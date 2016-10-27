بالفيديو: المنتخب السعودي للشباب يسحق إيران بـ 6 أهداف ويصعد لنهائي آسيا

صحيفة المرصد : تأهل المنتخب السعودي للشباب إلى المباراة النهائية لكأس آسيا تحت 19 عام بعد فوزه اليوم على المنتخب الإيراني في الدور نصف النهائي بستة أهداف مقابل خمسة في مباراة التي اقيمت مساء اليوم الخميس على استاد مدينة خليفة الرياضية بالبحرين .