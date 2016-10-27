حد الحرابة في 4 جناة اقتحموا منزلا في جدة وحاولوا اغتصاب سيدة تحت تهديد السلاح

صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة الجزائية في جدة أخيرا حكما يقضي بتنفيذ حد الحرابة في أربعة جناة اقتحموا منزلا في جدة. وبدأت القضية عندما اقتحم خمسة جناة منزل أسرة مقيمة في جدة قبل نحو عامين، وحاولوا فعل الفاحشة بسيدات بالمنزل، والتهجم على الأسرة بالسلاح الأبيض والطعن .
وأقدم أحد المتهجمين وفقا لما ذكرت صحيفة مكة على تجريد إحدى النساء من الملابس تحت تهديد السلاح الأبيض وهو في حالة سكر، وتسليمها لأحد رفاقه المتهجمين على المنزل بغرض فعل الفاحشة بها، مما حدا بأحد سكان المنزل إلى طعنه حتى الموت. وأصدر القاضي حكما بتنفيذ حد الحرابة على المتهجمين على منزل الأسرة المقيمة، وصرف النظر عن دعوى القتل بحق أحد قاطني المنزل، تحت تبرير الدفاع عن النفس والعرض.
تعليقات ( 9 )
زينب ....عائله مقيمه ؟ هل يعني أجانب ؟
عدد التعليقات:316
الديدحانالقصاص ثم القصاص ثم القصاص . الله لايبلانا .
مسمارتطبيق الحدود الشرعيه على المجرمين انما هي لحفظ النفس والعرض والمال وامن المجتمع بصفه عامه حفظ الله بلادا تطبق حدود الله كبلاد الحرمين
مدريدي ملكيأنا اشهد ان اللي طعن بطل ويستحق التكريم فهو دافع عن عرضه وشرفه ونفسه
خلك بعيد حبك يزيد 😊بعضهم الله لايبلانا يشرب له عرق معفن وخلاص تلقاه شجاع وعلى طبيعته قلبه قلب فأر يستاهلون القتل والتعزير .
اسمر عبرفريدة شوقي ليه سلامات عسى ما شر
مفقودالحرابة فضفاضة يجب تقنينها, ويجب تحديد دور كل متهم, واتحدى ان نجد تعريفا محددا للحرابة, حتى عقوبتها فيه خيار اسمه "او ينفوا من الارض" ولكن لا يؤخذ به
ابو عزاممزقوهم ورموهم للكلاب هؤلأ لايمكن ان يكونو بشر
فريدة شوقياهم شي يتصدق الحكم من محكمة التمييز حتى نرتاح من هذه العصابات