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الفنانة المصرية “ روبي ” للمحكمة: اخلعوني من زوجي لأني أخاف ألا أقيم حدود الله !

27 أكتوبر, 2016 , 22:53 م
الفنانة المصرية “ روبي ” للمحكمة: اخلعوني من زوجي لأني أخاف ألا أقيم حدود الله !
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صحيفة المرصد:قررت محكمة الأسرة تأجيل نظر دعوى الخلع المقامة من الفنانة روبي، ضد زوجها المخرج سامح عبد العزيز إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل.

وكانت روبي قد أكدت للمحكمة في دعواها إنها تزوجت من عبد العزيز بموجب عقد شرعي في سبتمبر 2014 وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الطفلة «طيبة» ونشبت بينهما خلافات يستحيل معها استمرار العشرة بحسب دعواها.

وأضافت في دعواها أنها تبغض الحياة الزوجية معه، وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لكن دون جدوى ما دفعها لاقامة دعوى الخلع.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    متواضع

    استغفر الله العظيم
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  2. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    موجود

    وتخشى ألا تقيم حدود الله، ؟؟؟
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  3. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    مرة شفت فيلم لهاني رمزي بيشتغل فيه محامي وحكي نفس الكلام لو عايزة تخلعي جوزك قولي أخاف ألا أقيم حدود الله .
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  4. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    من دون صهيون بذتناصهينا

    اهي اهي اهي اسمعو دا وبطلو دا نفسي اسدئك ي****
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  5. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    مـ،ـاݛــے

    زمن اصبح فيه*‘*** يتكلم بالشرف وحدود الله
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  6. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    خالد

    كل هالمسخرة الي سويتيها **** وتخشين الا تقيمي حدود الله هههههه يا راجل
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  7. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    رد بكلمة

    يمكن في فرق *** ياسيادة الريس هههههه
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  8. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    ركاااان

    عاااجل /// الحوثي وعفاش اطلقوا صاروخ وعترضوه ابطالنا على بعد 65 كيلو من مكه المكرمه عليكم لعنة الله ياالكلاب حتى الأرض المقدسه التي فيها بيت الله الحرام لم تسلم منكم
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  9. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    ركاااان

    اكيد ماهو ***
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  10. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    الله يعينها

    شكلها بسكوتها عنده
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  11. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    أبو بنيان

    عش رجب تشوف العجب
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  12. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    يا دافع البلا

    شكله وحش ***
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  13. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    الله يمسيك بالخير ياهاني رمزي

    محامي خلع ،،،، قال اقسم بالله لوكنتي زوجتي لاشتري شخارة بالكهرباء واجلس اشخرلك ليل نهار بسبب وبغير سبب ...مش بعيد يكون القاضي اللي ينظر القضية بيشخر حنعمل ايه ساعتها
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  14. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    فهد

    هو بيعمل إيه ياخرااابي
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