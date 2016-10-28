استهداف”الحوثيين”لمكة المكرمة يشعل موجة غضب واسعة في “تويتر” وهيئة كبار العلماء تعلق

صحيفة المرصد:شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موجة واسعة من الغضب لتنديد باستهداف مكة المكرمة، وعبّر مشايخ وكتاب وإعلاميون ومشاهير عن استنكارهم للحادثة، واصفين المتمردين الحوثيين بالنفاق،مشددين على أن للبيت ربٌ يحميه.

ووفقاً لموقع”أخبار24″ نددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة بالاستهداف الصاروخي الحوثي الفاشل لمكة المكرمة ، وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “التعرض للحرمين: جريمة عظيمة، وبرهان جديد على هدف الصفويين من زرع جماعة الحوثي في اليمن”.‬⁩

وعلق الشيخ “عائض القرني” عبر حسابه بـ”تويتر”على الحادثة: “اللهم اجعل كيدهم في تضليل، ودمر من أراد بيتك بسوء كما دمرت أصحاب الفيل، اللهم احفظ بلاد الحرمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وردهم على أعقابهم خائبين”.

كما اعتبر الداعية الكويتي “مشاري بن راشد العفاسي” أن إطلاق صاروخ على خير بقاع الأرض- بيت الله الذي أمّنه وحرَّمه- يؤكد استحقاق وعدالة الحرب ضد هذه العصابة الضالة.

واستنكر الكاتب المختص بالعلوم السياسية “كساب العتيبي”بالجريمة، وقال في تغريدة ساخرة: “لأمريكا وإسرائيل شعارات الموت، ولمكّة وكعبتها الصواريخ الباليستية”.