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عائلة تلتقط صورتين بالمكان ذاته.. الفارق بينهما 45عاماً في الرياض..صور

28 أكتوبر, 2016 , 6:13 ص
عائلة تلتقط صورتين بالمكان ذاته.. الفارق بينهما 45عاماً في الرياض..صور
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صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” صورتين لأسرة واحدة موضحين الفرق الزمنى بينهم 45 عاماً .
و الملفت للنظر انه تم تصورير الصورتين فى نفس المكان بمدينة الرياض ولكن بينهما عمرا كبيرا يغير الأشخاص و يبدلهم ويغير  شكل المكان بأكمله.
وبعد إعجاب المغردون بهذه الصور دعوا الله عز وجل أن يديم عليهم صحتهم وشملهم.

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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 6:35 ص

    الريم

    جميل ... ربي يسعدهم🌹
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  2. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 6:35 ص

    عبدالعزيز خالد

    الحلو في الموضوع أنهم لايزالون مع بعض مابينهم زعل ولا قطيعه لو الصوره لحريم كان صعبه بتبقا علاقتهم ويرجعون يصورون مع بعض ولا كل وحده تقول للثانيه كش
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  3. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 6:30 ص

    💐خذوُا من الدِنيا مَ يُسركم في الاخِرَة 💐
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  4. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 6:22 ص

    زائر المرصد

    سبحان الله العظيم. كبروا في السن.وظهر الشيب. يا ليت الزمن يوقف.
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  5. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 6:21 ص

    اسمرعبر

    طيب وبعدين ؟؟
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  6. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 6:21 ص

    العبقري

    خلاص يابابا شاطرين صفقو لهم ملينا من هالحركات ومسبوقين عليها وقديما يقولون الاولات من الروابح جمع اول
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  7. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 6:17 ص
    عدد التعليقات:4478

    بدور

    ماشاء الله ربي يسعدهم
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