شركة اتصالات تطالب مواطن بسداد قيمة مكالمات 11 ساعة أجراها في 6 ساعات.. والأخير يتقدم بشكوى

صحيفة المرصد: فوجئ مواطن يدعى معلى السلمي بإحدى شركات الاتصالات تطالبه بسداد مكالمات مدتها 11 ساعة، أُجريت خلال 6 ساعات فقط، وهو ما أثار غضبه وشكوكه دفعه لتقديم شكوى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووفقاً لـ”عكاظ” قال المواطن إنه تسلم الفاتورة ووجد قيمتها مبالغاً فيها، وتبين خلالها تسجيل ٢٦ مكالمة مدة كل مكالمة ٢٤ دقيقة متتالية خلال 6 ساعات، وتم احتسابها عليه 11 ساعة اتصال.
تعليقات ( 7 )
saudيتبع. اتصلت عليهم اكثر من مره لكن مافيه استجابه موظف يلف ويدور علي طيب وش الحل ياجماعه وعندي مايثبت كلامي الشكوي لله
saudللأسف شركه الاتصالات معروفه بالتلاعب انا شخصيا طلبت إلغاء خدمة كويك نت رسومها 350ريال شهريا وصلتني رساله بالإلغاء لكن جددوها لي ونزل المبلغ بالفاتورة
loovivoolهمسات تعليق 1 لو كنت استطيع التواصل معك عبر الايميل أو عبر الصحيفة هنا لوضعت لك نقاط ولائحة قانونية تخلصك من هذه السرقة بصفتي محامي
يح يحشركه*****ولايستحون عن عمل يقومون به وبدون رادع فقط كيف تجمع المبالغ باي طرقه كانت
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران
واحدطيب البالغ المتعثرة التي كانت تابعه للاتصالات عندما كانت مملوكه للدولة كيف نسددها للشركة التي تمتلكها الان المفروض ان الدوله حفظها الله تسامح المواطنين فيها
همساتيارجل ***اجبروني على سداد فاتوره ب ٢١٠٧ لرقم لم استخدمه ولم تصلني رسائل بالمبالغ المفوتره ! وعندي السداد لمن اراد التواصل