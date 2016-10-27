مريم حسين مهددة بالسجن بعد اساءتها للسعوديات!

صحيفة المرصد: أفادت مصادر بأن عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا سعد بن بخيت الزهراني، رفع قضية ضد الفنانة المغربية مريم حسين – تقيم بدولة الإمارات- وزوجها السعودي وداعميهما، إثر إساءتها للمجتمع السعودي وللفتاة السعودية على وجه الخصوص عبر التشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي واجهه شريحة من المغرِّدين عبر هاشتاق للمطالبة بمحاسبتهم لقاء إساءتهم .

وقال “الزهراني” إنه تلقى ملفا يحوي كامل أوراق القضية، موضحًا أنه تبين له بعد دراسة القضية مخالفة محتواه من سناب شات وتغريدات للشرع والنظام.

و بيَّن أنه شرع الخميس (27 أكتوبر 2016)، برفع الدعوى لجهة الاختصاص اليوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقيدت القضية برقم 1801.

ونبه “الزهراني” إلى أن الإساءات ضد المجتمع السعودي وأعراضه بدأت من عدة حسابات شهيرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تم التصدي لها برفع أول قضيه ضد مغردة بسبب ما طُرح من تسجيلات وتغريدات .

وأوضح أن هناك تواصلا بين المسيئين يتضح عبر تغريدات تم ضمها لأوراق القضية للتحقق من العلاقة بينهم والمتمثّلة في توجيه الإساءات للمجتمع السعودي وأعراضه.

وتوقع الزهراني، وضع المدعى عليهم المقيمين خارج المملكة، على قائمة الترقب، فيما يتم استدعاء الآخرين وربطهم بالكفالة والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة وفقاً لموقع عاجل.

وختم “الزهراني” بقوله إنه تم تشكيل فريق تطوعي، للتصدي للإساءات التي تنشأ في مواقع التواصل الاجتماعي ورصدها بُغية تقديمها للجهة المختصة للحد من ظاهرة الاساءات والتشهير والسب والقذف.