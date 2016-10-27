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بالصور: شاهد .. عملية زرع وجه لسيدة بولندية تعيد الأمل لها في حياة طبيعية

27 أكتوبر, 2016 , 23:03 م
بالصور: شاهد .. عملية زرع وجه لسيدة بولندية تعيد الأمل لها في حياة طبيعية
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا لسيدة بولندية كانت تعاني من ورم خبيث بالوجه أدى إلى تورم وجهها بشكل منعها من المضغ و البلع و الكلام و ممارسة حياتها بشكل طبيعي وتسبب بتشوه وجهها بشكل مفزع، و ظلت في هذه المعاناة لسنوات حتى أجرى لها الدكتور ماسيجيويسكي في بولندا عمليتين جراحيتين بالوجه و بعد فترة نقاهة طويلة مدتها ثلاث سنوات ظهرت جوانا المريضة للإعلام و هي طبيعية فقط بندبة في جبهتها و رقبتها، يذكر أن سبب مرضها وراثي وزراعة الوجه لا تعني الشفاء من المرض نهائيا، و تعد هذه ثاني عملية زرع وجه في بولندا و كانت لرجل فجر وجهه بخروج طلقة من مسدسه في حادث مريب أثناء عملية صيد كان بها.

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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    مثقف ومطلع

    ركزوا الوجه اللي بغرفة العمليات ليس به اثر خياطة فوق الحاجب الايمن والاذن اليمنى والوجه بعد الجراحة يوجدبه ذلك لانه وجه اصلي ليس زراعة فقط تعرض لحادث
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  2. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    مفقود

    ما ادري وش حنا لولا الغرب وتقدمهم العلمي, اعتقد انه لازلنا نتداوى بالكي وادرارات الابل
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  3. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    ابو وسمي

    لو كانت هنا لعبت فيها المستشفيات غير الكي
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  4. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    أفريقي

    سبحان الله، تونا في الوجه الأوغندي جبتوا لنا وجه بولندي
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  5. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    عن عن ثنا ثنا

    العلم يرفع بيتا لاعماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف
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  6. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    وشلووووووووووووووووووووون !
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  7. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    علم كركت ون هندرت برسن كركت
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