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بالفيديو : صاحب منزل يثبت كاميرا مراقبة في غرفة الجلوس .. شاهد ماذا رأى!

27 أكتوبر, 2016 , 19:49 م
بالفيديو : صاحب منزل يثبت كاميرا مراقبة في غرفة الجلوس .. شاهد ماذا رأى!
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صحيفة المرصد : قرر رجل أن يثبت كاميرا مراقبة بعد أن اعتاد سماع ضجيج في غرفة الجلوس كل ليلة و أصيب بالرعب و الذهول أثناء مشاهدته لتسجيلات الكاميرا وفقا لصحيفة ديلي ستار البريطانية.

و يظهر المقطع الذي سجلته كاميرا المراقبة في تمام الساعة الثالثة ليلاً أن المنزل مسكوناً حيث شاهد الرجل صبياً صغيراً يتسلق الأرائك ويقوم بتمارين رياضية.

و أثار مقطع الفيديو المتداول مشاهدات وصلت لـ 554000 و عبر المتابعين عن قلقهم وحيرتهم من حقيقة الفيديو . فغرد أحد المتابعين قائلاً: “هذا المشهد مرعب للغاية، لم أشاهد مثله طوال حياتي”بينما غرد آخر “من الواضح بأن الطفل مسكون، لا يوجد أي تفسير آخر”، وقال ثالث : “المشكلة بأن صاحب المنزل وزوجته لا يملكان أي أطفال”.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    27 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    Zzzz

    هذي صورة منزل الخبر يدور شي يغطي الصفحه فاظي
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  2. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    يزن الرشيدي

    واضح انه ولد ادمي يمشي ويلعب ويتشقلب ولو كان غير ذالك كان شفنا اشيا اغرب مثلآ يكون قفزه او مشيه او حتى حركاته غير عن بني ادم ارحمو عقولنا
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  3. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    Zzzz

    كذاب خريط سريط مريط
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  4. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    محمد الشهري

    ارحمونامن....... جيبو شيء واقعي نفسي اصدق بس قوية قوية 😂😂😂
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  5. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    نويض عويض العصيمي

    مصور ولده يلعب وش يثبت انه سُكني بسم الله علانا
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  6. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    سعود

    قمة الكذب هذا انسان لان الجن ما عندها اقدام زي البشر يعني رجل بدون قدم وبعضهم تحتهم نار ما يلامسون الارض انا شفتهم واللي مو مصدق بكيفه
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  7. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    سعد

    يا حليلة يلعب..
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  8. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    أبو فلان

    يلعب جمباز وجاهز للمسابقة العبوا غيرها لسنا اطفال👴
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  9. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    👻👻👻👻👻👻
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  10. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    يالطيف

    طيب خالص فهمنا القصه المشهد الي بعدة ..وجه الكميرة للجار الي بعدة يمكن تشوف بقرة تطير
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  11. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    انتم ماتحطون الفيديوهات اللي تخوف إلا باليل😤 💔
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  12. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    بسم الله الرحمن الرحيم💔
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  13. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    ام روز

    استخفاف بعقولنا
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  14. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    عدو داعش

    ضحك ودجل
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  15. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    متابع عن بعد

    شر البلية ما يضحك .. هذه حركات رياضية مدروسة ومدرب عليها ..
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  16. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    ابو وسمي

    ما فيه شي غريب في المقطع تسجيل مسرع كثرت المقاطع بالاسلوب هاذا جني يفك جني يمشي بالشارع ومقاطع غربيه.. قصاصه فلم
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  17. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    ههههه هذا ولد صاحب البيت يلعب وابوه يصوره
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  18. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    غير صحيح ومجنون من يصدق هذه الخرافات فيلم مفبرك هم الرواد في صناعة افلام الرعب
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