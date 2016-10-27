بالفيديو: شاهد..سخرية “مروان عقيل” من المملكة أمام إماراتي حضر عرض “كوميدي كلوب”!

صحيفة المرصد: تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لأحد شباب مسرح “الكوميدي كلوب” يدعى مروان عقيل يسخر من مدن المملكة أمام “مواطن إماراتي”.
ويظهر الفيديو قيام أحد مقدمي المسرح بالسخرية الشديدة وفي إطار كوميدي من أحد الحاضرين بعد أن اكتشف أنه إماراتي.
وتعامل مقدم العرض بشكل غريب مع الشاب الإماراتي الذي حضر العرض، مستغربا تركه للإمارات وقدومه إلى جدة، قائلا له: “تارك الجميرة وجاي جدة”.
تعليقات ( 33 )
مفقوداقترح ان تعرض مسرحية بعنوان "العهن المنفوش" تعرض فيها اهوال القبر والقيامة وجهنم, اكيد بتلاقي نجاح مبهر
قول الحق لا يزعلالمسرحية هذي سامجه وفيها تطاول على دولة الامارات . وانا أتمنى القبض على هذا الشخص ومحاسبته . الاماراتي حاضر من ضمن الجمهور والمفروض من الممثل عدم اقحام دولة الامارات في الموضوع .
العنزيلابو السوشيال ميديا اللي طلعت هالنوعيات قمه السماجه ولا ينشهر غير السامج
حقانينحن بلينا بالتجنيس وأكثر من أساء للوطن وأبناء الوطن والدولة هم المجنسين أكلوا خيراتنا ويتهكمون من كفايه دلع الي هذا الحقير نحن راضون في دولتنا
إفلاسللاسف هذه المسرحية تعبر عن إفلاس القائمين عليها سواء إفلاس في وطنيتهم أو إفلاس في الحس الفني لديهم ويبغونا نتابعهم
مفقوديا شباب لا تستانسون ولا تضحكون, كيف تضحكون وامامكم قبر فيه منكر ونكير, اهئ اهئ اهئ, لقد فسد شباب الامة وصاروا يضحكون, اهئ اهئ , من سيعيد امجاد الامه
Ksbاسمك يكفي لا تعليق اقابلك بالصدفه ان شاء الله في جده والله اخلي الي ما يشتري يتفرج سخافه و نهيق
أفريقيصفوا النية وخلوا الناس تفرفش شويه يعني لازم حفل خطابي تأجيجي على خلق الله. روح الكوميديا مطلوبه أحيانا.
ام روزمخالف
اضحاك الناس على الوطنالسخرية بالوطن واستنقاصة والسخرية بمقدراته في سبيل اضحاك الناس على وطنك ليس من الكوميديا في شيء بل هي التفاهة بعينها من المعيب ان تضحك الناس على شخص فكيف باضحاكهم على وطن ؟
ابن روق العتيبيياشين السرج على البقرة
مفقودلو تكلموا عن عذاب القبر والشجاع الاقرع وسكرات الموت لكان اولى بدلا من اسعاد الناس, الويل والثبور والزمهرير لكم
ع . الحربيمثل هذا النباح اسحب الجنسية منه واطرده طردة الكلاب
سعد بن فهدسخيفين وتقليد لفكرة المسارح الغربية وين الجديد في الموضوع
صبحيحرام فيه الجنسيه لابد من سحب جنسيته هذا المعتوه.
مفقودشعب يعادي الضحكة والفرحة ويحب الويل ووالثبور
مراقب عاميجب محاسبة هذا الوغد
يالطيفجنسنا وبتلشنا ومصدقو يعلقون على مددننا اعيدو النظر بالتجنيس اصبحنا يعلق علينا لحقوة ابو سن والمنسدح ومركب المكياج
غرم اللهحثاله ومخلفات حجاج ومواليد اجتمعت السخافه مع الوقاحه فكانت النتيجه زي وجيههم
زائرالحمد لله رب العالمين تقول ***يناهق وربي قمة السخاااااااافة والإنحطااااط وقلة الدين والحياء اللهم لا تؤاخذنا بما فعل***منايابويه روح عالحد الجنوبي إذا فيك زودة وفقهة زايدة
حقانيهذا التجنيس
يلدرمالمسخرة ليست حضوره لجدة بل حضوره للبرنامج المسخرة؛ تركت برامج مسلية بدبي وحضرت لكوميدي كلوب؟ عندك سعادة واحترام لنفسك وذاتك وتحتاج جرعة تعاسة وسخافة؟!
الهمدانيلفتت نظري كلمة الممثل حين قال احنا طفشانيين انت جاي ليش (انا اقول الممثل مبدع ووصف الحال صح)
احمد عسيرياذا هذا الترفيه والمسرح المنتظر فلا أقام الله لهم راية مجموعة شباب ينتمون للوطن بالاسم فقط يلمزون ويهمزون على وطنهم تبا لهم
حسنمخالف
الحمد للهأتحدا إذا فيهم واحد سعودي سعودي كلهم ****
ابو رزقليل ادب مروان
Rp1شوف كيف يتكلم *** المفروض يحاسب الي وافق على المسارحه الي كذا كيف يتكلم عن بلدنا ووطنا عشنا وتربينا فيه وكذا كلامه
Rp1شوف كيف يتكلم الطرش المفروض يحاسب الي وافق على المسارحه الي كذا كيف يتكلم عن بلدنا ووطنا عشنا وتربينا فيه وكذا كلامه
جامحهاها
عدد التعليقات:7656
الحرمانلو من الضبان حقونا كان تغير المشهد تحيه حب لشعب الامارات شعب اصيل متواضع رغم التطور عكس عندنا شوفت النفسس
طعم الثلجسخااااااافة منقطعة النظير... وقاحة مالها مثيل...