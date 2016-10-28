شركة اتصالات تطالب مواطن بسداد قيمة مكالمات 11 ساعة أجراها في 6 ساعات.. والأخير يتقدم بشكوى

صحيفة المرصد: فوجئ مواطن يدعى معلى السلمي بإحدى شركات الاتصالات تطالبه بسداد مكالمات مدتها 11 ساعة، أُجريت خلال 6 ساعات فقط، وهو ما أثار غضبه وشكوكه دفعه لتقديم شكوى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووفقاً لـ”عكاظ” قال المواطن إنه تسلم الفاتورة ووجد قيمتها مبالغاً فيها، وتبين خلالها ‏تسجيل ٢٦ مكالمة مدة كل مكالمة ٢٤ دقيقة متتالية خلال 6 ساعات، وتم احتسابها عليه 11 ساعة اتصال.