الفنانة المصرية “ روبي ” للمحكمة: اخلعوني من زوجي لأني أخاف ألا أقيم حدود الله !

صحيفة المرصد:قررت محكمة الأسرة تأجيل نظر دعوى الخلع المقامة من الفنانة روبي، ضد زوجها المخرج سامح عبد العزيز إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل.
وكانت روبي قد أكدت للمحكمة في دعواها إنها تزوجت من عبد العزيز بموجب عقد شرعي في سبتمبر 2014 وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الطفلة «طيبة» ونشبت بينهما خلافات يستحيل معها استمرار العشرة بحسب دعواها.
وأضافت في دعواها أنها تبغض الحياة الزوجية معه، وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لكن دون جدوى ما دفعها لاقامة دعوى الخلع.
تعليقات ( 14 )
متواضعاستغفر الله العظيم
موجودوتخشى ألا تقيم حدود الله، ؟؟؟
أرزة 🌲 لبنانمرة شفت فيلم لهاني رمزي بيشتغل فيه محامي وحكي نفس الكلام لو عايزة تخلعي جوزك قولي أخاف ألا أقيم حدود الله .
من دون صهيون بذتناصهينااهي اهي اهي اسمعو دا وبطلو دا نفسي اسدئك ي****
مـ،ـاݛــےزمن اصبح فيه*‘*** يتكلم بالشرف وحدود الله
خالدكل هالمسخرة الي سويتيها **** وتخشين الا تقيمي حدود الله هههههه يا راجل
رد بكلمةيمكن في فرق *** ياسيادة الريس هههههه
ركاااانعاااجل /// الحوثي وعفاش اطلقوا صاروخ وعترضوه ابطالنا على بعد 65 كيلو من مكه المكرمه عليكم لعنة الله ياالكلاب حتى الأرض المقدسه التي فيها بيت الله الحرام لم تسلم منكم
ركااااناكيد ماهو ***
الله يعينهاشكلها بسكوتها عنده
أبو بنيانعش رجب تشوف العجب
يا دافع البلاشكله وحش ***
الله يمسيك بالخير ياهاني رمزيمحامي خلع ،،،، قال اقسم بالله لوكنتي زوجتي لاشتري شخارة بالكهرباء واجلس اشخرلك ليل نهار بسبب وبغير سبب ...مش بعيد يكون القاضي اللي ينظر القضية بيشخر حنعمل ايه ساعتها
فهدهو بيعمل إيه ياخرااابي