بالفيديو: شاهد..سخرية “مروان عقيل” من المملكة أمام إماراتي حضر عرض “كوميدي كلوب”!

صحيفة المرصد: تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لأحد شباب مسرح “الكوميدي كلوب” يدعى مروان عقيل يسخر من مدن المملكة أمام “مواطن إماراتي”.

ويظهر الفيديو قيام أحد مقدمي المسرح بالسخرية الشديدة وفي إطار كوميدي من أحد الحاضرين بعد أن اكتشف أنه إماراتي.

وتعامل مقدم العرض بشكل غريب مع الشاب الإماراتي الذي حضر العرض، مستغربا تركه للإمارات وقدومه إلى جدة، قائلا له: “تارك الجميرة وجاي جدة”.