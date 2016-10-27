بالفيديو: شاهد رد ” ياسمين صبري” على شاب خليجي عرض عليها الزواج لمدة شهر!

صحيفة المرصد: أعربت الفنانة الشابة ياسمين صبري، عن استيائها الشديد من طلب شاب خليجي زواجها لمدة شهر واحد مقابل المهر الذي تريده، قائلة: إن ما تقوله “عيب كبير”.
ونشرت الفنانة مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تسأل فيه الخليجي قائلة: “إيه خلاك مفكر إني محتاجة لفلوسك، مش ممكن أنا أقدر أشتريك؟”. وأضافت: “الست مهما كانت حلوة فهي مش سلعة”.
تعليقات ( 9 )
رعدالجنوبتبغي تشتهر علي الخليجيين
خالدتبي تلفت النظر من زين هالحلايا
ضابط ايقاعشكل الرجال معجب فيك وناوي ي****
فهدإذا كان قطري أو إماراتي ممكن يكون معه ملايين..أما الباقين مهايطيه لا أكثر عايشين على حافز وغالبيتهم تحت خط الفقر ولايمتلكون حتى البيوت التي يسكنونها😂
مراقبهههههههه الزواج حلال وش مزعلها ،، ياخرابي🏃
نوضي عويض العصيميابكم والله ***الزين والحلا عندي وانا ام هندي
violetyصدق السعودية احلى ولازالت الانوثة والخجل فيها ,,,
sooonxعهود لومي بوسروال وفنيله الي ترك بنات بلاده وراح يعرض ملايينه على ديكورات كريم اساس
💎⭐️عهود⭐️💎آقول من حلاة هالخشة بنات السعودية جمالهم يبيعتس ويشتريتس يعني عادية أنتي صراحة