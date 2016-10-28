صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” صورتين لأسرة واحدة موضحين الفرق الزمنى بينهم 45 عاماً .
و الملفت للنظر انه تم تصورير الصورتين فى نفس المكان بمدينة الرياض ولكن بينهما عمرا كبيرا يغير الأشخاص و يبدلهم ويغير شكل المكان بأكمله.
وبعد إعجاب المغردون بهذه الصور دعوا الله عز وجل أن يديم عليهم صحتهم وشملهم.
عائلة تلتقط صورتين بالمكان ذاته.. الفارق بينهما 45عاماً في الرياض..صور
صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” صورتين لأسرة واحدة موضحين الفرق الزمنى بينهم 45 عاماً .
تعليقات ( 7 )
الريمجميل ... ربي يسعدهم🌹
عبدالعزيز خالدالحلو في الموضوع أنهم لايزالون مع بعض مابينهم زعل ولا قطيعه لو الصوره لحريم كان صعبه بتبقا علاقتهم ويرجعون يصورون مع بعض ولا كل وحده تقول للثانيه كش
زائر المرصدسبحان الله العظيم. كبروا في السن.وظهر الشيب. يا ليت الزمن يوقف.
اسمرعبرطيب وبعدين ؟؟
العبقريخلاص يابابا شاطرين صفقو لهم ملينا من هالحركات ومسبوقين عليها وقديما يقولون الاولات من الروابح جمع اول
عدد التعليقات:4478
بدورماشاء الله ربي يسعدهم