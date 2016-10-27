الفنانة المصرية “ روبي ” للمحكمة: اخلعوني من زوجي لأني أخاف ألا أقيم حدود الله !

صحيفة المرصد:قررت محكمة الأسرة تأجيل نظر دعوى الخلع المقامة من الفنانة روبي، ضد زوجها المخرج سامح عبد العزيز إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل.

وكانت روبي قد أكدت للمحكمة في دعواها إنها تزوجت من عبد العزيز بموجب عقد شرعي في سبتمبر 2014 وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الطفلة «طيبة» ونشبت بينهما خلافات يستحيل معها استمرار العشرة بحسب دعواها.

وأضافت في دعواها أنها تبغض الحياة الزوجية معه، وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لكن دون جدوى ما دفعها لاقامة دعوى الخلع.