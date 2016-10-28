أتحدى عمر المهنا

في مقابلة صحفية أجريت معه مؤخراً قال رئيس لجنة الحكام الأستاذ عمر المهنا (أتحدى من يثبت أن لجنته قد -تسببت- في تتويج فريق وهبوط آخر).. لو قال المهنا: أتحدى من يثبت أن لجنته قد (تعمدت) لربما (أقول لربما) قلنا معه حق لأن النوايا لا يعلمها إلا الله وهو الذي يحاسب عليها.

ولكن أن يقول عمر: أتحدى من يثبت أنها قد (تسببت) فهذه كارثة وكلامه مردود عليه.. ومن هنا أعلن شخصياً التحدي معه لإثبات أن لجنته وبالفعل قد تسببت (بكوارث بعض حكامها) في تغيير مسار أكثر من بطولة من فرق تستحقها إلى فرق أخرى ليست جديرة بها وبأخطاء بلغت (حد الفضيحة) ولا تندرج تحت ما يسمى بالأخطاء التحكيمية المتعارف عليها في ميادين منافسات كرة القدم..

وعلى عمر المهنا أن يحدد الزمان والمكان (وأنا جاهز للتحدي).

احتلت (الأوشام والرسومات) المنتشرة في جسد محترف النصر (أيالا) مساحة واسعة من اهتمامات الوسط الرياضي تندراً منها وشجبا لها ولأنها تخالف تعاليم ديننا الحنيف.. أتدرون ما الكارثة؟.. (الكارثة) أن من كانوا يستضيفون المشايخ لشجب (وشم) محترف الهلال رادوي وتحريماً له ولكي لا يتأثر النشء المسلم، نشروا في اليوم التالي من مباراة النصر والأهلي صورا لمحترف النصر (أيالا) وهو الذي تغطى كل جسده بالأوشام والرسومات وكأنه (كنيسة متحركة).

اعتذر الأهلي عن المشاركة إلى جانب الهلال في دوري أبطال العرب (فرشح) اتحاد الكرة السعودي النصر للمشاركة بدلاً من الأهلي.. هكذا قال الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي من خلال (أكشن يا دوري).. وهذا يعني أن هذه ستكون رابع مشاركة خارجية للنصر تتم بواسطة (الترشيح).

من حسن حظ (الفتح) أن نظام البطولة الآسيوية أنه وفي حالة تعذر مشاركة أي فريق من (أصحاب المراكز الأربعة الأولى) في هذه البطولة من أي دولة فإن هذا النظام لا يجيز المشاركة وعوضاً عن (الفريق المعتذر) إلا للفرق الثلاثة أصحاب المراكز (الخامس أو السادس أو السابع) وإلا لتم (زحلقة) الفتح و(ترشيح) النصر صاحب (المركز الثامن) من لدى اتحاد عيد للمشاركة (آسيوياً) بعد (تعذر) مشاركة الاتحاد صاحب المركز الثالث.

لجنة الانضباط تعترف إذا كان دخول (المدرب) سامي الجابر إلى أرض ملعب الجوهرة قد أثر على قرار حكم مباراة الاتحاد والشباب بشأن ضربة الجزاء (الفضيحة) التي تم إلغاؤها حسب ما جاء في بيان لجنة الانضباط فهذا اعتراف صريح من اللجنة على أن دخول (رئيس ذاك النادي) إلى أرض الملعب في مباريات عدة قد حوّل مسار بطولات من فرق تستحقها إلى أخرى ليست جديرة بها.

كرة هدف نواف العابد في مرمى الخليج اصطدمت (بالقائم).. ومقدم الاستديو التحليلي قال إن الكرة اصطدمت (بالعارضة).. كارثة ألا يفرق مقدم استديو تحليلي لأقوى دوري عربي بين عارضة.. وقائم!!

(صدارة الدوري) في الأسبوع الأول وحتى الأسبوع ما قبل الأخير (لا تهم).. الذي يهم فقط هي (صدارة) الأسبوع الأخير التي تجلب لقب الدوري لصاحبها.

طالما أن مدرب النصر زوران استطاع أن يبعد حسين عبدالغني (إلى المدرجات) من خلال أكثر من مباراة فهو (مدرب غير).. وهذا يعني أنه (الآمر الناهر) في النصر على عكس ما حدث من لدى أغلب مدربيه ومنذ أن انضم حسين إلى صفوفه.

لجنة توثيق بطولات الأندية السعودية التي يرأسها الرجل النزيه الأستاذ تركي الخليوي تمت بأمر من الأمير عبدالله بن مساعد وتحت إشرافه ولهذا فإن إعلان إدارة الأهلي من خلال وسائل الإعلام بتكوين لجنة لتوثيق بطولات ناديها هو في النهاية عدم احترام لمقام الهيئة العامة للرياضة.. وتشكيك في نزاهة رئيسها وحياديته.

فرحة لاعبي الهلال بهدف (ليو) السادس (6-1) في مرمى الخليج كانت وكأنها فرحة هدف فوز.. إنها روح الأسرة الواحدة في الهلال.

من أجل التاريخ

أقرأ.. وأسمع كثيراً أن الاتحاد هو الفريق السعودي الوحيد الذي حقق البطولة الآسيوية بنظامها الجديد والحالي وهذا غير صحيح.. الاتحاد حققها بنظامها السابق ومن خلال موسمي (2004م و2005م).. ولأن النظام الحالي (مع اختلاف بسيط جداً) قد بدأ تطبيقه في موسم 2009م (مشاركة أربعة فرق من كل دولة تطبق نظام الاحتراف في هذه البطولة).

مع العلم.. أن الاتحاد عندما حقق آسيوية 2005م التي أوصلته لمونديال الأندية كان قد اقتصر مشواره من خلالها على (6) مباريات فقط حتى نال لقبها.. في حين أن أي فريق يريد أن يحقق (الآسيوية الحالية) عليه أن يلعب (14) مباراة.. لكي يصل للمونديال.

ثلاثة فرق سعودية بلغت نهائي الآسيوية في نظامها الجديد (مع اختلاف بسيط جداً).. والفرق هي.. الاتحاد في موسم 2009م وانهزم من بوهانج الكوري.. والأهلي في موسم 2012م وانهزم من فريق أولسان الكوري.. والثالث هو الهلال في موسم 2014م وانهزم من الحكم الياباني نيشمورا وعصابته.

عندما حقق الشباب أول بطولة رسمية في تاريخه (كأس الاتحاد 1988م) كان رصيد النصر وقتها (13) بطولة رسمية..

الآن الشباب لديه (25) بطولة رسمية متفوقاً على النصر بفارق بطولتين.. فكيف يزعم أحدهم (رئيس تحرير صحيفة) أن فريقه المفضل النصر أكبر من الشباب؟.. أو على الأقل لماذا لا يقول إن الشباب هو أحد كبار الفرق السعودية..؟ قالوها من زمان عندما تتدخل (الجوانب الشخصية) يختفي الحياد.

الحكم السلطان كاد من خلال مباراة الاتحاد والشباب أن يكرر (فضائح) حكام الدفع الرباعي.

نقلا عن الجزيرة