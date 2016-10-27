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بالفيديو: شاهد رد ” ياسمين صبري” على شاب خليجي عرض عليها الزواج لمدة شهر!

27 أكتوبر, 2016 , 18:25 م
بالفيديو: شاهد رد ” ياسمين صبري” على شاب خليجي عرض عليها الزواج لمدة شهر!
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صحيفة المرصد: أعربت الفنانة الشابة ياسمين صبري، عن استيائها الشديد من طلب شاب خليجي زواجها لمدة شهر واحد مقابل المهر الذي تريده، قائلة: إن ما تقوله “عيب كبير”.

ونشرت الفنانة مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تسأل فيه الخليجي قائلة: “إيه خلاك مفكر إني محتاجة لفلوسك، مش ممكن أنا أقدر أشتريك؟”. وأضافت: “الست مهما كانت حلوة فهي مش سلعة”.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    رعدالجنوب

    تبغي تشتهر علي الخليجيين
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  2. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    خالد

    تبي تلفت النظر من زين هالحلايا
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  3. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    ضابط ايقاع

    شكل الرجال معجب فيك وناوي ي****
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  4. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    فهد

    إذا كان قطري أو إماراتي ممكن يكون معه ملايين..أما الباقين مهايطيه لا أكثر عايشين على حافز وغالبيتهم تحت خط الفقر ولايمتلكون حتى البيوت التي يسكنونها😂
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  5. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    مراقب

    هههههههه الزواج حلال وش مزعلها ،، ياخرابي🏃
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  6. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    نوضي عويض العصيمي

    ابكم والله ***الزين والحلا عندي وانا ام هندي
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  7. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    violety

    صدق السعودية احلى ولازالت الانوثة والخجل فيها ,,,
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  8. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    sooonx

    عهود لومي بوسروال وفنيله الي ترك بنات بلاده وراح يعرض ملايينه على ديكورات كريم اساس
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  9. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    آقول من حلاة هالخشة بنات السعودية جمالهم يبيعتس ويشتريتس يعني عادية أنتي صراحة
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