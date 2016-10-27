بالفيديو: شاهد رد ” ياسمين صبري” على شاب خليجي عرض عليها الزواج لمدة شهر!

صحيفة المرصد: أعربت الفنانة الشابة ياسمين صبري، عن استيائها الشديد من طلب شاب خليجي زواجها لمدة شهر واحد مقابل المهر الذي تريده، قائلة: إن ما تقوله “عيب كبير”.

ونشرت الفنانة مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تسأل فيه الخليجي قائلة: “إيه خلاك مفكر إني محتاجة لفلوسك، مش ممكن أنا أقدر أشتريك؟”. وأضافت: “الست مهما كانت حلوة فهي مش سلعة”.