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شركة اتصالات تطالب مواطن بسداد قيمة مكالمات 11 ساعة أجراها في 6 ساعات.. والأخير يتقدم بشكوى

28 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص
شركة اتصالات تطالب مواطن بسداد قيمة مكالمات 11 ساعة أجراها في 6 ساعات.. والأخير يتقدم بشكوى
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صحيفة المرصد: فوجئ مواطن يدعى معلى السلمي بإحدى شركات الاتصالات تطالبه بسداد مكالمات مدتها 11 ساعة، أُجريت خلال 6 ساعات فقط، وهو ما أثار غضبه وشكوكه دفعه لتقديم شكوى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووفقاً لـ”عكاظ” قال المواطن إنه تسلم الفاتورة ووجد قيمتها مبالغاً فيها، وتبين خلالها ‏تسجيل ٢٦ مكالمة مدة كل مكالمة ٢٤ دقيقة متتالية خلال 6 ساعات، وتم احتسابها عليه 11 ساعة اتصال.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    saud

    يتبع. اتصلت عليهم اكثر من مره لكن مافيه استجابه موظف يلف ويدور علي طيب وش الحل ياجماعه وعندي مايثبت كلامي الشكوي لله
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  2. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    saud

    للأسف شركه الاتصالات معروفه بالتلاعب انا شخصيا طلبت إلغاء خدمة كويك نت رسومها 350ريال شهريا وصلتني رساله بالإلغاء لكن جددوها لي ونزل المبلغ بالفاتورة
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  3. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    loovivool

    همسات تعليق 1 لو كنت استطيع التواصل معك عبر الايميل أو عبر الصحيفة هنا لوضعت لك نقاط ولائحة قانونية تخلصك من هذه السرقة بصفتي محامي
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  4. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 11:25 ص

    يح يح

    شركه*****ولايستحون عن عمل يقومون به وبدون رادع فقط كيف تجمع المبالغ باي طرقه كانت
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  5. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران
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  6. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    واحد

    طيب البالغ المتعثرة التي كانت تابعه للاتصالات عندما كانت مملوكه للدولة كيف نسددها للشركة التي تمتلكها الان المفروض ان الدوله حفظها الله تسامح المواطنين فيها
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  7. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    همسات

    يارجل ***اجبروني على سداد فاتوره ب ٢١٠٧ لرقم لم استخدمه ولم تصلني رسائل بالمبالغ المفوتره ! وعندي السداد لمن اراد التواصل
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