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فيديو: فتاة سعودية تروي تفاصيل اغتصابها وحملها من قبل والدها المدمن

27 أكتوبر, 2016 , 19:53 م
فيديو: فتاة سعودية تروي تفاصيل اغتصابها وحملها من قبل والدها المدمن
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صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار ذهول الكثيرين ، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضباً .

حيث بين الفيديو قصة فتاة سعودية وهي تحكي كيف اغتصبها أبيها ، بل ووصل الحد إلى أنها حملت منه وأجبرها أن تجهض نفسها .

حيث قالت الفتاة في لقاء لها عبر برنامج الثامنة: ” أبوي ال اغتصبني غصب عني، وفي الأخير يأجر علي حملت وسقط ثم وداني مستشفى ، بالحمام قفل علي، لما قعدت فترة مع نفسي، كنت اقول أن الزبالة يهتمون فيها أكثر مني”.

وأضافت : هذا الشيء أوجعني من داخلي قعدت سنين كي أنسى الموضوع هذا، احاول أن ابدل من مشاعر الخوف والالم ال عشته، وكنت دائما اسال هذا كله وش ذنبي فيه.



تعليقات ( 49 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 49
    27 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    الوصاية تغري المجرم ان محد بيحاسبه

    44ماذبحنا الا مثل تفكيرك هذا الله لايستر عليه وامثاله بل يجب فضحهم فكل مكلف مسؤل عن نفسه ليه كل انثى لهاوصي يتحكم فيها حتى لوكانت في الستين من عمرها
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  2. 48
    27 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    الهمداني

    افاااااااااااااااااااااااااااااااا هذه اخرتها تحمل من والدها هذا اللي اسمه محارم افااااااااااااااااااا مالكم هكذا ياوليد افاااااااااااااااااااااااااااا
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  3. 47
    27 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    ارز 👊 نجد

    رغم خطورة المخدرات قد تكون بعض الافلام والمسلسلات التي تبث اخطر وهذا رأيي والله أعلم
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  4. 46
    27 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    منطقي

    تنفجر مشاعرنا وتهتز منابرنا بسبب دموع عراقية او سورية مظلومة فماذا سنفعل ونحن نرى دموع سعودية مظلومة ! حسبي الله ونعم الوكيل
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  5. 45
    27 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    حسبي الله عليه والله لايوفقه

    خانتني العبرة ولو كنـت رجـال ،،،،،، بعض المواقف ماتفيـد الرجولـة
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  6. 44
    27 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    ارز 👊 نجد

    من يحب الدار واهلها يستر على القبيح ان وقع فيها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  7. 43
    27 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    بنت

    الذكور يحاولون يبررون لبوها ياعالم المرأة تعاني الأمرين والناس تطمطم الخلل موجود ويجب علاجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 42
    27 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    بنت

    بالوصاية ياما فيه جرايم محد درى عنها والخوف يمنع من الحكي فيها لاااا للوصاية الذكورية على النساء كفااااية
    لا يعجبني(16) اعجبني(1)
  9. 41
    27 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    ارز 👊 نجد

    قد يكون احد الاسباب حث بعض الافلام والمسلسلات على هذه الافعال بطريقة او اخرى والله أعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  10. 40
    27 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    ارز 👊 نجد

    مع المخدرات قد يكون تأثر باحد الافلام او المسلسلات التي تبث خاصة مسلسلات الخيانة
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  11. 39
    27 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    ارز 👊 نجد

    مع المخدرات قد يكون تأثر باحد الافلام او المسلسلات التي تبث خاصة مسلسلات الخيانة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 38
    27 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    احمد عسيري

    اللهم ان كان والدها بريء ان تفضح من شوه صورته وان كان مذنب ان تفضحه في نفسه امام العالمين على الارض ويوم العرض نحن اباء وهذا يمس كرامة كل اب يا امان الخائفين
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  13. 37
    27 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    حسبنا الله ونعم الوكيل تتوقف كل الكلمات وتتلعثم الالسن امام هذه الحادثه التى كسرت قلوبنا وابكت عيوننا وجعلت العقل في شتات من امره حسبك الله وكفى حسبك الله وكفى
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  14. 36
    27 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    ارز 👊 نجد

    كلمة حق اريد بها باطل .. تذكرت هذه المقولة
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  15. 35
    27 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    مي

    حق دعمها بالمال والمنازل وكل تحتاجة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 34
    27 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    ارز 👊 نجد

    قد تكون القصة حقيقية ولكن لا اثق في ام بي سي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 33
    27 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    الو

    هذي فبركه تمعيدا لاسقاط الولاية . اعلام قوي اذا صار الوضع فيه هدم الاسرة والقيم والدين. الا ما شفنا منهم شي ضد الروافض والمجوس واذنابهم. قناة ***.
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  18. 32
    27 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    سلطان

    هاذي اخرت ****والفساد والانحلال الاخلاقي الي ازعجنا ما يسمى***ومعرفاته واسلامه الوسطي
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  19. 31
    27 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    المعاصي والذنوب موجودة في كل مكان لاجل هذا نسأل الله العافية والسلامة ... ولاجل هذا يوجد محاكم شرعية حتى لايستغل ماحدث والله أعلم
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  20. 30
    27 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    بسيطه اذا ثبت على والدها هذا الجرم فليقطع رأسه ولكن لا لإسقاط الولاية بتاتاً
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  21. 29
    27 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    اببببباااااي

    هذي فبركة ام بي سي لاسقاط الولايه وفك ترابط الاسره. بلا تعاطف . عليهم من الله ما يستحقووووووووون.
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  22. 28
    27 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    زمن الذكريات

    لاحول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل يارب سترك وعفوك قربت القيامه يارب ارحمنا -الله ينصرها ويكون معها-
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  23. 27
    27 أكتوبر, 2016 , 20:18 م
    عدد التعليقات:4210

    العنيد

    المشكلة الحقيقية هي أن أبوها مدمن مخدرات … والسؤال .. من الذين يروجون للمسكرات والمخدرات ويحاولون إغراق البلد فيها … إنهم الليبراليون ومن سار في ركبهم .. وهم الذين يسعون وبكل الطرق لسن القوانين
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  24. 26
    27 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    يالطيف

    طيب ابوها اليس لها اعمام خوال الروايه لاصدق روايتك لاني استمع بالعقل وليس العاطف لاني اولا استفسر عن محيطك غير الاب طيب اسم المستشفي وقائع ملموسه وليس تعبير خالي من الحقيقه
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  25. 25
    27 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    مي

    هذي الفتاة عرض وشرف لكل مسلم مظلومة
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  26. 24
    27 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    موظف بنك

    مكان وخبر خصب للخنبوقي يستغله للاسائة والاستهزاء ويتلون بالمعرفات والاسماء النسائية والرجالية خذ راحتك يالخنبوق مايمك احد ولاكن انا كاشفك وكاشف مقاصدقك حسبي الله عليك
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  27. 23
    27 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    جاويد

    وما خفي اعظم وخلف جدران البيوت اسرار يندى لها الجبين وتقشعر منها الأبدان لابد وان يُسن قانون يقف معهن ليردعن به هولاء المرضى النفسيون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 22
    27 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    طير حوران

    احتسبي الاجر يابنيتي وصبري وصابري لعل والدك رجل يخاف اللةطويل الذقن قصير الثوب وتلبسه الشيطان لانه مومن فلا تخافي .
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  29. 21
    27 أكتوبر, 2016 , 20:16 م
    عدد التعليقات:4210

    العنيد

    يالله يالله لاحول ولاقوه الابالله اخر زمان وش ذنب المسكينه يالناس فيه قلوب بهذي البشاعة يابو فهد قصه قصه *** هذا مو بشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 20
    27 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    شكرًا لقناة mbc

    خل العالم تشوف الواقع اللي تعيشه معظم السعوديات في بيوتهم ولا احد يدري عنهم العالم يعتقدون ان جميع السعوديات مرفهات وسعيدات والحقيقه هي العكس تماما
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  31. 19
    27 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    زائر70

    اللهم اكرمني في كرمك ياكريم ياعزيز اللهم استرني فوق الارض ويوم العرض اللهم لاتجعل الشيطان وليي اللهم احيني اذا الحياة خيرلي ولاتلحقني ساعة غضبك عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 18
    27 أكتوبر, 2016 , 20:11 م
    عدد التعليقات:4210

    العنيد

    أغتصبها لمدة طويلة وهي ساكته ! وثم حملت وسقطت وبعد كذا أتجهت لدار الضيافة !!!!!!! أين والدتها ؟ أين أخوانها ؟ أين أخواتها ؟ أين أعمامها ؟ أين خوالها ؟ أ
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  33. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    فواز

    اجل قلتولي المراة السعودية ملكة واميرة ومعززة ومكرمة وكل نساء الغرب يحسدونها🤔
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  34. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    شبه منحرف

    يا قلبي الله ينصرك وانا اخوك. ..ويجبر كسرك...
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  35. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    لا لإسقاط الولايه لو لمس بني ليبرال السماء

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وش ها الأخبار
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  36. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    مي

    انا اشكر هذه الفتاة استطاعت وتخرج وتقول تمام الملاء ان مشكلتي كذا وكذا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  37. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 20:09 م
    عدد التعليقات:4210

    العنيد

    ضعف الوازع الديني أهم أسباب الانحراف والانجراف خلف الملذات واتباع الشهوات.. اللهم ثبتنا . اللهم ثبتنا . اللهم ثبتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    الى الخنبوقة الئيم

    خنبوقي تعليق 3 اقول انكتم
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  39. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 20:07 م
    عدد التعليقات:11077

    إنسان منصف

    مسكينه انت. مغتصبه. حتى. في. بيتك. محل. أمانك. ومع ذلك. يدعون انك جوهره مصونه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  40. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    مي

    اشكركم لا داعي لا داعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    مي

    اليهود كانوا بالمدينه وأحلامه الرسول لغيرهم ونقلهم العهود والمواثيق
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  42. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    ام روز

    حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    متابع عن بعد

    يا ناس والله ما أصدق هذا الشيء مهما كانت الأدلة والبراهين..الأب مهما وصل به الإجرام لا يمكن يصل لهذه الدرجة..هذه درجة حيوانية لا أصدقها في بني البشر..
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  44. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    القناص2

    اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض حسبنا الله ونعم الوكيل لايمكن ان يكون سوي هذه المخدرات لعن الله من ادخلها للوطن ومن باعها لمراهق و مدمن
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  45. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    الى متى والمراه السعوديه لم تأخذ خقها في الحياه العصريه
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  46. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    صبحي

    ايش الكلام هذا كيف يعرض هذا الكلام على الملا وفي برنامج يشاهده اغلب الناس لتشويه المجتمع السعودي وما هو الهدف من هذ الامر
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  47. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    أفريقي

    لا حول ولا قوة إلا بالله ليعلم المتنطعون والشامتون بجرائم المجتمعات الأخرى أنهم غير محصنين من كيد الشيطان الذي يحيق بالمسلم أكثر من الكافر.
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  48. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 19:57 م
    عدد التعليقات:11077

    إنسان منصف

    السيف هو الحل ان ثبت ماتدعيه هذه الفتاة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    مراقب

    اااااه يالقهر ، قهرني الملعون لعنة الله عليه ليوم الدين الله ينتقم منه لعنة الله عليه
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