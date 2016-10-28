بعد محاولة استهداف مكة المكرمة .. عسيري : ” سيتم قطع ذيل الحية ” – فيديو

صحيفة المرصد:أكد اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف العربي أن “استهداف الأراضي المقدسة في مكة المكرمة بصاروخ باليستي الليلة يكشف زيف شعارات الميليشيات المنحرفة”.

وكشف في تصريح لقناة (الإخبارية) : “قوات الدفاع الجوي متيقظة، وسيتم قطع ذيل الحية، وسنزيد من دحر وانكسارات تلك الميليشيات”.

وأوضح أن الصاروخ الذي اعترضته قوات التحالف الليلة على بعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة هو من نوع سكود، وأن الانقلابيين تدربوا على استخدام هذا النوع من الصواريخ على يد إيران وحزب الله.