«ببغاء» يكشف لسيدة كويتية خيانة زوجها مع الخادمة!

صحيفة المرصد: ساعد ببغاء سيدة كويتية في اكتشاف خيانة زوجها مع الخادمة، بعدما وجدته يردد عبارات رومانسية لم تسمعها من زوجها منذ فترة طويلة، مما أكد الشكوك التي كانت تراودها منذ فترة حول علاقة زوجها بالخادمة.

وتصدرت تلك القصة عناوين الصحف العالمية. ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، فإن السيدة، التي لم يتم الإشارة إلى هويتها، اعتبرت الكلمات التي يرددها الببغاء دليلا على خيانة زوجها.

وقامت بإبلاغ الشرطة عنه؛ حيث تعد الخيانة الزوجية جريمة يعاقب عليها القانون في الكويت، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن أو الأشغال الشاقة.

وكاد أن تتسبب الواقعة في دخول الزوج للسجن؛ لكن لحسن حظ الزوج، لم تعتبر المحكمة العبارات التي يرددها الببغاء دليلا على الخيانة، خاصة وأنه يمكن أن يكون سمعها في فيلم أو مسلسل تليفزيوني، وتم إغلاق القضية.