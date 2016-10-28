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فيديو: شاهد صاروخ تاو ينفجر في وسط عناصر من ” حزب الله” بريف حلب

28 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص
فيديو: شاهد صاروخ تاو ينفجر في وسط عناصر من ” حزب الله” بريف حلب
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صحيفة المرصد: نشر المكتب الإعلامي لتجمع “فاستفم كما أمرت” مقطع فيديو يُظهر لحظة استهداف الثوار مجموعة عناصر من ميليشيا حزب الله في ريف حلب الجنوبي.
وسقط العناصر قتلى لدى استهداف قاعدة صواريخ مضادة للدروع من نوع “كورنت”، فيما لم يحدد “تجمع فاستقم كما أمرت” والذي تبنَّى العملية عددَهم.
وتكبدت قوات اﻷسد والميليشيات الموالية لها خسائر فادحة خلال اليومين الفائتين، تمثلت بمقتل 24 عنصرًا وأسر خمسة آخرين على جبهات صلاح الدين والعامرية وكرم الجبل.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    مسلم غيور

    إدعوا لإخوانكم بالنصر والثبات على الكفار والروافض وعملائهم أللهم سدد رميهم اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب اهزم أحزاب العصر الحديث.أمنوا الدعاء
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  2. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    حمدي

    السعوديه ومصر اخوات
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  3. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    بلوتو

    ارهاب روسي امريكي وصعاليك الملاليه الارهابية إلى جهنم
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  4. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    بردقان (نايت شفت)

    الله يقويهن ..وينصرهن ع الزالم :)
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  5. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    كلمة حق

    ما فيه أحد بنتصر لا نظام بشار الاسد ولا المعارضه الدعوه كلها بيد أمريكا وروسيا اذا صارت الكفه بيد الجيش الحر دعمو بشار الاسد ونفس الطريقه مع الجيش الحر .. تجار السلاح ما يبونها تنتهي الحرب ..؟
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  6. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    حساوي

    يووووووووووزع بالمليمتر ياحبيبي بالملي
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