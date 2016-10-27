فيديو: فتاة سعودية تروي تفاصيل اغتصابها وحملها من قبل والدها المدمن

صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار ذهول الكثيرين ، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضباً .

حيث بين الفيديو قصة فتاة سعودية وهي تحكي كيف اغتصبها أبيها ، بل ووصل الحد إلى أنها حملت منه وأجبرها أن تجهض نفسها .

حيث قالت الفتاة في لقاء لها عبر برنامج الثامنة: ” أبوي ال اغتصبني غصب عني، وفي الأخير يأجر علي حملت وسقط ثم وداني مستشفى ، بالحمام قفل علي، لما قعدت فترة مع نفسي، كنت اقول أن الزبالة يهتمون فيها أكثر مني”.

وأضافت : هذا الشيء أوجعني من داخلي قعدت سنين كي أنسى الموضوع هذا، احاول أن ابدل من مشاعر الخوف والالم ال عشته، وكنت دائما اسال هذا كله وش ذنبي فيه.