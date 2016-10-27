بالصور: شاهد .. عملية زرع وجه لسيدة بولندية تعيد الأمل لها في حياة طبيعية

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا لسيدة بولندية كانت تعاني من ورم خبيث بالوجه أدى إلى تورم وجهها بشكل منعها من المضغ و البلع و الكلام و ممارسة حياتها بشكل طبيعي وتسبب بتشوه وجهها بشكل مفزع، و ظلت في هذه المعاناة لسنوات حتى أجرى لها الدكتور ماسيجيويسكي في بولندا عمليتين جراحيتين بالوجه و بعد فترة نقاهة طويلة مدتها ثلاث سنوات ظهرت جوانا المريضة للإعلام و هي طبيعية فقط بندبة في جبهتها و رقبتها، يذكر أن سبب مرضها وراثي وزراعة الوجه لا تعني الشفاء من المرض نهائيا، و تعد هذه ثاني عملية زرع وجه في بولندا و كانت لرجل فجر وجهه بخروج طلقة من مسدسه في حادث مريب أثناء عملية صيد كان بها.