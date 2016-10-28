شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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تعليقات ( 37 )
القناص2ريما الجنوبيه صباحك ورد وكادي الله يكرم الجميع كبيره ياالريم شويه
ااببووححممووددصباح الخير على الجميع .. يا رب يسجل على شأن ما تنحرم الضعيفة من السوق شهر !!
عدد التعليقات:1
الحرمانزينها يفرق على كل البنات وفوق ذكر الزين حلو اسلوبها كل ما قلت ارحمي من فيك مات اضحكت ثم اغمزت ياعوبها
المزن🌸التسامح أكبر مراكز القوة !سامح واغفر وتجاهل وأحسن الظن بأخيك "فمن غرس شجرة اليوم تنعْمَ بظلها غداً" فلا نترك في قلوبنا شيء ضد أحد.🌸
القناص2السلام عليكم صبحكم الله بالخير جميعا جمعه مباركه على الجميع // صلو على خير البشر اللهم صلي وسلم على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
💇💇 ريما Rima 💇💇سألوا واحد ماهو الحب فقال الحب عبارة عن حرفين__ ح حمار يكذب🏃__ب بقرة تصدق 💃
المزن🌸اللهم أنت العالم بالسراير فاأصلحها وأنت العالم بالحوائج فاأقضها وأنت العالم بالذنوب فاأغفرها "اللهم يسر لنا جناتك "وسخر لنا الطيبين من عبادك آمين يارب العالمين 🌸
عدد التعليقات:1
الحرمانالضيقة إللي تمـر أحيـان وتعـدي مرت على البال هالمـره ولا عدت
عدد التعليقات:1
الحرمانهلا بالمزن وصباحك اسعد باذن الله
💇💇 ريما Rima 💇💇تابع..🐒 مدربه شجعه على التدخين ((حسبي الله عليه رفيق سوء مدربه😂 ))
عدد التعليقات:1
الحرمانالليالي عيفتني وانا طبعي عيووف لين نفسي فضلت صبرها وسكاتها شي من مزاجي وشي من الظرووف متشبع من ضجيج العرب وصواتها
المزن🌸اللهم صل وسلم وبارك على محمد عدد ماذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون 🌸
عدد التعليقات:1
الحرمانجامل ولكن جامل الناس بقياس زود المجامل مفسده للعلاقه مثل الطعام ان قل ملحه فلا باس وان زاد فيه الملح خرب مذاقه
💇💇 ريما Rima 💇💇شفت بإحدى الصحف قرد شمبانزي عمره 19 س في حديقة بكوريا الشمالية يدخن 20 سيجارة باليوم الواحد تعلم كيف يشعل ال سيجارة نفسها اذا ماكان معه ولاعة🐒😂
المزن🌸السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/الله يجعل كل أوقاتكم سعادة ومسرة آمين 🌸
زائرريما نحن لا نعرفك حتى نكون اعداء واعوذ بالله من قذف الاعراض ولكن انتي طفل ومسكوه جوال
عدد التعليقات:1
الحرماندجاج مشوي صبحه بالنور
عدد التعليقات:1
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير.والنوير ربي ينور حياتنا بحبه ورضاه
.....اليوم يوم الجمعة .. صلوا على رسولنا الكريم محمد صلّ الله عليه وسلم ....
💇💇 ريما Rima 💇💇انتبهو لاطفالكم لايغرقون بالمسابح وأيضا اللي عندهم بالبيت مغطس ويكون مليان ماء انتبهو للطفل اللي عمره 2 و 3 و4 لايغرق
💇💇 ريما Rima 💇💇الرياض_المسيهيج هذا جديد يمكن بدال السليم الطاقية إن شاء الله أنه بداله
💇💇 ريما Rima 💇💇من يتكلم بأعراض المسلمين يمسك الله لسانه عن نطق الشهادة عند الموت 💐
💇💇 ريما Rima 💇💇ماراح ارد على اعدائي ماراح ارد على أحد
همساتناس تجيب لنفسها الكلام والفضايح الله لايبلانا ،،،
💇💇 ريما Rima 💇💇يارب مايسجل⚽😂
💇💇 ريما Rima 💇💇أستغفر الله_أستغفر الله 🌸🍃
زائرعنبه ريما اصبحنا واصبح الملك لله ؟ الشرهه على اللي عطاك الجوال ؟ وش هالنفسيات يا ربي
💇💇 ريما Rima 💇💇صباح الخير