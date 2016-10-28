صحيفة: إدارة البلوي تورط الاتحاد بملايين هجر!

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن إدارة هجر تنتظر الجواب من مسؤولي نادي الاتحاد ومعرفة أسباب عدم الانتظام في الدفعات المالية والالتزام بالاتفاقية حول الحصة المتبقية لها من انتقال المدافع فيصل الخراع والمهاجم أحمد الناظري إلى “العميد” مقابل 14 مليون ريال التي أُبرمت في عهد الرئيس الراحل أحمد مسعود بعد الاتفاق على جدولة المبلغ لصالح هجر بعد تأخر دفعها منذ الادارة السابقة التي كان يترأسها ابراهيم البلوي وفقا لصحيفة عكاظ.