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شاهد .. صورة الفتاة التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها

28 أكتوبر, 2016 , 2:28 ص
شاهد .. صورة الفتاة التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها
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صحيفة المرصد – وكالات:انتشرت، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، صورة للمطرب المغربي “سعد لمجرد” وبرفقته إحدى الفتيات، والتي أكدت عدد من المواقع المغربية أنها الفتاة التي تقدمت ببلاغ ضده تتهمه فيه أنه قام بالاعتداء الجنسي عليها.

يذكر أن السلطات الفرنسية، ألقت القبض، أمس، على المطرب المغربي “سعد لمجرد” بتهمة الاعتداء الجنسي على إحدى الفتيات، وهي ليست الواقعة الأولى من نوعها حيث سبق وتم اتهامه في الاعتداء على إحدى الفتيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الصحفي المغربي محمد عموسي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” إنه تم الإفراج عن المغني المغربي سعد لمجرد بكفالة مساء اليوم الخميس.

0135856564



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص
    عدد التعليقات:2313

    توووووونسية

    من شكلها باينة عربية متجنسة فرنسي
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  2. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 2:35 ص

    يح يح

    فاسدين واجتمعو ماعليهم حسافه في ستين داهيه
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  3. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 2:33 ص

    بكرا يجيها خليجي يعرض عليها كم مليون مهر ويتزوجها
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