فيديو: فتاة سعودية تروي تفاصيل اغتصابها وحملها من قبل والدها المدمن

صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار ذهول الكثيرين ، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضباً .
حيث بين الفيديو قصة فتاة سعودية وهي تحكي كيف اغتصبها أبيها ، بل ووصل الحد إلى أنها حملت منه وأجبرها أن تجهض نفسها .
حيث قالت الفتاة في لقاء لها عبر برنامج الثامنة: ” أبوي ال اغتصبني غصب عني، وفي الأخير يأجر علي حملت وسقط ثم وداني مستشفى ، بالحمام قفل علي، لما قعدت فترة مع نفسي، كنت اقول أن الزبالة يهتمون فيها أكثر مني”.
وأضافت : هذا الشيء أوجعني من داخلي قعدت سنين كي أنسى الموضوع هذا، احاول أن ابدل من مشاعر الخوف والالم ال عشته، وكنت دائما اسال هذا كله وش ذنبي فيه.
#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه111
إلى متى هذا القانون الهزيل الذي يكافيء الجلاد (النذل) أن يستمتع بحياته بينما المعنفة تفترش الدموع في السجن !! pic.twitter.com/HJb9ndRv1V
— متعب المتعب (@motaebalmotaeb) October 26, 2016
تعليقات ( 49 )
الوصاية تغري المجرم ان محد بيحاسبه44ماذبحنا الا مثل تفكيرك هذا الله لايستر عليه وامثاله بل يجب فضحهم فكل مكلف مسؤل عن نفسه ليه كل انثى لهاوصي يتحكم فيها حتى لوكانت في الستين من عمرها
الهمدانيافاااااااااااااااااااااااااااااااا هذه اخرتها تحمل من والدها هذا اللي اسمه محارم افااااااااااااااااااا مالكم هكذا ياوليد افاااااااااااااااااااااااااااا
ارز 👊 نجدرغم خطورة المخدرات قد تكون بعض الافلام والمسلسلات التي تبث اخطر وهذا رأيي والله أعلم
منطقيتنفجر مشاعرنا وتهتز منابرنا بسبب دموع عراقية او سورية مظلومة فماذا سنفعل ونحن نرى دموع سعودية مظلومة ! حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله عليه والله لايوفقهخانتني العبرة ولو كنـت رجـال ،،،،،، بعض المواقف ماتفيـد الرجولـة
ارز 👊 نجدمن يحب الدار واهلها يستر على القبيح ان وقع فيها
بنتالذكور يحاولون يبررون لبوها ياعالم المرأة تعاني الأمرين والناس تطمطم الخلل موجود ويجب علاجه
بنتبالوصاية ياما فيه جرايم محد درى عنها والخوف يمنع من الحكي فيها لاااا للوصاية الذكورية على النساء كفااااية
ارز 👊 نجدقد يكون احد الاسباب حث بعض الافلام والمسلسلات على هذه الافعال بطريقة او اخرى والله أعلم
ارز 👊 نجدمع المخدرات قد يكون تأثر باحد الافلام او المسلسلات التي تبث خاصة مسلسلات الخيانة
ارز 👊 نجدمع المخدرات قد يكون تأثر باحد الافلام او المسلسلات التي تبث خاصة مسلسلات الخيانة
احمد عسيرياللهم ان كان والدها بريء ان تفضح من شوه صورته وان كان مذنب ان تفضحه في نفسه امام العالمين على الارض ويوم العرض نحن اباء وهذا يمس كرامة كل اب يا امان الخائفين
عبدالعزيز العقيلي الهذليحسبنا الله ونعم الوكيل تتوقف كل الكلمات وتتلعثم الالسن امام هذه الحادثه التى كسرت قلوبنا وابكت عيوننا وجعلت العقل في شتات من امره حسبك الله وكفى حسبك الله وكفى
ارز 👊 نجدكلمة حق اريد بها باطل .. تذكرت هذه المقولة
ميحق دعمها بالمال والمنازل وكل تحتاجة
ارز 👊 نجدقد تكون القصة حقيقية ولكن لا اثق في ام بي سي
الوهذي فبركه تمعيدا لاسقاط الولاية . اعلام قوي اذا صار الوضع فيه هدم الاسرة والقيم والدين. الا ما شفنا منهم شي ضد الروافض والمجوس واذنابهم. قناة ***.
سلطانهاذي اخرت ****والفساد والانحلال الاخلاقي الي ازعجنا ما يسمى***ومعرفاته واسلامه الوسطي
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالمعاصي والذنوب موجودة في كل مكان لاجل هذا نسأل الله العافية والسلامة ... ولاجل هذا يوجد محاكم شرعية حتى لايستغل ماحدث والله أعلم
ابببببااااايهذي فبركة ام بي سي لاسقاط الولايه وفك ترابط الاسره. بلا تعاطف . عليهم من الله ما يستحقووووووووون.
زمن الذكرياتلاحول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل يارب سترك وعفوك قربت القيامه يارب ارحمنا -الله ينصرها ويكون معها-
عدد التعليقات:4210
العنيدالمشكلة الحقيقية هي أن أبوها مدمن مخدرات … والسؤال .. من الذين يروجون للمسكرات والمخدرات ويحاولون إغراق البلد فيها … إنهم الليبراليون ومن سار في ركبهم .. وهم الذين يسعون وبكل الطرق لسن القوانين
يالطيفطيب ابوها اليس لها اعمام خوال الروايه لاصدق روايتك لاني استمع بالعقل وليس العاطف لاني اولا استفسر عن محيطك غير الاب طيب اسم المستشفي وقائع ملموسه وليس تعبير خالي من الحقيقه
ميهذي الفتاة عرض وشرف لكل مسلم مظلومة
موظف بنكمكان وخبر خصب للخنبوقي يستغله للاسائة والاستهزاء ويتلون بالمعرفات والاسماء النسائية والرجالية خذ راحتك يالخنبوق مايمك احد ولاكن انا كاشفك وكاشف مقاصدقك حسبي الله عليك
جاويدوما خفي اعظم وخلف جدران البيوت اسرار يندى لها الجبين وتقشعر منها الأبدان لابد وان يُسن قانون يقف معهن ليردعن به هولاء المرضى النفسيون
طير حوراناحتسبي الاجر يابنيتي وصبري وصابري لعل والدك رجل يخاف اللةطويل الذقن قصير الثوب وتلبسه الشيطان لانه مومن فلا تخافي .
عدد التعليقات:4210
العنيديالله يالله لاحول ولاقوه الابالله اخر زمان وش ذنب المسكينه يالناس فيه قلوب بهذي البشاعة يابو فهد قصه قصه *** هذا مو بشر
شكرًا لقناة mbcخل العالم تشوف الواقع اللي تعيشه معظم السعوديات في بيوتهم ولا احد يدري عنهم العالم يعتقدون ان جميع السعوديات مرفهات وسعيدات والحقيقه هي العكس تماما
زائر70اللهم اكرمني في كرمك ياكريم ياعزيز اللهم استرني فوق الارض ويوم العرض اللهم لاتجعل الشيطان وليي اللهم احيني اذا الحياة خيرلي ولاتلحقني ساعة غضبك عليه
عدد التعليقات:4210
العنيدأغتصبها لمدة طويلة وهي ساكته ! وثم حملت وسقطت وبعد كذا أتجهت لدار الضيافة !!!!!!! أين والدتها ؟ أين أخوانها ؟ أين أخواتها ؟ أين أعمامها ؟ أين خوالها ؟ أ
فوازاجل قلتولي المراة السعودية ملكة واميرة ومعززة ومكرمة وكل نساء الغرب يحسدونها🤔
شبه منحرفيا قلبي الله ينصرك وانا اخوك. ..ويجبر كسرك...
لا لإسقاط الولايه لو لمس بني ليبرال السماءاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وش ها الأخبار
ميانا اشكر هذه الفتاة استطاعت وتخرج وتقول تمام الملاء ان مشكلتي كذا وكذا
عدد التعليقات:4210
العنيدضعف الوازع الديني أهم أسباب الانحراف والانجراف خلف الملذات واتباع الشهوات.. اللهم ثبتنا . اللهم ثبتنا . اللهم ثبتنا
الى الخنبوقة الئيمخنبوقي تعليق 3 اقول انكتم
عدد التعليقات:11077
إنسان منصفمسكينه انت. مغتصبه. حتى. في. بيتك. محل. أمانك. ومع ذلك. يدعون انك جوهره مصونه
مياشكركم لا داعي لا داعي
مياليهود كانوا بالمدينه وأحلامه الرسول لغيرهم ونقلهم العهود والمواثيق
ام روزحسبي الله ونعم الوكيل
متابع عن بعديا ناس والله ما أصدق هذا الشيء مهما كانت الأدلة والبراهين..الأب مهما وصل به الإجرام لا يمكن يصل لهذه الدرجة..هذه درجة حيوانية لا أصدقها في بني البشر..
القناص2اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض حسبنا الله ونعم الوكيل لايمكن ان يكون سوي هذه المخدرات لعن الله من ادخلها للوطن ومن باعها لمراهق و مدمن
صبحيايش الكلام هذا كيف يعرض هذا الكلام على الملا وفي برنامج يشاهده اغلب الناس لتشويه المجتمع السعودي وما هو الهدف من هذ الامر
أفريقيلا حول ولا قوة إلا بالله ليعلم المتنطعون والشامتون بجرائم المجتمعات الأخرى أنهم غير محصنين من كيد الشيطان الذي يحيق بالمسلم أكثر من الكافر.
عدد التعليقات:11077
إنسان منصفالسيف هو الحل ان ثبت ماتدعيه هذه الفتاة
مراقباااااه يالقهر ، قهرني الملعون لعنة الله عليه ليوم الدين الله ينتقم منه لعنة الله عليه