  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

28 أكتوبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
  • 347
  • 37
  • حجم الخط

1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-منال محمد

4

الجزيرة-محمود الهمزاني

5

الجزيرة-سعود الماضي

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الرياض-ربيع

8

الرياض-عبد السلام الهليل

9

الرياض-المسيهيج

10

الوطن-هنداوي

11

الوطن-خالد



تعليقات ( 37 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    28 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    القناص2

    ريما الجنوبيه صباحك ورد وكادي الله يكرم الجميع كبيره ياالريم شويه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 36
    28 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    ااببووححمموودد

    صباح الخير على الجميع .. يا رب يسجل على شأن ما تنحرم الضعيفة من السوق شهر !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 35
    28 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    ☕ 🍰 واحلوت قهوة الصباح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 34
    28 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    ‏زينها يفرق على كل البنات ‏وفوق ذكر الزين حلو اسلوبها ‏كل ما قلت ارحمي من فيك مات ‏اضحكت ثم اغمزت ياعوبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 33
    28 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    المزن

    🌸التسامح أكبر مراكز القوة !سامح واغفر وتجاهل وأحسن الظن بأخيك "فمن غرس شجرة اليوم تنعْمَ بظلها غداً" فلا نترك في قلوبنا شيء ضد أحد.🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 32
    28 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص

    صادقه ي ريما هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 31
    28 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص

    القناص2

    السلام عليكم صبحكم الله بالخير جميعا جمعه مباركه على الجميع // صلو على خير البشر اللهم صلي وسلم على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 30
    28 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص

    الحرمان حسدت روحك شكل الضيقه رجعت لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 29
    28 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    ههههههههههههههههههههااااااي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 28
    28 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    سألوا واحد ماهو الحب فقال الحب عبارة عن حرفين__ ح حمار يكذب🏃__ب بقرة تصدق 💃
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 27
    28 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    ت18 اقول خلك بالفول لين تتيس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 26
    28 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    المزن

    🌸اللهم أنت العالم بالسراير فاأصلحها وأنت العالم بالحوائج فاأقضها وأنت العالم بالذنوب فاأغفرها "اللهم يسر لنا جناتك "وسخر لنا الطيبين من عبادك آمين يارب العالمين 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 25
    28 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    ‏الضيقة إللي تمـر أحيـان وتعـدي ‏مرت على البال هالمـره ولا عدت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 24
    28 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص

    الحرمان صحيح شنبك لونه برتقالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 23
    28 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    هلا بالمزن وصباحك اسعد باذن الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 22
    28 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    لصحتك النفسية والعاطفية تعلم فن النسيان تعلم كيف تنسى لتعيش لا تتخذ موقفاً من كل حادث سيء تمر به وتدمر حياتك بسبب من لا يستحقك 🎂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 21
    28 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    تابع..🐒 مدربه شجعه على التدخين ((حسبي الله عليه رفيق سوء مدربه😂 ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 20
    28 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    ‏الليالي عيفتني وانا طبعي عيووف ‏لين نفسي فضلت صبرها وسكاتها ‏ ‏شي من مزاجي وشي من الظرووف ‏متشبع من ضجيج العرب وصواتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 19
    28 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    المزن

    🌸اللهم صل وسلم وبارك على محمد عدد ماذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 18
    28 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    ‏جامل ولكن جامل الناس بقياس ‏زود المجامل مفسده للعلاقه ‏مثل الطعام ان قل ملحه فلا باس ‏وان زاد فيه الملح خرب مذاقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    شفت بإحدى الصحف قرد شمبانزي عمره 19 س في حديقة بكوريا الشمالية يدخن 20 سيجارة باليوم الواحد تعلم كيف يشعل ال سيجارة نفسها اذا ماكان معه ولاعة🐒😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    المزن

    🌸السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/الله يجعل كل أوقاتكم سعادة ومسرة آمين 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    زائر

    ريما نحن لا نعرفك حتى نكون اعداء واعوذ بالله من قذف الاعراض ولكن انتي طفل ومسكوه جوال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    دجاج مشوي صبحه بالنور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير.والنوير ربي ينور حياتنا بحبه ورضاه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    .....

    اليوم يوم الجمعة .. صلوا على رسولنا الكريم محمد صلّ الله عليه وسلم ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    انتبهو لاطفالكم لايغرقون بالمسابح وأيضا اللي عندهم بالبيت مغطس ويكون مليان ماء انتبهو للطفل اللي عمره 2 و 3 و4 لايغرق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    تعليق 3 ليس بعدو ... بالعكس ... اعطيهم ظهرك واكملي ...... كنت بانتظارك وبانتظار الافادة وتلاعبك بالكلمات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الرياض_المسيهيج هذا جديد يمكن بدال السليم الطاقية إن شاء الله أنه بداله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    من يتكلم بأعراض المسلمين يمسك الله لسانه عن نطق الشهادة عند الموت 💐
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    ماراح ارد على اعدائي ماراح ارد على أحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    همسات

    ناس تجيب لنفسها الكلام والفضايح الله لايبلانا ،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    يارب مايسجل⚽😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    أستغفر الله_أستغفر الله 🌸🍃
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    نبغى العلم الغانم يا استاذتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص

    زائر

    عنبه ريما اصبحنا واصبح الملك لله ؟ الشرهه على اللي عطاك الجوال ؟ وش هالنفسيات يا ربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    صباح الخير
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم