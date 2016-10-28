السيسي في رسالة لـ”المصريين”:أنا سبتكم سنتين “براحتكوا” وحجم ضبط النفس فاق تصور الجميع

صحيفة المرصد: وجه عبدالفتاح السيسي رسالة للمصريين خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ قائلا: إن هناك فصيل من المترصدين يسعى دائمًا لتخريب مصر، وهدم مصر سيكون له تأثير سيء على الجميع، وهذا فصيل يعيش بيننا ويسعى لتشويه صورة مصر.
وقال السيسي خلال المؤتمر : “لازم نحط إيدينا فى إيد بعض بجد وأنا سِبت كل واحد يعمل اللي هو عاوزه خلال السنتين اللي فاتوا وحجم ضبط النفس كان فوق تصور الجميع، عشان معملش نقاط احتقان زيادة عن الموجودة، وخدنا إجراءات متصعدش حالة الاحتقان”.
تعليقات ( 8 )
البرنسوالله يالسيسي مدري كيف متحملك الشعب واضح من عيونك وطريقة افعالك وسياستك ***مع السعوديه انك ***ولا عندك اي فكر في سياسه ولا في قيادة الدولة مصر
ارز 👊 نجدالله يحفظ مصر واخواننا واخواتنا المصريين ..... وهذا بعيد عن السياسة واهلها
كفة جديدةحتعمل اية اكتر مليانه السجون من2سه
من ناحيتي اناخايف من نزول المصريين يوم 11/11 بعد 15 يوما من الآن للشوارع ضده والسيسي قام يهدد الان لتخويف المصريين . وماشي على افضل طريقة للدفاع هو الهجوم .
ارز 👊 نجدالله يحفظ مصر واخواننا واخواتنا المصريين ..... وهذا بعيد عن السياسة واهلها
مراقبالحمدلله الذي عافنا ، والحمدلله على نعمة الاسلام ، والحمدلله على الصحة والعافية من كل داء
همساتنساؤها لعب ورحالها لمن غلب
همساتمخالف للنشر