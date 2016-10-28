صحيفة: إدارة البلوي تورط الاتحاد بملايين هجر!

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن إدارة هجر تنتظر الجواب من مسؤولي نادي الاتحاد ومعرفة أسباب عدم الانتظام في الدفعات المالية والالتزام بالاتفاقية حول الحصة المتبقية لها من انتقال المدافع فيصل الخراع والمهاجم أحمد الناظري إلى “العميد” مقابل 14 مليون ريال التي أُبرمت في عهد الرئيس الراحل أحمد مسعود بعد الاتفاق على جدولة المبلغ لصالح هجر بعد تأخر دفعها منذ الادارة السابقة التي كان يترأسها ابراهيم البلوي وفقا لصحيفة عكاظ.
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تعليقات ( 15 )
عدد التعليقات:2
عمر السميريوهي سبب ضعف نتايج الفريق
عدد التعليقات:2
عمر السميريادارة الاتحاد الحاليه ضعيفه جدا
عدد التعليقات:2
عمر السميريصبحكم الله بالخير جميعا
كهربهشكرا بخاري على توضيح الواضح
كهربهكلام بخاري لم بنساه احد
كهربهاذا حايد التحكيم فالفوز اتحادي
كهربهالليله مباراة الاتحاد والهلال
احمد عسيريتجارة ربح فيها الشاطر والتقي من ابتعد عن الشبهات ملايين تصرف في غير وجه حق ١٤ مليون تعلم ١٠٠٠٠٠ طالب وطالبة وقد يخرج الله منهم صالحين واتقياء كلهم خير وصلاح
ولدالقويعيةأن شأالله الفوز أتحادي الليله ليتم تخريب حاسة الشم التي خطط لها من الحاشية ***أليك ياأتحاد القوه وأهزم نادي الزعاقين النيفيا الطواقي المشخوله
جاسمنادي تحفه ملعوب عليه ياليت لو يتم تخصيص حساب للتبرع ويكون مسئول عنه ***اسمر غبر
لا تبعدو كثيروإن شاء الله الفوز اليووم هلالي هلالي هلالي هلالي
الفيلســــ15ـــوفلليلة تاريخية ان شاء الله الفوز هلالي 5 /0
عموريالمفروض عائلة البلوي تدفع الفلوس
لا تبعدو كثيرعلى وقت منصور كان الاتي لعب اوربي افضل فريق مر على تاريخ السعودية 2005 /٢٠٠٦ على هلاليتي استمتع بهذاك الفريق الا الآن اشاهد له مباريات روعوة
لا تبعدو كثيراولاد البلوي رفعو الاتي فوووووق من ثم ........