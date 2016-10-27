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المجرد من حفله الغنائي في باريس لـ”السجن”..تعرف على العقوبة التي تنتظر المطرب المغربي!

27 أكتوبر, 2016 , 13:45 م
المجرد من حفله الغنائي في باريس لـ”السجن”..تعرف على العقوبة التي تنتظر المطرب المغربي!
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صحيفة المرصد: يواجه الفنان المغربي سعد لمجرد، السجن 15 عامًا إذا تم ثبوتت تهمة اغتصابه لفتاة خلال تواجده فى باريس. وذلك وفقًا لنص القانون الفرنسي.
وتقدمت فتاة فرنسية بشكوى ضد المطرب المغربى اتهمته فيها بمحاولة اغتصابها، قبل يومين من حفله الغنائى بقصر المؤتمرات فى باريس، على إثرها ألقت شرطة الدائرة 17 بباريس القبض عليه مساء أمس الأربعاء داخل فندق “ماريوت شانزيليزى”.ومن لمقرر أن يقضى المطرب 48 ساعة رهن الحراسة النظرية فى انتظار عرضه على المحاكمة صباح الجمعة.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    27 أكتوبر, 2016 , 14:47 م

    الفيصل

    زحزحوه عن طريقهم اثر في مبيعات اصدارتهم
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  2. 20
    27 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    إستشاري صح

    أهم شيء مايكون اللي دخل الكعبة المشرفة قبل ثلاث سنوات تقريبا وأعطي شرف المشاركة في غسيل الكعبة .
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  3. 19
    27 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    زمن أغبر

    احيانا المال + الشهرة = تفسد اخلاق الانسان ...وبعض الناس كل ما كثرت فلوسه كل ما نقص عقله ونقص دينه وافسدت اخلاقه ...والرفقة السيئة لها دور كبير
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  4. 18
    27 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    عهود

    مخالف
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  5. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    قد تكون الذنوب والمعاصي سبب تسلط الاعداء او الدخول في مشكلة وهذا بوجه عام نسأل الله العافية والسلامة والله أعلم
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  6. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    في ستين داهيه .. هذا ****من شكله ولبسة وسلاسله اللي في حلقه مثل **** تعرف أنه ***
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  7. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    زائر

    اللي يسافر لدول عدوه للعرب يستاهل مايجيه والمصيبة اللي يروح و يتزوج من دول تكره العرب وحاقدة ومعادية للعرب !!!! وش يحسّ فيه
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  8. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    بإمكانه تكوين علاقات مع فتيات كثير وبرغبتهن بل ودلقهن أنفسهن عليه فلماذا يلجأ لجريمة انا ماطيقه ولا أطيق اسمع اسم ديرته لاهي ولا يو أي إي ولا باهرين
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  9. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    نايف

    لاتسافر الا وانت متزوج وتأخذ زوجتك معك حتى تسلم من الوقوع في ****
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  10. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    عهود

    بصراحة رغم اني ماطيقه بس ارجح ان السالفة ملفقة اذ أن هذا الشخص محبوب في المغرب وربما بفرنسا ولديهم تحرر وعلاقات سواء ***
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  11. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    قد تكون الذنوب والمعاصي سبب تسلط العدو او الدخول في مشكلة وهذا بوجه عام نسأل الله العافية والسلامة والله أعلم
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  12. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    حساوي

    المتهم بريء حتى تثبت ادانته
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  13. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    صدق الكلمة

    يستاهل السجن بما فعل
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  14. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    ابوخالد الدمام

    يمكن ملفقه والله اعلم ، امريكا والغرب جيدين في تلفيق الجرايم للعرب
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  15. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    كلنا فداء للوطن

    مخالف
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  16. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    صرخة صمت

    كذب هل يجرأ شاب عربي ع الاغتصاب بدوله اجنبيه وهو يعرف تمامآ نوع العقوبات وشدتها هناك من باب اولى كان اغتصب بديرته هذي من وسائل الابتزاز معروفات يحبون المال
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  17. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 13:52 م
    عدد التعليقات:2252

    سهم

    اللهم عافنا ، المال والشباب والشهرة والتهور ، دائماً تقودان الشخص المتعجرف الذي لايعرف قيمة النعمة وبداخله شيطان للسلوكيات المريبة فيسقط أما الأنثى.
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  18. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    صرخة صمت

    مساكين الشباب العربي الاجنبيه تجي وهي راضيه وتسلمه نفسه بعدين تبتزه واذا رفض او بسبب كرهها للعرب تشتكي عليه وتتهمه بالاغتصاب كذب
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  19. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    ظامي اليل

    جردوه من ملابسه اذا كان مافعله صحيح.
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  20. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    راشد

    ياليت هالقوانين الصارمة تطبق عندنا حتى تردع الفاسدين قليلين الدين والحياء والنخوة
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  21. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    محب مرصد

    يارب يحكمون عليه بالمؤبد
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