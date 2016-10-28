بعد محاولة استهداف مكة المكرمة .. عسيري : ” سيتم قطع ذيل الحية ” – فيديو

صحيفة المرصد:أكد اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف العربي أن “استهداف الأراضي المقدسة في مكة المكرمة بصاروخ باليستي الليلة يكشف زيف شعارات الميليشيات المنحرفة”.
وكشف في تصريح لقناة (الإخبارية) : “قوات الدفاع الجوي متيقظة، وسيتم قطع ذيل الحية، وسنزيد من دحر وانكسارات تلك الميليشيات”.
وأوضح أن الصاروخ الذي اعترضته قوات التحالف الليلة على بعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة هو من نوع سكود، وأن الانقلابيين تدربوا على استخدام هذا النوع من الصواريخ على يد إيران وحزب الله.
تعليقات ( 16 )
جروحطبقو سياسة الارض المحروقه واحرقو صعده منبع القات
مشــعلالحية ماتموت الا تدق راسها
💇💇 ريما Rima 💇💇الكعبة الله حافظها بفضل الله ثم بجنودنا وحكومتنا والشعب السعودي الشريف💚
ريما Rimaالله يستر وصلو لمكة يبون يقصفون الكعبه الحوثيين وعفاش والمجوس ■تكفون بالتحالف زيدو على الحوثي وعفاش القصف🚀
يح يحلاشي بعد مكه احرقو صعده فليست كا مكه فهيا بوره الشرك وعليكم بعملا ايران ولاتاخذكم الهواده معهم مران وصعده يجب ان تزال
شيهـــآن❤❤ ⭐⭐⭐هل تموت الافعى ان قطعت ذيلها
الاصيلقصدك رأس الحيه قطع الذيل ما يموت يرجع بدل الذيل ذيل
بنت مكهيارب إحفظ بلاد الحرمين الشريفين
عدد التعليقات:2313
توووووونسيةاللهم احمي بيتك الحرام من شر الاشرا وكيد الفجار اللهم عليك باعداء السنة وبلد التوحيد اللهم زلزل الارض من تحتهم اللهم شتتهم وفككهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم
عدد التعليقات:468
ابونواف...يجب القضاء على احد الخبثين عفاش اوعبدابليس الحوثي لكسر معنويات الخباث
معيضدكوهم دك اذناب ايران وشوفوا الاسد وش سوى ما احد قله ثلث الثلاثه كم ذبحتنا المثاليه باتباع معاهدات الامم المتحده و حقوق الانسان والخريط الفاضي
بنت مكهاللهم انصر الإسلام والمسلمين ف كل مكان
عدد التعليقات:468
ابونواف...استهدفو صعده بصاروخ عابر للقارات يبيد الحجر عن ان يتم نقل اطلاق الصاروخ على ألهوا مباشره واستغلال استهدافهم لمكة المكرمة لتهييج العالم على القرود
-----الله يحمي بلاد الحرمين
عدد التعليقات:8888
اللامي10ذيل الحية في صـعـدة ورأسها في طـهـران
saudالمطلوب قطع راس الحيه