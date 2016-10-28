السيسي في رسالة لـ”المصريين”:أنا سبتكم سنتين “براحتكوا” وحجم ضبط النفس فاق تصور الجميع

صحيفة المرصد: وجه عبدالفتاح السيسي رسالة للمصريين خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ قائلا: إن هناك فصيل من المترصدين يسعى دائمًا لتخريب مصر، وهدم مصر سيكون له تأثير سيء على الجميع، وهذا فصيل يعيش بيننا ويسعى لتشويه صورة مصر.

وقال السيسي خلال المؤتمر : “لازم نحط إيدينا فى إيد بعض بجد وأنا سِبت كل واحد يعمل اللي هو عاوزه خلال السنتين اللي فاتوا وحجم ضبط النفس كان فوق تصور الجميع، عشان معملش نقاط احتقان زيادة عن الموجودة، وخدنا إجراءات متصعدش حالة الاحتقان”.