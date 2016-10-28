بالفيديو .. شاهد حطام الصاروخ الباليستي الذي أسقطته قوات التحالف شمال مكة المكرمة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين لحطام الصاروخ الباليستي الذي أسقطته قوات التحالف شمال مكة المكرمة .

حيث بين الفيديو مجموعة من المواطنين يستعرضون أجزاءً من حطام الصاروخ ، والذي أسقط بالقرب من قرية البرزة على بعد 65 كيلومتراً شمال مكة المكرمة.