاسيما مع ذهول أمريكا التي تعيش حالة من الرعب بسبب السباق في الانتخابات الرئاسية الحالية، ما دفع بوتين لانتهاز هذه الفترة، إلا أنه قد لا يميل إلى الشروع في مغامرة عسكرية أخرى، فربما هذه المرة يركز اهتمامه على دول البلطيق الضعيفة.
وأكد غوكلين، أنه لمنع المزيد من أعمال التعدي الروسي، لابد من رد عسكري قوي من جانب بريطانيا، كما هاجم البحرية البريطانية، بسبب أنها لا تمتلك أسلحة قوية، مشيرًا إلى أنه رغم سوء حالة حاملة الطائرات الروسية، إلا أنهم في النهاية يمتلكون واحدة، قائلًا إن البحرية الملكية تعيش فترة “عطلة”، خاصة عقب مراجعة الحكومة لميزانية وزارة الدفاع عام 2010.
تعليقات ( 35 )
إستشاري صحروسيا تسوق جحافلها وقواها الخايره طمع في الإرتزاق والهيمنة ونسوا التكاليف ويبغون بشار يدفع ومادروا البله إنهم يدورون التمر من مصاص العجم ...بشار ماوراه إﻻ الفلس .
💎⭐️عهود⭐️💎تآكلنا كذا 🍗🍗😁
💎⭐️عهود⭐️💎لا للذل لا للهوان لا للتطبيع لا لإسرائيل ... اللهم إني رفعت كلمة الحق ونطقتها فلا تؤاخذني . ✌
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊أنا ضد ما تعمله روسيا و الروافظ و حلفائهم بالسنه ،، لكن بقول الحق ليت نصنع مثل هذه حاملة الطائرات نحن يا العرب ،،
لاصمكعهود كيف تاكلنا امريكا وعندنا الشباب اليمني الوسيم الشجاع البطل على قولتك يا الزيدي
إستشاري صحالله لايجعل هذا الحاملة تصل فهي متهالكة وكل هذا القوة على أبرياء عزل لكن نسأل الله أن يبطلها ، كما إن الشعب السوري لن ينتظرها وسيدافع وترون النصر بإذن الله .
💎⭐️عهود⭐️💎اضحكوا ماتدرون الا طبت عليكم امريكا . امريكا قاعدة تخليكم وجها لوجه عداء مع ايران وروسيا وهم ماسوو لنا شي وأمريكا تطعنا بالظهر بجاستا وبكره تاكلنا أكل
صور مع تحيهاهم شي انه يملك مو مايملك جالس يتريق في فرق طز في روسيا خخخخخخخخخخخ
عدد التعليقات:14917
قلم الحقيقهالمطبخ الذي على متن الحوت الروسي الشرس الذي يشق عباب البحار والمحيطات يلتهم في الوجبة الواحدة مائة رأس داعشي مع مجاميعه وعلى رأسها العرفجة الملعونة.
العاصيالله يعجل بهالك الروس وبشار وحكومة ايران وجيشه وحزب الشيطان ودواعش وقلم الخنبقه اكبر مطبل لهم لابارك الله فيهم
عدد التعليقات:14917
قلم الحقيقهدخانها الذي يتصاعد منها هذا صادر من مطبخ قد أمر بانشائه الرئيس الروسي مؤخرآ على متنها لحرق الدواعش بداخله.فاطمأنو الأمور كلها طيبة وفي صالح السلام.
واقعيهههههه شفت يا بو نبيل حاملة الطائرات الي صنعتها روسيها من الحرب العالمية كيف قديمة ........... و انت يا بو راشد وش اكثر شي صنعت في حياتك ............ والله يا بو نبيل نسوي كبسة لحم و دجاج و الكرش فل
زينب ....ت 11لااحد صعد للقمر.هذه كذبه. .لأنهم لو صعدوا حقيقه لتطورت تقنياتهم من ذاك الزمان إلى الآن .!
عدد التعليقات:14917
قلم الحقيقهدخانها الذي يتصاعد منها هذا صادر من مطبخ قد أمر بانشائه الرئيس الروسي مؤخرآ على متنها لحرق الدواعش بداخله.فاطمأنو الأمور كلها طيبة وفي صالح السلام.
احمدفكل الدلائل تشير على انه منسلخ من دينه ؟؟ فهل يعقل ان الكمبيوتر يزرقن مرتين من تلاوة القرآن الكريم وخلال دقائق ان لم يكن ذلك متعمداً !
احمدلا تلومون الروس الشيوعيون ولا الغرب عندما يباد الأطفال والنساء بحلب وسوريا ولكن لوموا الخائن الملحد اللذي باع دينه وعروبته بطبئين رز روسي وايراني
عدد التعليقات:14917
قلم الحقيقهحوت شرس قاتل فتاك حتى البحر يبدو كأنه نملة صغيرة أمام حاملة صقور بوتين الطائرات الحربية وصواريخها المرعبة.أما الصحفي فيبدو أنه أدخلت في فمه لقمة لينعق.
عدد التعليقات:2892
ابن الوطنلاشيء يعلو على السلاح الأمريكي في البحر و الجو هو من يكتم انفاس الطغاه
نايـــف الـــعنزيوين حماية البيئة عنها
عدد التعليقات:14917
قلم الحقيقهحوت شرس قاتل فتاك حتى البحر يبدو كأنه نملة صغيرة أمام حاملة صقور بوتين الطائرات الحربية وصواريخها المرعبة.أما الصحفي فيبدو أنه أدخلت في فمه لقمة لينعق.
عدد التعليقات:2252
سهمالله ينتقم منهم ويحرقهم بنارهم التي قتلوا بها النساء والشيوخ والأطفال ، هم والبطة المغفل بشار الي استدعى الروس لقتل شعبه عشان يتميك بالكرسي حسبه الله
عدد التعليقات:2892
ابن الوطنايران تجر روسيا في الحرب مع العرب نيابتن عنها حتى لايكون هناك علاقه بين العرب و الروس
اطياف راحلةالروس يطلعون القمر وحنا نطلع للبر .
عدد التعليقات:2892
ابن الوطنهياط الروس و الأيرانيين في عهد اوباما
اطياف راحلةلكن لا احد ينكر العلم التقني للروس , فهم من صعدو للقمر قبل امريكا ..
قلم جافسفينة عدنان ولينا
اطياف راحلةاول مرو اشوف حاملة طائرات روسية . لكن شكلها غريب جدا ..
كلنا فداء للوطنمخالف
محب آل البيتالسلاح الروس كله خردة قديمة أيام ازدهار الصناعة في الاتحاد السوفيتي لكن سكارى لا يدركون عواقب الأمور في تهورهم
منصورالله يكفيناشرهم ياناس تراهاخطة للاحتلال كل دولةتقول انهاجايةتفزع وهي مخططةلاقتسام الكيكة عساهاشوكةفي حلوقهم
ررراللهم اهوي بها وبمن فيها الى قاع البحر .
شايفهماللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين
عبدالله عبداللهمابهم بلا ملاعين. الوالدين ...ماتنقصهم قوه..الله يسلط عليهم
عبير المنىكانها حقت عدنان ولينا بالضبط بعدين يجي زلزال وتغرق المنصه
كيفسكراب جحا !!