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بالفيديو: مدير مدرسة ثانوية “نمرة “يكشف ملابسات وأسباب حرق الطلاب لسيارته

28 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص
بالفيديو: مدير مدرسة ثانوية “نمرة “يكشف ملابسات وأسباب حرق الطلاب لسيارته
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صحيفة المرصد:بعد حرق سيارته على يد مجموعة من الطلاب أجرى مدير ثانوية نمرة بمحافظة جدة”حزام العامري”مداخلة ببرنامج “ياهلا”على قناة روتانا خليجية أمس الخميس كشف فيها ملابسات الحادثة,حيث رجح أنهم قاموا بذلك رداً على سحب جوالاتهم وأشياء أخرى مخالفة كانت بحوزة بعضهم.

وعن كيفية التأكد من أن مرتكب الحادثة طلاب من المدرسة أوضح”العمري”: ” أنه تم رصد الطلاب الغائبين والهاربين، فوجدنا 5 أو 4 طلاب هربوا بعد الحصة الرابعة، وكان الهروب في الساعة 10:35، وتم إحراق السيارة في تمام الساعة 11″.

وقال العمري :”نحن نعاني في المدرسة من ثالوث خطير، وهو الجوالات، والدخان، والنشوق.. فنحن ضيقنا الخناق على الطلاب في هذا المجال، بحسب التعليمات الصادرة من الوزارة، وهي مصادرة الجوالات التي تدخل إلى المدرسة، وتبقى في خزينة المدرسة حتى نهاية العام ولا تسلم إلا لولي الأمر”.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    Fawzi

    يقول القضية تحت انظار وزارة التربية والتعليم ....ماشاء الله قائد ملم بحثيثيات التعليم ...اسمها وزارة التعليم وليس وزارة التربية والتعليم ....
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  2. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    علي

    ودوهم على خط النار على الحد الجنوبي وبتشوفون الهياط والدلع كيف يطلع منهم
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  3. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    loovivool

    اطفال بسن المراهقة لا يحسبون العاقبة ويرون الانتقام وسيلة وانتمى عدم القسوة في الحكم الذي قد يدمر مستقبلهم وأن لا تأخذ القضية منحى العقاب قبل الاصلاح
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  4. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    بحر المسك

    هاذ دلع الورعان اليوم يحرق بعدة يفجر خطر ع الممتلكات العامة والخاصة
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  5. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 11:37 ص

    رشدي

    تعليق 4 لمن يسأل عن النشوق ..... هو المعروف عند اليمنيين بالشمه وهي ماده مفتره لها مفعول السجائر وتؤخذ على شكل بودره ناعمه لونها برتقالي كريهة الرائحه
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  6. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 11:36 ص

    خالد الزهراني

    هذا مدير راقي وحازم وكل الناس تعرفه وتذكره بالخير ولاكن الطلاب قليلين ادب
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  7. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 11:36 ص

    الهاشمي

    فعلاً فعلى التعليم السلام الله يخلف ع جيل هذه الوطن
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  8. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    خالد الزهراني

    النشوق هيه الشمه يعني اللي تنحط في الفم كريهه الريحه
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  9. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    نجمة سماء

    شكله شرس وأقشر النار ماتقابل الابنار ..
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  10. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    واحد

    اللهم عليك بمن ناصر ايران
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  11. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    فالح

    ادبوا الطلاب المخالفين احراق مررررره قويه وتعكس كرههم للتعليم
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  12. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص

    راشد

    ما النشوق ؟؟؟؟
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  13. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    استغفروا الله وتوبوا اليه
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  14. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    استغفروا الله وتوبوا اليه
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  15. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    تذكير

    لا تهجروا القران
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