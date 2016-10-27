بالفيديو : صاحب منزل يثبت كاميرا مراقبة في غرفة الجلوس .. شاهد ماذا رأى!

صحيفة المرصد : قرر رجل أن يثبت كاميرا مراقبة بعد أن اعتاد سماع ضجيج في غرفة الجلوس كل ليلة و أصيب بالرعب و الذهول أثناء مشاهدته لتسجيلات الكاميرا وفقا لصحيفة ديلي ستار البريطانية.
و يظهر المقطع الذي سجلته كاميرا المراقبة في تمام الساعة الثالثة ليلاً أن المنزل مسكوناً حيث شاهد الرجل صبياً صغيراً يتسلق الأرائك ويقوم بتمارين رياضية.
و أثار مقطع الفيديو المتداول مشاهدات وصلت لـ 554000 و عبر المتابعين عن قلقهم وحيرتهم من حقيقة الفيديو . فغرد أحد المتابعين قائلاً: “هذا المشهد مرعب للغاية، لم أشاهد مثله طوال حياتي”بينما غرد آخر “من الواضح بأن الطفل مسكون، لا يوجد أي تفسير آخر”، وقال ثالث : “المشكلة بأن صاحب المنزل وزوجته لا يملكان أي أطفال”.
تعليقات ( 18 )
Zzzzهذي صورة منزل الخبر يدور شي يغطي الصفحه فاظي
يزن الرشيديواضح انه ولد ادمي يمشي ويلعب ويتشقلب ولو كان غير ذالك كان شفنا اشيا اغرب مثلآ يكون قفزه او مشيه او حتى حركاته غير عن بني ادم ارحمو عقولنا
Zzzzكذاب خريط سريط مريط
محمد الشهريارحمونامن....... جيبو شيء واقعي نفسي اصدق بس قوية قوية 😂😂😂
نويض عويض العصيميمصور ولده يلعب وش يثبت انه سُكني بسم الله علانا
سعودقمة الكذب هذا انسان لان الجن ما عندها اقدام زي البشر يعني رجل بدون قدم وبعضهم تحتهم نار ما يلامسون الارض انا شفتهم واللي مو مصدق بكيفه
سعديا حليلة يلعب..
أبو فلانيلعب جمباز وجاهز للمسابقة العبوا غيرها لسنا اطفال👴
💇💇 ريما Rima 💇💇👻👻👻👻👻👻
يالطيفطيب خالص فهمنا القصه المشهد الي بعدة ..وجه الكميرة للجار الي بعدة يمكن تشوف بقرة تطير
💇💇 ريما Rima 💇💇انتم ماتحطون الفيديوهات اللي تخوف إلا باليل😤 💔
💇💇 ريما Rima 💇💇بسم الله الرحمن الرحيم💔
ام روزاستخفاف بعقولنا
عدو داعشضحك ودجل
متابع عن بعدشر البلية ما يضحك .. هذه حركات رياضية مدروسة ومدرب عليها ..
ابو وسميما فيه شي غريب في المقطع تسجيل مسرع كثرت المقاطع بالاسلوب هاذا جني يفك جني يمشي بالشارع ومقاطع غربيه.. قصاصه فلم
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦غير صحيح ومجنون من يصدق هذه الخرافات فيلم مفبرك هم الرواد في صناعة افلام الرعب