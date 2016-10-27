«ببغاء» يكشف لسيدة كويتية خيانة زوجها مع الخادمة!

صحيفة المرصد: ساعد ببغاء سيدة كويتية في اكتشاف خيانة زوجها مع الخادمة، بعدما وجدته يردد عبارات رومانسية لم تسمعها من زوجها منذ فترة طويلة، مما أكد الشكوك التي كانت تراودها منذ فترة حول علاقة زوجها بالخادمة.
وتصدرت تلك القصة عناوين الصحف العالمية. ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، فإن السيدة، التي لم يتم الإشارة إلى هويتها، اعتبرت الكلمات التي يرددها الببغاء دليلا على خيانة زوجها.
وقامت بإبلاغ الشرطة عنه؛ حيث تعد الخيانة الزوجية جريمة يعاقب عليها القانون في الكويت، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن أو الأشغال الشاقة.
وكاد أن تتسبب الواقعة في دخول الزوج للسجن؛ لكن لحسن حظ الزوج، لم تعتبر المحكمة العبارات التي يرددها الببغاء دليلا على الخيانة، خاصة وأنه يمكن أن يكون سمعها في فيلم أو مسلسل تليفزيوني، وتم إغلاق القضية.
تعليقات ( 36 )
💇💇 ريما Rima 💇💇من متى والببغاء دليل 😴
نايفت28 الزوج اذا سافر المفروض ياخذ زوجته معه حتى لا يضعف ويقع في*** ويخونها فالزوجين يحتاجون لبعض وسفر الزوج بكثرة ولمدة طويلة يأثر على الزوجة ويثير الشك
💇💇 ريما Rima 💇💇به بعض الحريم يقلن مانحب أن الزوج يصير لزقة بس بالبيت نبي نأخذ راحتن سواء مع اطفالنا بسوالف أو بأنفسنا نحط حنا نشتغل ننام يكيفن إذا معدد ليذهب لهن😂
كبير البادية.يمكن الببغاء يحب!! هو مخلوق يبحث عن حياته.. فعلى كذا لازم يأتون ببغاه ويضعونها معه في القفص الرومنسي..
ريما Rimaغبيه تشك بسبب ببغاء 😡اللي تبي تعيش تترك الشك هو وهي وإلا راح تعيشو بمشاكل طول حياتكم أو طلاق
زائر7015تبين الزوج 24 ساعه في البيت ماعنده اشغاله اووقاة راحه يفارق ام الطلبات ياكرهي لها العينه التي لاتحلو الحياة الي هم فيها
مفقودكانت فيه جهة مثل الببغاء فتنت بين الناس والان ذهبت الى مزابل التاريخ بفضل رفضها من المجتمع الواعي
💇💇 ريما Rima 💇💇يمكن زوجك علم الببغاء يبي يشوف تحبينه وش شعورك😂
ركاااانالى .... حقائق ... كلامك سليم ماعدا ترك زوجته في البيت عند السفر وين ودك يوديها عند الجيران ولوكان اهلها بديره وهو بديره وين يودي زوجته وبزارينه اقول المرأ الحره والله لو بين 2000رجال ماينخاف عليها
واقع مؤلمعبارات رومانسية لم تسمعها من زوجها- للاسف اغلب الازواج حارم زوجته من الرومانسية ومن الكلام الرومانسي-بعدين يقولون ليه حريمنا يحبوون الاتراك ومسلسلاتهم
💇💇 ريما Rima 💇💇قرأت العنوان وحسبت الببغاء علمها بترديد اسم المرأة 😂
مفقودنحتاج الى فتوى بقتل وصلب الببغاء وتكفيره وتحريم تربيته لانه يسبب الفتنة والفتنة اشد من القتل
حمدمفقود نصدق انك المريض النفسي الحاقد على اهل السنه الرخال و انسان منتف ولا نصدق ان الببغاء اخونجي
مفقودتصدقون ان ميكي ماوس كافر ولا تصدقون ان الببغاء اخونجي؟
ركاااانناقصات عقل معتمده على ببغاء في الشهاده ورايحه تشتكين وشاهدك حيوان الحمد لله على نعمة العقل طالما الببغاء ردد كلمات حب وغريبه منه ان يرددها انتظري وظطبي زوجك بالجرم المشهود
خالدخنبوقه يقول الببغاء اخونجي ههههههه مريض والسلكين اللي براسه احترقن ههههههه
مفقودياكثر العوايل اللي محتاجين ببغاء,******
مسافرشكل الزوجة ماتقعد في البيت ولا شلون قدر الببغاء يحفض الكلمات الرومنسية إلا من خلال سماعه لها فترات طويلة ومتكررة خلي الدواجة تنفعك الحين
لمبرقينيالحين ينتعش سوق الببغانات
الكلمنتانيقلم الخنبقه فلسع يتهم الببغاء بأنه اخونجي 😂
حقائقسبب الخيانة ١_ضعف الوازع الديني٢_الاختلاط٣_اطلاق البصر في النساء المتبرجات٤_رفقاء السوء٥_قنوات التواصل الاجتماعي٦_سفر الزوج تاركاً زوجته في البيت.
الحلوالله اعطاكم زوجه صالحه وأبناء هذا اكبر نعمه حافظوا عليهم راح يسألك الله يوم القيامه الايه( يوم يفر المرء من أمه وابيه وصاحبته وبنيه) تروح تخون زوجتك أعوذ بالله
مــجـرم حــنــونلـوكـان ذا الـخـائـن الـلـي سـلـط الله عـلـيـه طـيـر يـفـضـح سـتـره عـند داعـش كـان كـل الـحـجـر حـب راســه رجـم رجـم رجــم
نصيحة للزوجاتاحذري من الشغاله وراقبيها وراقبي زوجك لا يختلي فيها وانتي خارج البيت ترا الرجال مآلهم امان دينهم ناقص وعقولهم صغيره وعيونهم زايغه مايستحون ولايخافون من الله
مراقبكلام فاضي
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد أرجو من الأخت شيهانه أن تربي بدال ميشو ببغاء وتدرسها على الشيلات
الحلوالله أعطاه زوجه صالحه وابناء هذا اكبر نعمه يخون زوجته لا ويبرر أفعاله أعوذ بالله
يالطيفاين تكنلويا اين الكميرات المخفيه والجوال تصدقين ببغاء فيه الف طريقه لاكتشاف الخيانه اولها الاهتمام بالخدامة واالدفاع عنها ثانيا لاصدق الروايه لاكن حبي
المنتصر باللهأخس يا الببغاء الكذوب وش ذا الهرج تبلس على عمك وتفتن بينهم كذب وبهتان مثل قلم الحقينه على أهل الدين والصلاح يا بغبغ يا غراب البين.......................?
نصيحة للزوجاتاللي عندها شغاله لازم تحذر منها وتراقب زوجها ترا الرجال في هالزمن مآلهم امان دينهم ناقص وعقولهم صغيره وعيونهم زايغه مايستحون ولا يخافون من الله
قائم مقام السيكةقلم هههه الاخوان ******
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
مصممويش الكلمات ....
فوفووالله اني احلى واجمل واطلق من هالبغبغاء
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قلم الحقيقهحسبي الله عليك اذا كنت ***أو أخونجي أوصلتها لهذا المستوى من داء الشك بكل من حولها.والله يالثنين كل شيء يحصل منهم مالهم لاذمة ولأ أخلاق أو أمان.