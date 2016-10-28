بالفيديو: مدير مدرسة ثانوية “نمرة “يكشف ملابسات وأسباب حرق الطلاب لسيارته

صحيفة المرصد:بعد حرق سيارته على يد مجموعة من الطلاب أجرى مدير ثانوية نمرة بمحافظة جدة”حزام العامري”مداخلة ببرنامج “ياهلا”على قناة روتانا خليجية أمس الخميس كشف فيها ملابسات الحادثة,حيث رجح أنهم قاموا بذلك رداً على سحب جوالاتهم وأشياء أخرى مخالفة كانت بحوزة بعضهم.

وعن كيفية التأكد من أن مرتكب الحادثة طلاب من المدرسة أوضح”العمري”: ” أنه تم رصد الطلاب الغائبين والهاربين، فوجدنا 5 أو 4 طلاب هربوا بعد الحصة الرابعة، وكان الهروب في الساعة 10:35، وتم إحراق السيارة في تمام الساعة 11″.

وقال العمري :”نحن نعاني في المدرسة من ثالوث خطير، وهو الجوالات، والدخان، والنشوق.. فنحن ضيقنا الخناق على الطلاب في هذا المجال، بحسب التعليمات الصادرة من الوزارة، وهي مصادرة الجوالات التي تدخل إلى المدرسة، وتبقى في خزينة المدرسة حتى نهاية العام ولا تسلم إلا لولي الأمر”.