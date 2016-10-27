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بالفيديو: شاهد..سخرية “مروان عقيل” من المملكة أمام إماراتي حضر عرض “كوميدي كلوب”!

27 أكتوبر, 2016 , 22:02 م
بالفيديو: شاهد..سخرية “مروان عقيل” من المملكة أمام إماراتي حضر عرض “كوميدي كلوب”!
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صحيفة المرصد: تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لأحد شباب مسرح “الكوميدي كلوب” يدعى مروان عقيل يسخر من مدن المملكة أمام “مواطن إماراتي”.

ويظهر الفيديو قيام أحد مقدمي المسرح بالسخرية الشديدة وفي إطار كوميدي من أحد الحاضرين بعد أن اكتشف أنه إماراتي.

وتعامل مقدم العرض بشكل غريب مع الشاب الإماراتي الذي حضر العرض، مستغربا تركه للإمارات وقدومه إلى جدة، قائلا له: “تارك الجميرة وجاي جدة”.



تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 33
    27 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    مفقود

    اقترح ان تعرض مسرحية بعنوان "العهن المنفوش" تعرض فيها اهوال القبر والقيامة وجهنم, اكيد بتلاقي نجاح مبهر
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  2. 32
    27 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    قول الحق لا يزعل

    المسرحية هذي سامجه وفيها تطاول على دولة الامارات . وانا أتمنى القبض على هذا الشخص ومحاسبته . الاماراتي حاضر من ضمن الجمهور والمفروض من الممثل عدم اقحام دولة الامارات في الموضوع .
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  3. 31
    27 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    العنزي

    لابو السوشيال ميديا اللي طلعت هالنوعيات قمه السماجه ولا ينشهر غير السامج
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  4. 30
    27 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    حقاني

    نحن بلينا بالتجنيس وأكثر من أساء للوطن وأبناء الوطن والدولة هم المجنسين أكلوا خيراتنا ويتهكمون من كفايه دلع الي هذا الحقير نحن راضون في دولتنا
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  5. 29
    27 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    إفلاس

    للاسف هذه المسرحية تعبر عن إفلاس القائمين عليها سواء إفلاس في وطنيتهم أو إفلاس في الحس الفني لديهم ويبغونا نتابعهم
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  6. 28
    27 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    مفقود

    يا شباب لا تستانسون ولا تضحكون, كيف تضحكون وامامكم قبر فيه منكر ونكير, اهئ اهئ اهئ, لقد فسد شباب الامة وصاروا يضحكون, اهئ اهئ , من سيعيد امجاد الامه
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  7. 27
    27 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    Ksb

    اسمك يكفي لا تعليق اقابلك بالصدفه ان شاء الله في جده والله اخلي الي ما يشتري يتفرج سخافه و نهيق
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  8. 26
    27 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    أفريقي

    صفوا النية وخلوا الناس تفرفش شويه يعني لازم حفل خطابي تأجيجي على خلق الله. روح الكوميديا مطلوبه أحيانا.
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  9. 25
    27 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    ام روز

    مخالف
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  10. 24
    27 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    اضحاك الناس على الوطن

    السخرية بالوطن واستنقاصة والسخرية بمقدراته في سبيل اضحاك الناس على وطنك ليس من الكوميديا في شيء بل هي التفاهة بعينها من المعيب ان تضحك الناس على شخص فكيف باضحاكهم على وطن ؟
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  11. 23
    27 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    ابن روق العتيبي

    ياشين السرج على البقرة
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  12. 22
    27 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    مفقود

    لو تكلموا عن عذاب القبر والشجاع الاقرع وسكرات الموت لكان اولى بدلا من اسعاد الناس, الويل والثبور والزمهرير لكم
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  13. 21
    27 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    ع . الحربي

    مثل هذا النباح اسحب الجنسية منه واطرده طردة الكلاب
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  14. 20
    27 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    سعد بن فهد

    سخيفين وتقليد لفكرة المسارح الغربية وين الجديد في الموضوع
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  15. 19
    27 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    صبحي

    حرام فيه الجنسيه لابد من سحب جنسيته هذا المعتوه.
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  16. 18
    27 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    مفقود

    شعب يعادي الضحكة والفرحة ويحب الويل ووالثبور
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  17. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    مراقب عام

    يجب محاسبة هذا الوغد
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  18. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    يالطيف

    جنسنا وبتلشنا ومصدقو يعلقون على مددننا اعيدو النظر بالتجنيس اصبحنا يعلق علينا لحقوة ابو سن والمنسدح ومركب المكياج
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  19. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    غرم الله

    حثاله ومخلفات حجاج ومواليد اجتمعت السخافه مع الوقاحه فكانت النتيجه زي وجيههم
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  20. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    زائر

    الحمد لله رب العالمين تقول ***يناهق وربي قمة السخاااااااافة والإنحطااااط وقلة الدين والحياء اللهم لا تؤاخذنا بما فعل***منايابويه روح عالحد الجنوبي إذا فيك زودة وفقهة زايدة
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  21. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    حقاني

    هذا التجنيس
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  22. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    يلدرم

    المسخرة ليست حضوره لجدة بل حضوره للبرنامج المسخرة؛ تركت برامج مسلية بدبي وحضرت لكوميدي كلوب؟ عندك سعادة واحترام لنفسك وذاتك وتحتاج جرعة تعاسة وسخافة؟!
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  23. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    الهمداني

    لفتت نظري كلمة الممثل حين قال احنا طفشانيين انت جاي ليش (انا اقول الممثل مبدع ووصف الحال صح)
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  24. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    احمد عسيري

    اذا هذا الترفيه والمسرح المنتظر فلا أقام الله لهم راية مجموعة شباب ينتمون للوطن بالاسم فقط يلمزون ويهمزون على وطنهم تبا لهم
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  25. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    حسن

    مخالف
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  26. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    الحمد لله

    أتحدا إذا فيهم واحد سعودي سعودي كلهم ****
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  27. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    ابو رز

    قليل ادب مروان
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  28. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    Rp1

    شوف كيف يتكلم *** المفروض يحاسب الي وافق على المسارحه الي كذا كيف يتكلم عن بلدنا ووطنا عشنا وتربينا فيه وكذا كلامه
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  29. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    Rp1

    شوف كيف يتكلم الطرش المفروض يحاسب الي وافق على المسارحه الي كذا كيف يتكلم عن بلدنا ووطنا عشنا وتربينا فيه وكذا كلامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  30. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    بيقولوا على قلة الأددب والحياء كوميديا هذا مجتمع العفن يضحك على الناس بالتهريج وإضاعة أوقاتهم باللهو وإشغال الناس بالهراء .
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  31. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    جامح

    هاها
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  32. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:7656

    الحرمان

    لو من الضبان حقونا كان تغير المشهد تحيه حب لشعب الامارات شعب اصيل متواضع رغم التطور عكس عندنا شوفت النفسس
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  33. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    طعم الثلج

    سخااااااافة منقطعة النظير... وقاحة مالها مثيل...
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