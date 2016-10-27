بالصور: شاهد .. عملية زرع وجه لسيدة بولندية تعيد الأمل لها في حياة طبيعية

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا لسيدة بولندية كانت تعاني من ورم خبيث بالوجه أدى إلى تورم وجهها بشكل منعها من المضغ و البلع و الكلام و ممارسة حياتها بشكل طبيعي وتسبب بتشوه وجهها بشكل مفزع، و ظلت في هذه المعاناة لسنوات حتى أجرى لها الدكتور ماسيجيويسكي في بولندا عمليتين جراحيتين بالوجه و بعد فترة نقاهة طويلة مدتها ثلاث سنوات ظهرت جوانا المريضة للإعلام و هي طبيعية فقط بندبة في جبهتها و رقبتها، يذكر أن سبب مرضها وراثي وزراعة الوجه لا تعني الشفاء من المرض نهائيا، و تعد هذه ثاني عملية زرع وجه في بولندا و كانت لرجل فجر وجهه بخروج طلقة من مسدسه في حادث مريب أثناء عملية صيد كان بها.
تعليقات ( 7 )
مثقف ومطلعركزوا الوجه اللي بغرفة العمليات ليس به اثر خياطة فوق الحاجب الايمن والاذن اليمنى والوجه بعد الجراحة يوجدبه ذلك لانه وجه اصلي ليس زراعة فقط تعرض لحادث
مفقودما ادري وش حنا لولا الغرب وتقدمهم العلمي, اعتقد انه لازلنا نتداوى بالكي وادرارات الابل
ابو وسميلو كانت هنا لعبت فيها المستشفيات غير الكي
أفريقيسبحان الله، تونا في الوجه الأوغندي جبتوا لنا وجه بولندي
عن عن ثنا ثناالعلم يرفع بيتا لاعماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف