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السبهان: الرياض تعمل حالياً على إعادة الحيوية للعلاقات السعودية اللبنانية – فيديو

28 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص
السبهان: الرياض تعمل حالياً على إعادة الحيوية للعلاقات السعودية اللبنانية – فيديو
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صحيفة المرصد:أكد ثامر السبهان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي أن المملكة العربية السعودية ستدعم الرئيس الذي يتفق عليه اللبنانيون.

وقال السبهان إنه سيلتقي بمختلف القيادات السياسية في لبنان، بما في ذلك جميع قادة الأحزاب والسياسيين في لبنان، بغرض بحث سبل العمل المشترك لمستقبل العلاقات بين البلدين وفقاً لموقع العربية نت .

وبسؤاله عن الرسالة السعودية في هذه الزيارة، قال السبهان: “نحن نسعى دائماً لبناء علاقات جيدة مع الدول العربية.. لبنان يعني لنا الكثير والعلاقات التاريخية بين البلدين لا يمكن تجاوزها ولا يمكن أن تؤثر عليها أي أجندات طارئة.. نحن نعمل على استراتيجيات كاملة فيما يخص لبنان وجميع الدول العربية”.

وشدد السبهان على أن المملكة العربية السعودية ترفض التدخل في السياسات الداخلية للدول، ولذا فإن الرياض لن تدخل في اختيار رئيس يتفق عليه اللبنانيون، مضيفاً: “نحن ندعم من يتفق عليه اللبنانيون”، بما هو في مصلحة لبنان العربي القوي المستقل، بعيداً عن التجاذبات في المنطقة.

وأضاف السبهان: “نحن نتعامل مع الدولة اللبنانية بجميع الفئات”، مشيراً إلى أن السعودية ستتعامل مع من يعمل مع مصلحة لبنان واللبنانيين، ومؤكداً أن الرياض تعمل حالياً على اعادة الحيوية للعلاقات السعودية اللبنانية.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    اببببباااااي

    ما شفنا من لبنان المتخدرات والمجلعات.
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  2. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    اببببباااااي

    وشو له اعادة حيويه . خلصت المصايف .ما في لبنان الا الدجه.
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  3. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    حمدي

    مصر والسعوديه عنين في رأس وجناحا الامه مش عاوز اتكلم بزياده
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  4. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    مثقف ومطلع

    ليه بس وش اهمية لبنان هي عبارة عن ايران مصغرة والنص الثاني ارمني يعني ماهم منا ولاعليهم منا ماكملنا سنة خلوا فليساتكم عندكم ويكفي ماتتوبون بسكم تبذير
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  5. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    حمدي

    مصر والسعوديه اخوان
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  6. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    لبنان وش سالفته وش فايدته وماهو قوته وقوة جيشه وماذا ينفعنا مسيطر عليه من حزب شيطان والمجوس ودوله ضعيفه فقط منتجه للمخدارت وماشفنا منها غير شفط فلوسنا
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  7. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    برحي 2017

    شريط علوي بعثي حقوي
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