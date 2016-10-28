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بالصور: أمانة جدة تغلق محل “الدانوب” ومطعم “كويزنوز صب”

28 أكتوبر, 2016 , 3:17 ص
بالصور: أمانة جدة تغلق محل “الدانوب” ومطعم “كويزنوز صب”
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صحيفة المرصد: تمكنت أمانة جدة من إغلاق مطعم «كويزنوز صب» و«محل الدانوب»، بعد رصد فرقها مخالفات عدة في إطار حملات تفتيش قامت فيها الأمانة خلال الفترة الماضية، أدت إلى إغلاق بعض المطاعم ومراكز التسوق في المحافظة.
وذكرت الأمانة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس (الأربعاء)، أنها أغلقت مطعم «كويزنوز صب» في حي النعيم «بعدما تبين أن العينة المسحوبة من المطعم والتي تضمنت تونة غير صالحة للاستهلاك».
كذلك أغلقت الأمانة «محل الدانوب» في حي النهضة «بعدما اتضح أن العينة التي سحبت من المحل لفحصها وهي عبارة عن جبنة شدر، وشابورة مطحونة، وزيتون، وقشقوان وموزريلا، غير صالحة للاستهلاك».
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تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 3:41 ص

    مـ،ـاݛــے

    وضفتو كاشيرات ف بيئه الرجال باقي عاملات نظافه ونادلات سعوديات مع العمال
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  2. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 3:28 ص

    .لن .

    الله يقويهم
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