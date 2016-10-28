بالفيديو: مدير مدرسة ثانوية “نمرة “يكشف ملابسات وأسباب حرق الطلاب لسيارته

صحيفة المرصد:بعد حرق سيارته على يد مجموعة من الطلاب أجرى مدير ثانوية نمرة بمحافظة جدة”حزام العامري”مداخلة ببرنامج “ياهلا”على قناة روتانا خليجية أمس الخميس كشف فيها ملابسات الحادثة,حيث رجح أنهم قاموا بذلك رداً على سحب جوالاتهم وأشياء أخرى مخالفة كانت بحوزة بعضهم.
وعن كيفية التأكد من أن مرتكب الحادثة طلاب من المدرسة أوضح”العمري”: ” أنه تم رصد الطلاب الغائبين والهاربين، فوجدنا 5 أو 4 طلاب هربوا بعد الحصة الرابعة، وكان الهروب في الساعة 10:35، وتم إحراق السيارة في تمام الساعة 11″.
وقال العمري :”نحن نعاني في المدرسة من ثالوث خطير، وهو الجوالات، والدخان، والنشوق.. فنحن ضيقنا الخناق على الطلاب في هذا المجال، بحسب التعليمات الصادرة من الوزارة، وهي مصادرة الجوالات التي تدخل إلى المدرسة، وتبقى في خزينة المدرسة حتى نهاية العام ولا تسلم إلا لولي الأمر”.
تعليقات ( 15 )
Fawziيقول القضية تحت انظار وزارة التربية والتعليم ....ماشاء الله قائد ملم بحثيثيات التعليم ...اسمها وزارة التعليم وليس وزارة التربية والتعليم ....
عليودوهم على خط النار على الحد الجنوبي وبتشوفون الهياط والدلع كيف يطلع منهم
loovivoolاطفال بسن المراهقة لا يحسبون العاقبة ويرون الانتقام وسيلة وانتمى عدم القسوة في الحكم الذي قد يدمر مستقبلهم وأن لا تأخذ القضية منحى العقاب قبل الاصلاح
بحر المسكهاذ دلع الورعان اليوم يحرق بعدة يفجر خطر ع الممتلكات العامة والخاصة
رشديتعليق 4 لمن يسأل عن النشوق ..... هو المعروف عند اليمنيين بالشمه وهي ماده مفتره لها مفعول السجائر وتؤخذ على شكل بودره ناعمه لونها برتقالي كريهة الرائحه
خالد الزهرانيهذا مدير راقي وحازم وكل الناس تعرفه وتذكره بالخير ولاكن الطلاب قليلين ادب
الهاشميفعلاً فعلى التعليم السلام الله يخلف ع جيل هذه الوطن
خالد الزهرانيالنشوق هيه الشمه يعني اللي تنحط في الفم كريهه الريحه
نجمة سماءشكله شرس وأقشر النار ماتقابل الابنار ..
واحداللهم عليك بمن ناصر ايران
فالحادبوا الطلاب المخالفين احراق مررررره قويه وتعكس كرههم للتعليم
راشدما النشوق ؟؟؟؟
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناستغفروا الله وتوبوا اليه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناستغفروا الله وتوبوا اليه
تذكيرلا تهجروا القران