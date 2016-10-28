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صحيفة: إدارة البلوي تورط الاتحاد بملايين هجر!

28 أكتوبر, 2016 , 9:12 ص
صحيفة: إدارة البلوي تورط الاتحاد بملايين هجر!
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صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن إدارة هجر تنتظر الجواب من مسؤولي نادي الاتحاد ومعرفة أسباب عدم الانتظام في الدفعات المالية والالتزام بالاتفاقية حول الحصة المتبقية لها من انتقال المدافع فيصل الخراع والمهاجم أحمد الناظري إلى “العميد” مقابل 14 مليون ريال التي أُبرمت في عهد الرئيس الراحل أحمد مسعود بعد الاتفاق على جدولة المبلغ لصالح هجر بعد تأخر دفعها منذ الادارة السابقة التي كان يترأسها ابراهيم البلوي وفقا لصحيفة عكاظ.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:2

    عمر السميري

    وهي سبب ضعف نتايج الفريق
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  2. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:2

    عمر السميري

    ادارة الاتحاد الحاليه ضعيفه جدا
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  3. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص
    عدد التعليقات:2

    عمر السميري

    صبحكم الله بالخير جميعا
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  4. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص

    كهربه

    شكرا بخاري على توضيح الواضح
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  5. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    كهربه

    كلام بخاري لم بنساه احد
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  6. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    كهربه

    اذا حايد التحكيم فالفوز اتحادي
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  7. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص

    كهربه

    الليله مباراة الاتحاد والهلال
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  8. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 10:20 ص

    احمد عسيري

    تجارة ربح فيها الشاطر والتقي من ابتعد عن الشبهات ملايين تصرف في غير وجه حق ١٤ مليون تعلم ١٠٠٠٠٠ طالب وطالبة وقد يخرج الله منهم صالحين واتقياء كلهم خير وصلاح
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  9. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 10:15 ص

    ولدالقويعية

    أن شأالله الفوز أتحادي الليله ليتم تخريب حاسة الشم التي خطط لها من الحاشية ***أليك ياأتحاد القوه وأهزم نادي الزعاقين النيفيا الطواقي المشخوله
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  10. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 9:44 ص

    جاسم

    نادي تحفه ملعوب عليه ياليت لو يتم تخصيص حساب للتبرع ويكون مسئول عنه ***اسمر غبر
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  11. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 9:40 ص

    لا تبعدو كثير

    وإن شاء الله الفوز اليووم هلالي هلالي هلالي هلالي
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  12. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 9:37 ص

    الفيلســــ15ـــوف

    لليلة تاريخية ان شاء الله الفوز هلالي 5 /0
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  13. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 9:28 ص

    عموري

    المفروض عائلة البلوي تدفع الفلوس
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  14. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 9:21 ص

    لا تبعدو كثير

    على وقت منصور كان الاتي لعب اوربي افضل فريق مر على تاريخ السعودية 2005 /٢٠٠٦ على هلاليتي استمتع بهذاك الفريق الا الآن اشاهد له مباريات روعوة
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  15. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 9:18 ص

    لا تبعدو كثير

    اولاد البلوي رفعو الاتي فوووووق من ثم ........
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