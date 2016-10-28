• خلصها الهلال أمام الشباب.
• بمستوى ونتيجة.
• هدفان في (20) دقيقة.
• وإراحة لأربعة عناصر (مؤثرة).
• (صاروخ) للبريك.
• البريك بدأ يستعيد مستواه بقوة.
• ليو يسجل وهذا مكسب للهلال.
• الحافظ قدم أجمل مباراة له في الهلال.
• سيبيريا فاجأ الكل!
• تدوير بـ (فكر).
• ومحسوب وتوظيف جيد.
• انضباط تكتيكي رائع الشوط الثاني.
• ابتعاد عن الاشتراكات (العنيفة).
• وكسب (مساحات) و(وقت) بإيجابية.
• الشباب دخل (بقوته).
• لكنه (منهك) تماما!
• بن يطو وحيدا!
• والوسط (بطيء)!
• والدفاع متباعد!
• عبدالوهاب جعفر (قاتل) بمفرده.
• سيبيريا قدم جهدا خرافيا.
• في توقيت صعب!
• وظروف أصعب.
• لكنه انتصر.
• المرداسي كالعادة!
• تساهل مع الخشونة ضد الهلال!
• بطاقاته (منسية)!
• سألوا الفشـار أين نسيها!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشـهق وقال في (الدرج)!
نقلا عن مكة
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