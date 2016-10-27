“واشنطن بوست”: الرجال والصبيان السنة يقتلون على أيدي ميليشيات الشيعة على أطراف الموصل

صحيفة المرصد:قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية, إن الرجال والصبيان السنة في القرى التي تقع في أطراف مدينة الموصل في شمال العراق, يتعرضون لانتهاكات واسعة, أبلغت عنها منظمات حقوق الإنسان، منها الإعدام والتعذيب والاعتقال التعسفي, على يد الميليشيات الشيعية المدعومة من الحكومة العراقية.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرت مؤخراً, أن التكلفة البشرية لاستعادة الموصل من أيدي تنظيم “داعش” ستكون عالية للغاية, رغم الإعلان عن عدم السماح بدخول الميليشيات الطائفية إلى المدينة.

وتابعت ” ملايين العراقيين السنة عانوا كثيراً وقطعت صلتهم بجذورهم خلال العامين الماضيين بسبب توسع وجود تنظيم داعش والعمليات العسكرية المضادة لهذا التوسع”.

واستطردت الصحيفة ” الفترات المؤلمة الأخيرة في العراق، بما فيها الغزو الأمريكي والحرب الأهلية الدموية التي أعقبت الغزو, طالما شهدت أعمال قتل انتقامية وعمليات نزوح قسرية, ما تسبب في تمزيق هذا البلد”.

كما بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر فيه مسلحون من الحشد الشعبي وهم يعذبون أطفالا لم تتجاوز أعمارهم 14 عاما في إحدى المناطق جنوب الموصل، وتسمع في الشريط أصوات مسلحي الحشد وهم يسخرون من الأطفال ويتهمونهم بالانتماء لتنظيم داعش.