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استهداف”الحوثيين”لمكة المكرمة يشعل موجة غضب واسعة في “تويتر” وهيئة كبار العلماء تعلق

28 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص
استهداف”الحوثيين”لمكة المكرمة يشعل موجة غضب واسعة في “تويتر” وهيئة كبار العلماء تعلق
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صحيفة المرصد:شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موجة واسعة من الغضب لتنديد باستهداف مكة المكرمة، وعبّر مشايخ وكتاب وإعلاميون ومشاهير عن استنكارهم للحادثة، واصفين المتمردين الحوثيين بالنفاق،مشددين على أن للبيت ربٌ يحميه.

ووفقاً لموقع”أخبار24″ نددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة بالاستهداف الصاروخي الحوثي الفاشل لمكة المكرمة ، وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “التعرض للحرمين: جريمة عظيمة، وبرهان جديد على هدف الصفويين من زرع جماعة الحوثي في اليمن”.‬⁩

وعلق الشيخ “عائض القرني” عبر حسابه بـ”تويتر”على الحادثة: “اللهم اجعل كيدهم في تضليل، ودمر من أراد بيتك بسوء كما دمرت أصحاب الفيل، اللهم احفظ بلاد الحرمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وردهم على أعقابهم خائبين”.

كما اعتبر الداعية الكويتي “مشاري بن راشد العفاسي” أن إطلاق صاروخ على خير بقاع الأرض- بيت الله الذي أمّنه وحرَّمه- يؤكد استحقاق وعدالة الحرب ضد هذه العصابة الضالة.

واستنكر الكاتب المختص بالعلوم السياسية “كساب العتيبي”بالجريمة، وقال في تغريدة ساخرة: “لأمريكا وإسرائيل شعارات الموت، ولمكّة وكعبتها الصواريخ الباليستية”.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    عاجل

    هذه الصواريخ لا تطلق الأبعد وضع شريحه للمكان المستهدف للأسف جميع اليمنين المقيمين هنا مع علي عبدالله صالح
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  2. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    ظامي اليل

    البلد مليان من الحوثيين.يجب طردهم.الصاروخ ارسل بواسطة المجوس النجوس.مالهم الا جز الرؤس.الحوثي اكثر ماعنده قات وشمه.اللهم عليك بهم جميعا.فإنهم لايعجزونك.بس.
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  3. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    زمن الذكريات

    اللهم دمر الحوثيين المجوس والفرس المجوس وحفظ بيتك العتيق وحرمك الامين ياارحم الراحمين
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  4. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 12:51 م

    منيف العنزي

    مكه يعني بيت الله لعنه الله اذناب ايرن يجب الضرب بقوه وعدم الرحمه فيهم واثبتو ياجنود الحرمين الله ينصركم ويعينكم
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  5. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    عبدالعزيز//

    كثير للاسف يقول تورطنا بالحرب وهو لايعلم ان الهدف والمؤامرة كبيره ضد هذه البلا فهبوا ايها الشعب والتفوا حول قيادتكم انه وطن الجميع فحفظ الله ملكنا وبلادنا من كل سوء
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  6. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    حامد كرزاي

    نفس جدهم إبرهة..
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  7. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    برماوي يحب السعوديه

    نفديك ياسعوديه بارواحنا وكل المسلمين مكه حاميه الله ودوله الشيعه لادين عندهم ولاشي زيه زي اليهود قاتلهم االله
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  8. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    جميعنا يعلم بأن 7ؤلاء لا ذمة لهم

    لكن أين إعلامنا يظهر للعالم الاسلامي والعالم أجمع هدف هؤلاء الفئران والمدعومين من إيران لم أشاهد أي قناة عالمية جائت بالخبر هل إعلامنا يراه امرا معتاد
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  9. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    لقد تجاوزوا جميع الخطوط الحمراء واذنوا بحرب من الله ورسوله استهداف البيت الحرام الذي حرم الله تنفير الحمام فيه جريمة نكراء توجب العقاب
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  10. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 12:29 م
    عدد التعليقات:7685

    الحرمان

    والعالم الاسلامي يشجب ويستنكر هبو جزاكم الله خير
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  11. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    دحوم1

    سوف يكون رد قوي من حكومة المملكه العربيه السعوديه وكذالك من جميع الدول الاسلاميه وجميع المسلمين على هذه الجريمه الصفويه التي تدعمها ايران القذره النتنه
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  12. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    علي العمري

    وصلته صواريخهم. مكه. لعنهم الله. كانت. صواريخهم حده. نجران.
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  13. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    مخالف للنشر
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  14. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    مخالف للنشر
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  15. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    عبد الله الغامدي

    الصواريخ الاستراتيجية هي الحل الأخير ***** من اجل اجتثاث المرتزقة
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  16. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    طعم الثلج

    لقد كتبوا نهايتهم بأيديهم...انهم احفاد اصحاب الفيل تلقوا تعليمهم في قم ...وسيدحرهم الله ويخزيهم
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