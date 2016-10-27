وصفة لعالم روسي تعتبر أقوى علاج عرفته البشرية لعلاج السرطان – فيديو

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لوصفة طبيعية لعالم روسي تقضي على المرض الخبيث “السرطان”.

وبحسب الفيديو المتداول الذي نشرته قناة “استفد” على اليوتيوب ، فإن عدد كبير من الناس يرون وصفة العالم الروسي “هريستو مارمارسكي”،على أنها وصفة بيتية ثورية لمعالجة السرطان.

وأوضح الفيديو أن هذه الوصفة البيتية تنظف الأوعية الدموية وتعالج القلب وتعزز الجهاز المناعي وتنظف الكبد والكلى كما أنها تحسن الذاكرة وتحمي القلب م النوبات القلبية وهي الى ذلك افضل وصفة طبيعية لمعالجة كل انواع السرطان.

ونقل الفيديو قول البروفسور مارمارسكي في إحدى محاضراته:” إنها طعام لمعالجة كامل الجسم ولمعالجة السرطان “.

المكونات

15 ليمونة حامضة.

12 حص ثوم طازج.

1 كيلو واحد من العسل الطبيعي.

400غرام من حبوب القمح المنبتة.

400غرام من الجوز.

طريقة التحضير ؟

ضع القمح في وعاء كبير. اسكب الماء فوقه واتركه ليلة كاملة. بعد 12 ساعة صفِّ الحبوب واغسلها ثم صفِّها ثانية. ضع حبات القمح بعد تجفيفها في وعاء واتركها مدة 24 ساعة. بعد 24 ساعة ستتنبت الحبات.

التعليمات

اسحق الجوز والقمح المنبت وحصوص الثوم. اهرس 5 ليمونات حامضة بقشرها ومن ثم اضفها الى خليط القمح المنبت. اعصر الليمونات الحامضة العشرة الاخرى واضف عصير الحامض الى المزيج. اخلط المكونات حتى يصبح المزيج متجانساً.

أضف العسل وحرّك بملعقة خشبية ومن ثم ضع المزيج في مرطبان وضعه في البراد. اترك الخلطة تنتقع مدة 3 أيام قبل أن تستعملها.

طريقة الاستعمال

خذ ملعقة صغيرة أو ملعقتين قبل الفطور والغداء وقبل النوم. إذا كنت تأخذ هذه الخلطة لمعالجة السرطان خذ منها ملعقتين صغيرتين كل ساعتين.