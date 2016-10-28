مكالمة تنقذ عائلة من صاعقة «البدع»

صحيفة المرصد :شهدت مدينة تبوك وبعض محافظاتها ومراكزها أمطارا متوسطة وخفيفة، وجذبت الأمطار والأجواء الرائعة التي شهدتها المنطقة منذ صباح أمس (الخميس) الأهالي والزوار للخروج إلى الصحراء والحدائق والمتنزهات، إذ كونت مياه الأمطار المنحدرة من قمم الجبال مياها هادرة اخترقت مدرجات وصخور الجبال لتشكل شلالات رسمت لوحة خلابة وكادت هذه الصورة الطبيعية الخلابة ان تكون السبب فى هلاك أسرة قررت الجلوس تحت نخلة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” قال رب الأسرة الناجية من الصاعقة فيصل العمراني : «أثناء تجوالي وأسرتي بالقرب من النخلة سمعنا أصوات رعد كثيفة، وما هي إلا لحظات وشاهدنا النيران تلتهم قلب تلك النخلة المثمرة، التي كنا نريد الجلوس تحتها وتناول القهوة والشاي والتمتع بالأجواء الممطرة، غير أن اتصالا من والدتي للاطمئنان علي وزوجتي وابني الرضيع حال دون ذلك، ما أنقذنا من الخطر».