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السيسي في رسالة لـ”المصريين”:أنا سبتكم سنتين “براحتكوا” وحجم ضبط النفس فاق تصور الجميع

28 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص
السيسي في رسالة لـ”المصريين”:أنا سبتكم سنتين “براحتكوا” وحجم ضبط النفس فاق تصور الجميع
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صحيفة المرصد: وجه عبدالفتاح السيسي رسالة للمصريين خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ قائلا: إن هناك فصيل من المترصدين يسعى دائمًا لتخريب مصر، وهدم مصر سيكون له تأثير سيء على الجميع، وهذا فصيل يعيش بيننا ويسعى لتشويه صورة مصر.

وقال السيسي خلال المؤتمر : “لازم نحط إيدينا فى إيد بعض بجد وأنا سِبت كل واحد يعمل اللي هو عاوزه خلال السنتين اللي فاتوا وحجم ضبط النفس كان فوق تصور الجميع، عشان معملش نقاط احتقان زيادة عن الموجودة، وخدنا إجراءات متصعدش حالة الاحتقان”.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    البرنس

    والله يالسيسي مدري كيف متحملك الشعب واضح من عيونك وطريقة افعالك وسياستك ***مع السعوديه انك ***ولا عندك اي فكر في سياسه ولا في قيادة الدولة مصر
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  2. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    ارز 👊 نجد

    الله يحفظ مصر واخواننا واخواتنا المصريين ..... وهذا بعيد عن السياسة واهلها
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  3. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    كفة جديدة

    حتعمل اية اكتر مليانه السجون من2سه
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  4. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    من ناحيتي انا

    خايف من نزول المصريين يوم 11/11 بعد 15 يوما من الآن للشوارع ضده والسيسي قام يهدد الان لتخويف المصريين . وماشي على افضل طريقة للدفاع هو الهجوم .
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  5. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص

    ارز 👊 نجد

    الله يحفظ مصر واخواننا واخواتنا المصريين ..... وهذا بعيد عن السياسة واهلها
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  6. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    مراقب

    الحمدلله الذي عافنا ، والحمدلله على نعمة الاسلام ، والحمدلله على الصحة والعافية من كل داء
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  7. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    همسات

    نساؤها لعب ورحالها لمن غلب
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  8. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    همسات

    مخالف للنشر
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