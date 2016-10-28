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بالفيديو .. شاهد حطام الصاروخ الباليستي الذي أسقطته قوات التحالف شمال مكة المكرمة

28 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص
بالفيديو .. شاهد حطام الصاروخ الباليستي الذي أسقطته قوات التحالف شمال مكة المكرمة
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين لحطام الصاروخ الباليستي الذي أسقطته قوات التحالف شمال مكة المكرمة .

حيث بين الفيديو مجموعة من المواطنين يستعرضون أجزاءً من حطام الصاروخ ، والذي أسقط بالقرب من قرية البرزة على بعد 65 كيلومتراً شمال مكة المكرمة.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 2:38 ص

    يح يح

    احرقو صعده كل بيوتهم مخازن اسلحه وصواريخ يجب ان تكون هدف لقوات التحالف وهدف مشروع
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  2. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 2:19 ص

    الدواعش قبلهم برمضان فجرو عند مسجد رسول الله فلا استغرب الحوثي يقوم بالمثل الله ينتقم من المجوس قولو امين
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  3. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 2:06 ص

    اببببباااااي

    وين الموت لامريكا وين الكذب حقكم يا كلاب المجوس . والله تستحقون السحق دون هواده او رحمه . يا عسيري ارجز هؤلاء الخنازير واقض عليهم .
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  4. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 1:52 ص

    07

    بالله ذولا مسلمين اي مسلم يستهدف مكه ويقول مسلم
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  5. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 1:51 ص

    محد قال لي

    حان الوقت لسحق كل من يتطاول على تراب وطننا الغالي ..كل من يفكر او يحاول يعبث بأمن واستقرار الامن سوف يفتح على نفسه باب من الصعب اغلاقه .. وكل غريب على ارض هذا الوطن يكون اديب ويحترم المكان الذي احتواه
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  6. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 1:51 ص

    yasser

    الله يحمي بلادنا من أهل النار
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  7. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 1:46 ص

    زائر

    التقي شر من احسنت اليه السعوديه ياعفاش ياضرس المسوس يالمخلوع وجهنا امرنا لله ولاحول ولاقوة ال بالله النصر باذن الله لنا
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  8. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 1:42 ص

    احمد

    ابشروا بزوالهم بأذن الله
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  9. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 1:42 ص

    مراقب

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  10. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 1:39 ص

    عتار

    التجمهر في هذه الاماكن قد يسبب كارثه ﻻقدر الله ولكن ايش نسوي هذا شي يمشي في دمنا . لاوجالسين الشباب يشرحوا اجزاء الصاروخ شعب ماله حل
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  11. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 1:21 ص

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  12. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    السيف الاملح

    حسبنى الله ونعم الوكيل
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