بالفيديو: المنتخب السعودي للشباب يسحق إيران بـ 6 أهداف ويصعد لنهائي آسيا

صحيفة المرصد : تأهل المنتخب السعودي للشباب إلى المباراة النهائية لكأس آسيا تحت 19 عام بعد فوزه اليوم على المنتخب الإيراني في الدور نصف النهائي بستة أهداف مقابل خمسة في مباراة التي اقيمت مساء اليوم الخميس على استاد مدينة خليفة الرياضية بالبحرين .
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تعليقات ( 17 )
السبيعيأخوي سعد الشهري مدرب منتخبنا بيض الله وجهك وما قصرت ,بس يبي لك يا بطل تنتبه للدفاع شوي ,عندنا هجوم رائع لكن الحارس والدفاع شوية تركيز والا هم جيدين
كيفكفو ( تم مسح فراخ الملاليه بسته اهداف )
متابع عن بعدمبروك للوطن وشبابه الوصول للنهائي.مبروك للمدرب الوطني الشجاع سعد.هناك أخطاء بسيطة يجب تلافيها يا كابتن سعد في النهائي. وفالكم الكأس إن شاء الله..
السبيعيأو في مجال الرياضة وكل المجالات والله اني افتخر وأدعو للملك عبدالعزيز رحمه الله اللي وحدنا وخلانا متجانسين متحابين نذود عن ديننا وملكنا ووطننا . الحمد لله على نعمة الاسلام
المنتخب السعودي للشباب يسحق إيرانعنوان فخم ومتعوب على صياغته تسلم ايد اللي كتبه . ومبروك لمنتخبنا للشباب .
السبيعيلما أشوف شبابنا من الرياض وأبها والنماص وجدة والدمام وحايل ونجران وتبوك و جيزان والقصيم وكل المدن يدافعون عن هذا الكيان سواءفي القوات المسلحه ..يتبع..
واضحاكيد اكيد اكيد ما قالوا يا حجه ادركنا او ان ابو صالح غاطس اليوم بحفرته ماهو حولهم طيب بعد المبارة ما صار في شوطين لطم ؟؟؟ جعلكم اللطم الي تخبررونه
حنشلالف مبروك للأبطال وللمدرب القدير سعد الشهري و الا ستاذ احمد عيد والى الامام ان شاء الله يتوجون بالكاس
الحقبانيعلم نحون ان شاالله نفوز علي يران في كل شي الحمدلله علم
زائرمبروك للصقور الخضر ونعزي خنبوقه واشباهه
سابقشكرا قواتنا المسلحة على الحدودشكرًا منتخب الشباب شكرا للمدرب الوطني سعد الشهري شكرًا للقائمين على المنتخب انتم رحال ومحل الثقة هكذا الرحال والا فلا
الاصيلعاصفه الحزم تقتلع المجوس واتباعهم الف مبروووك
ضابط ايقاعمبروك الفوز . الحارس امكانياته ضعيفه جدا والدفاع متهالك .الفوز يغطي العيوب المدرب امكانياته محدوده في قرأت المباريات . المرحله القادمه تحتاج مدرب متمكن
مراقبكفو ،، أيه هذي الاخبار السنعة ، الف مبروك للأخضر ، والف مبروك للشعب السعودي
مستشاركالف مبروك لمنتخبنا وألف مبروك للمدرب المحبوب العالمي سعد الشهري وبكل فخر يكفيه انه عالمي
رياضي حر وشاهد على الفسادبعد دعس مجوس العراق تم دعس اصل المجوسيين ايران وبلا رحمه عقبال الكاس يالاخضر