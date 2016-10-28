• خلصها الهلال أمام الشباب.

• بمستوى ونتيجة.

• هدفان في (20) دقيقة.

• وإراحة لأربعة عناصر (مؤثرة).

• (صاروخ) للبريك.

• البريك بدأ يستعيد مستواه بقوة.

• ليو يسجل وهذا مكسب للهلال.

• الحافظ قدم أجمل مباراة له في الهلال.

• سيبيريا فاجأ الكل!

• تدوير بـ (فكر).

• ومحسوب وتوظيف جيد.

• انضباط تكتيكي رائع الشوط الثاني.

• ابتعاد عن الاشتراكات (العنيفة).

• وكسب (مساحات) و(وقت) بإيجابية.

• الشباب دخل (بقوته).

• لكنه (منهك) تماما!

• بن يطو وحيدا!

• والوسط (بطيء)!

• والدفاع متباعد!

• عبدالوهاب جعفر (قاتل) بمفرده.

• سيبيريا قدم جهدا خرافيا.

• في توقيت صعب!

• وظروف أصعب.

• لكنه انتصر.

• المرداسي كالعادة!

• تساهل مع الخشونة ضد الهلال!

• بطاقاته (منسية)!

• سألوا الفشـار أين نسيها!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشـهق وقال في (الدرج)!

نقلا عن مكة