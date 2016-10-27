المجرد من حفله الغنائي في باريس لـ”السجن”..تعرف على العقوبة التي تنتظر المطرب المغربي!

صحيفة المرصد: يواجه الفنان المغربي سعد لمجرد، السجن 15 عامًا إذا تم ثبوتت تهمة اغتصابه لفتاة خلال تواجده فى باريس. وذلك وفقًا لنص القانون الفرنسي.

وتقدمت فتاة فرنسية بشكوى ضد المطرب المغربى اتهمته فيها بمحاولة اغتصابها، قبل يومين من حفله الغنائى بقصر المؤتمرات فى باريس، على إثرها ألقت شرطة الدائرة 17 بباريس القبض عليه مساء أمس الأربعاء داخل فندق “ماريوت شانزيليزى”.ومن لمقرر أن يقضى المطرب 48 ساعة رهن الحراسة النظرية فى انتظار عرضه على المحاكمة صباح الجمعة.