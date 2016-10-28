عائلة تلتقط صورتين بالمكان ذاته.. الفارق بينهما 45عاماً في الرياض..صور

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” صورتين لأسرة واحدة موضحين الفرق الزمنى بينهم 45 عاماً .

و الملفت للنظر انه تم تصورير الصورتين فى نفس المكان بمدينة الرياض ولكن بينهما عمرا كبيرا يغير الأشخاص و يبدلهم ويغير شكل المكان بأكمله.

وبعد إعجاب المغردون بهذه الصور دعوا الله عز وجل أن يديم عليهم صحتهم وشملهم.