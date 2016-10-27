صحيفة المرصد: يواجه الفنان المغربي سعد لمجرد، السجن 15 عامًا إذا تم ثبوتت تهمة اغتصابه لفتاة خلال تواجده فى باريس. وذلك وفقًا لنص القانون الفرنسي.
وتقدمت فتاة فرنسية بشكوى ضد المطرب المغربى اتهمته فيها بمحاولة اغتصابها، قبل يومين من حفله الغنائى بقصر المؤتمرات فى باريس، على إثرها ألقت شرطة الدائرة 17 بباريس القبض عليه مساء أمس الأربعاء داخل فندق “ماريوت شانزيليزى”.ومن لمقرر أن يقضى المطرب 48 ساعة رهن الحراسة النظرية فى انتظار عرضه على المحاكمة صباح الجمعة.
المجرد من حفله الغنائي في باريس لـ”السجن”..تعرف على العقوبة التي تنتظر المطرب المغربي!
صحيفة المرصد: يواجه الفنان المغربي سعد لمجرد، السجن 15 عامًا إذا تم ثبوتت تهمة اغتصابه لفتاة خلال تواجده فى باريس. وذلك وفقًا لنص القانون الفرنسي.
تعليقات ( 21 )
الفيصلزحزحوه عن طريقهم اثر في مبيعات اصدارتهم
إستشاري صحأهم شيء مايكون اللي دخل الكعبة المشرفة قبل ثلاث سنوات تقريبا وأعطي شرف المشاركة في غسيل الكعبة .
زمن أغبراحيانا المال + الشهرة = تفسد اخلاق الانسان ...وبعض الناس كل ما كثرت فلوسه كل ما نقص عقله ونقص دينه وافسدت اخلاقه ...والرفقة السيئة لها دور كبير
عهودمخالف
زائراللي يسافر لدول عدوه للعرب يستاهل مايجيه والمصيبة اللي يروح و يتزوج من دول تكره العرب وحاقدة ومعادية للعرب !!!! وش يحسّ فيه
💎⭐️عهود⭐️💎بإمكانه تكوين علاقات مع فتيات كثير وبرغبتهن بل ودلقهن أنفسهن عليه فلماذا يلجأ لجريمة انا ماطيقه ولا أطيق اسمع اسم ديرته لاهي ولا يو أي إي ولا باهرين
نايفلاتسافر الا وانت متزوج وتأخذ زوجتك معك حتى تسلم من الوقوع في ****
عهودبصراحة رغم اني ماطيقه بس ارجح ان السالفة ملفقة اذ أن هذا الشخص محبوب في المغرب وربما بفرنسا ولديهم تحرر وعلاقات سواء ***
حساويالمتهم بريء حتى تثبت ادانته
صدق الكلمةيستاهل السجن بما فعل
ابوخالد الدماميمكن ملفقه والله اعلم ، امريكا والغرب جيدين في تلفيق الجرايم للعرب
كلنا فداء للوطنمخالف
صرخة صمتكذب هل يجرأ شاب عربي ع الاغتصاب بدوله اجنبيه وهو يعرف تمامآ نوع العقوبات وشدتها هناك من باب اولى كان اغتصب بديرته هذي من وسائل الابتزاز معروفات يحبون المال
عدد التعليقات:2252
سهماللهم عافنا ، المال والشباب والشهرة والتهور ، دائماً تقودان الشخص المتعجرف الذي لايعرف قيمة النعمة وبداخله شيطان للسلوكيات المريبة فيسقط أما الأنثى.
صرخة صمتمساكين الشباب العربي الاجنبيه تجي وهي راضيه وتسلمه نفسه بعدين تبتزه واذا رفض او بسبب كرهها للعرب تشتكي عليه وتتهمه بالاغتصاب كذب
ظامي اليلجردوه من ملابسه اذا كان مافعله صحيح.
راشدياليت هالقوانين الصارمة تطبق عندنا حتى تردع الفاسدين قليلين الدين والحياء والنخوة
محب مرصديارب يحكمون عليه بالمؤبد