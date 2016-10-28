بالفيديو .. شاهد حطام الصاروخ الباليستي الذي أسقطته قوات التحالف شمال مكة المكرمة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين لحطام الصاروخ الباليستي الذي أسقطته قوات التحالف شمال مكة المكرمة .
حيث بين الفيديو مجموعة من المواطنين يستعرضون أجزاءً من حطام الصاروخ ، والذي أسقط بالقرب من قرية البرزة على بعد 65 كيلومتراً شمال مكة المكرمة.
تعليقات ( 12 )
يح يحاحرقو صعده كل بيوتهم مخازن اسلحه وصواريخ يجب ان تكون هدف لقوات التحالف وهدف مشروع
ابببببااااايوين الموت لامريكا وين الكذب حقكم يا كلاب المجوس . والله تستحقون السحق دون هواده او رحمه . يا عسيري ارجز هؤلاء الخنازير واقض عليهم .
07بالله ذولا مسلمين اي مسلم يستهدف مكه ويقول مسلم
محد قال ليحان الوقت لسحق كل من يتطاول على تراب وطننا الغالي ..كل من يفكر او يحاول يعبث بأمن واستقرار الامن سوف يفتح على نفسه باب من الصعب اغلاقه .. وكل غريب على ارض هذا الوطن يكون اديب ويحترم المكان الذي احتواه
yasserالله يحمي بلادنا من أهل النار
زائرالتقي شر من احسنت اليه السعوديه ياعفاش ياضرس المسوس يالمخلوع وجهنا امرنا لله ولاحول ولاقوة ال بالله النصر باذن الله لنا
احمدابشروا بزوالهم بأذن الله
مراقبحسبي الله ونعم الوكيل
عتارالتجمهر في هذه الاماكن قد يسبب كارثه ﻻقدر الله ولكن ايش نسوي هذا شي يمشي في دمنا . لاوجالسين الشباب يشرحوا اجزاء الصاروخ شعب ماله حل
السيف الاملححسبنى الله ونعم الوكيل