حد الحرابة في 4 جناة اقتحموا منزلا في جدة وحاولوا اغتصاب سيدة تحت تهديد السلاح

صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة الجزائية في جدة أخيرا حكما يقضي بتنفيذ حد الحرابة في أربعة جناة اقتحموا منزلا في جدة. وبدأت القضية عندما اقتحم خمسة جناة منزل أسرة مقيمة في جدة قبل نحو عامين، وحاولوا فعل الفاحشة بسيدات بالمنزل، والتهجم على الأسرة بالسلاح الأبيض والطعن .

وأقدم أحد المتهجمين وفقا لما ذكرت صحيفة مكة على تجريد إحدى النساء من الملابس تحت تهديد السلاح الأبيض وهو في حالة سكر، وتسليمها لأحد رفاقه المتهجمين على المنزل بغرض فعل الفاحشة بها، مما حدا بأحد سكان المنزل إلى طعنه حتى الموت. وأصدر القاضي حكما بتنفيذ حد الحرابة على المتهجمين على منزل الأسرة المقيمة، وصرف النظر عن دعوى القتل بحق أحد قاطني المنزل، تحت تبرير الدفاع عن النفس والعرض.