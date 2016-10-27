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بالفيديو: المنتخب السعودي للشباب يسحق إيران بـ 6 أهداف ويصعد لنهائي آسيا

27 أكتوبر, 2016 , 18:23 م
بالفيديو: المنتخب السعودي للشباب يسحق إيران بـ 6 أهداف ويصعد لنهائي آسيا
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صحيفة المرصد : تأهل المنتخب السعودي للشباب إلى المباراة النهائية لكأس آسيا تحت 19 عام بعد فوزه اليوم على المنتخب الإيراني في الدور نصف النهائي بستة أهداف مقابل خمسة في مباراة التي اقيمت مساء اليوم الخميس على استاد مدينة خليفة الرياضية بالبحرين .



تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    السبيعي

    أخوي سعد الشهري مدرب منتخبنا بيض الله وجهك وما قصرت ,بس يبي لك يا بطل تنتبه للدفاع شوي ,عندنا هجوم رائع لكن الحارس والدفاع شوية تركيز والا هم جيدين
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  2. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    كيف

    كفو ( تم مسح فراخ الملاليه بسته اهداف )
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  3. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    متابع عن بعد

    مبروك للوطن وشبابه الوصول للنهائي.مبروك للمدرب الوطني الشجاع سعد.هناك أخطاء بسيطة يجب تلافيها يا كابتن سعد في النهائي. وفالكم الكأس إن شاء الله..
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  4. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    السبيعي

    أو في مجال الرياضة وكل المجالات والله اني افتخر وأدعو للملك عبدالعزيز رحمه الله اللي وحدنا وخلانا متجانسين متحابين نذود عن ديننا وملكنا ووطننا . الحمد لله على نعمة الاسلام
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  5. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    المنتخب السعودي للشباب يسحق إيران

    عنوان فخم ومتعوب على صياغته تسلم ايد اللي كتبه . ومبروك لمنتخبنا للشباب .
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  6. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    السبيعي

    لما أشوف شبابنا من الرياض وأبها والنماص وجدة والدمام وحايل ونجران وتبوك و جيزان والقصيم وكل المدن يدافعون عن هذا الكيان سواءفي القوات المسلحه ..يتبع..
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  7. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    واضح

    اكيد اكيد اكيد ما قالوا يا حجه ادركنا او ان ابو صالح غاطس اليوم بحفرته ماهو حولهم طيب بعد المبارة ما صار في شوطين لطم ؟؟؟ جعلكم اللطم الي تخبررونه
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  8. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    حنشل

    الف مبروك للأبطال وللمدرب القدير سعد الشهري و الا ستاذ احمد عيد والى الامام ان شاء الله يتوجون بالكاس
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  9. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    الحقباني

    علم نحون ان شاالله نفوز علي يران في كل شي الحمدلله علم
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  10. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    زائر

    مبروك للصقور الخضر ونعزي خنبوقه واشباهه
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  11. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    سابق

    شكرا قواتنا المسلحة على الحدودشكرًا منتخب الشباب شكرا للمدرب الوطني سعد الشهري شكرًا للقائمين على المنتخب انتم رحال ومحل الثقة هكذا الرحال والا فلا
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  12. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    الاصيل

    عاصفه الحزم تقتلع المجوس واتباعهم الف مبروووك
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  13. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    ضابط ايقاع

    مبروك الفوز . الحارس امكانياته ضعيفه جدا والدفاع متهالك .الفوز يغطي العيوب المدرب امكانياته محدوده في قرأت المباريات . المرحله القادمه تحتاج مدرب متمكن
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  14. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    مراقب

    كفو ،، أيه هذي الاخبار السنعة ، الف مبروك للأخضر ، والف مبروك للشعب السعودي
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  15. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    مستشارك

    الف مبروك لمنتخبنا وألف مبروك للمدرب المحبوب العالمي سعد الشهري وبكل فخر يكفيه انه عالمي
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  16. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    مبروك للأخضر
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  17. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    رياضي حر وشاهد على الفساد

    بعد دعس مجوس العراق تم دعس اصل المجوسيين ايران وبلا رحمه عقبال الكاس يالاخضر
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