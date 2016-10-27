مشاجرة أحد لاعبي الأهلي مع مضيفة يدفع قائد طائرة إلى العودة للمدرج

صحيفة المرصد : اضطر قائد طائرة لرحلة الخطوط الجوية رقم 1127 إلى إعادتها لمدرج مطار الملك فهد الدولي بالدمام بسبب شجار بين 6 لاعبين من النادي الأهلي و طاقم الطائرة مما أدى الي تأخر الرحلة نحو 42 دقيقة .

و السبب يرجع الي أن إحدى المضيفات طلبت من لاعبًا أهلاويًّا كان يجلس قريبًا من المقاعد المؤدية إلى أحد مخارج الطائرة بفسح المجال أمامها لعمل الفحص النهائي على أبواب الطائرة ، ولكن اللاعب رفض تلبية طلب المضيفة، ودخل معها في نقاش حاد.

و اضطرت المضيفة لإخبار مشرف المضيفين بتهدئة الأمور قبل الإقلاع و إقناع اللاعب بفسح المجال لكن انضمام 5 لاعبين إلى زميلهم في رفع الأصوات دفع قائد الطائرة إلى العودة للمدرج فتدخل قائد الطائرة وطالب قسم الحركة و أمن المطار بإنزال اللاعبين المعنيين قبل أن يتدخل رئيس الأهلي أحمد المرزوقي ويوقع على اعتذار خطي مرفق برقم بطاقة أحواله وتنازل مشرف المضيفين والمضيفة عن حقهما الخاص تنفيذًا لاشتراط قائد الطائرة ما أدى إلى إنهاء المشكلة ومغادرة الطائرة.