  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بعد محاولة استهداف مكة المكرمة .. عسيري : ” سيتم قطع ذيل الحية ” – فيديو

28 أكتوبر, 2016 , 2:37 ص
بعد محاولة استهداف مكة المكرمة .. عسيري : ” سيتم قطع ذيل الحية ” – فيديو
  • 740
  • 16
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:أكد اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف العربي أن “استهداف الأراضي المقدسة في مكة المكرمة بصاروخ باليستي الليلة يكشف زيف شعارات الميليشيات المنحرفة”.

وكشف في تصريح لقناة (الإخبارية) : “قوات الدفاع الجوي متيقظة، وسيتم قطع ذيل الحية، وسنزيد من دحر وانكسارات تلك الميليشيات”.

وأوضح أن الصاروخ الذي اعترضته قوات التحالف الليلة على بعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة هو من نوع سكود، وأن الانقلابيين تدربوا على استخدام هذا النوع من الصواريخ على يد إيران وحزب الله.



تعليقات ( 16 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 2:54 ص

    جروح

    طبقو سياسة الارض المحروقه واحرقو صعده منبع القات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 2:53 ص

    مشــعل

    الحية ماتموت الا تدق راسها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 2:52 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الكعبة الله حافظها بفضل الله ثم بجنودنا وحكومتنا والشعب السعودي الشريف💚
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 2:51 ص

    ريما Rima

    الله يستر وصلو لمكة يبون يقصفون الكعبه الحوثيين وعفاش والمجوس ■تكفون بالتحالف زيدو على الحوثي وعفاش القصف🚀
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 2:50 ص

    يح يح

    لاشي بعد مكه احرقو صعده فليست كا مكه فهيا بوره الشرك وعليكم بعملا ايران ولاتاخذكم الهواده معهم مران وصعده يجب ان تزال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 2:47 ص

    شيهـــآن❤❤ ⭐⭐⭐

    هل تموت الافعى ان قطعت ذيلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 2:46 ص

    الاصيل

    قصدك رأس الحيه قطع الذيل ما يموت يرجع بدل الذيل ذيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 2:46 ص

    بنت مكه

    يارب إحفظ بلاد الحرمين الشريفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 2:46 ص
    عدد التعليقات:2313

    توووووونسية

    اللهم احمي بيتك الحرام من شر الاشرا وكيد الفجار اللهم عليك باعداء السنة وبلد التوحيد اللهم زلزل الارض من تحتهم اللهم شتتهم وفككهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  10. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 2:45 ص
    عدد التعليقات:468

    ابونواف...

    يجب القضاء على احد الخبثين عفاش اوعبدابليس الحوثي لكسر معنويات الخباث
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 2:45 ص

    معيض

    دكوهم دك اذناب ايران وشوفوا الاسد وش سوى ما احد قله ثلث الثلاثه كم ذبحتنا المثاليه باتباع معاهدات الامم المتحده و حقوق الانسان والخريط الفاضي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 2:44 ص

    بنت مكه

    اللهم انصر الإسلام والمسلمين ف كل مكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص
    عدد التعليقات:468

    ابونواف...

    استهدفو صعده بصاروخ عابر للقارات يبيد الحجر عن ان يتم نقل اطلاق الصاروخ على ألهوا مباشره واستغلال استهدافهم لمكة المكرمة لتهييج العالم على القرود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 2:42 ص

    -----

    الله يحمي بلاد الحرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 2:41 ص
    عدد التعليقات:8888

    اللامي10

    ذيل الحية في صـعـدة ورأسها في طـهـران
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 2:40 ص

    saud

    المطلوب قطع راس الحيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم