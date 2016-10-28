السبهان: الرياض تعمل حالياً على إعادة الحيوية للعلاقات السعودية اللبنانية – فيديو

صحيفة المرصد:أكد ثامر السبهان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي أن المملكة العربية السعودية ستدعم الرئيس الذي يتفق عليه اللبنانيون.

وقال السبهان إنه سيلتقي بمختلف القيادات السياسية في لبنان، بما في ذلك جميع قادة الأحزاب والسياسيين في لبنان، بغرض بحث سبل العمل المشترك لمستقبل العلاقات بين البلدين وفقاً لموقع العربية نت .

وبسؤاله عن الرسالة السعودية في هذه الزيارة، قال السبهان: “نحن نسعى دائماً لبناء علاقات جيدة مع الدول العربية.. لبنان يعني لنا الكثير والعلاقات التاريخية بين البلدين لا يمكن تجاوزها ولا يمكن أن تؤثر عليها أي أجندات طارئة.. نحن نعمل على استراتيجيات كاملة فيما يخص لبنان وجميع الدول العربية”.

وشدد السبهان على أن المملكة العربية السعودية ترفض التدخل في السياسات الداخلية للدول، ولذا فإن الرياض لن تدخل في اختيار رئيس يتفق عليه اللبنانيون، مضيفاً: “نحن ندعم من يتفق عليه اللبنانيون”، بما هو في مصلحة لبنان العربي القوي المستقل، بعيداً عن التجاذبات في المنطقة.

وأضاف السبهان: “نحن نتعامل مع الدولة اللبنانية بجميع الفئات”، مشيراً إلى أن السعودية ستتعامل مع من يعمل مع مصلحة لبنان واللبنانيين، ومؤكداً أن الرياض تعمل حالياً على اعادة الحيوية للعلاقات السعودية اللبنانية.