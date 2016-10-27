بالفيديو : صاحب منزل يثبت كاميرا مراقبة في غرفة الجلوس .. شاهد ماذا رأى!

صحيفة المرصد : قرر رجل أن يثبت كاميرا مراقبة بعد أن اعتاد سماع ضجيج في غرفة الجلوس كل ليلة و أصيب بالرعب و الذهول أثناء مشاهدته لتسجيلات الكاميرا وفقا لصحيفة ديلي ستار البريطانية.

و يظهر المقطع الذي سجلته كاميرا المراقبة في تمام الساعة الثالثة ليلاً أن المنزل مسكوناً حيث شاهد الرجل صبياً صغيراً يتسلق الأرائك ويقوم بتمارين رياضية.

و أثار مقطع الفيديو المتداول مشاهدات وصلت لـ 554000 و عبر المتابعين عن قلقهم وحيرتهم من حقيقة الفيديو . فغرد أحد المتابعين قائلاً: “هذا المشهد مرعب للغاية، لم أشاهد مثله طوال حياتي”بينما غرد آخر “من الواضح بأن الطفل مسكون، لا يوجد أي تفسير آخر”، وقال ثالث : “المشكلة بأن صاحب المنزل وزوجته لا يملكان أي أطفال”.