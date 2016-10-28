فيديو: شاهد صاروخ تاو ينفجر في وسط عناصر من ” حزب الله” بريف حلب

صحيفة المرصد: نشر المكتب الإعلامي لتجمع “فاستفم كما أمرت” مقطع فيديو يُظهر لحظة استهداف الثوار مجموعة عناصر من ميليشيا حزب الله في ريف حلب الجنوبي.

وسقط العناصر قتلى لدى استهداف قاعدة صواريخ مضادة للدروع من نوع “كورنت”، فيما لم يحدد “تجمع فاستقم كما أمرت” والذي تبنَّى العملية عددَهم.

وتكبدت قوات اﻷسد والميليشيات الموالية لها خسائر فادحة خلال اليومين الفائتين، تمثلت بمقتل 24 عنصرًا وأسر خمسة آخرين على جبهات صلاح الدين والعامرية وكرم الجبل.

