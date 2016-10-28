استهداف”الحوثيين”لمكة المكرمة يشعل موجة غضب واسعة في “تويتر” وهيئة كبار العلماء تعلق

صحيفة المرصد:شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موجة واسعة من الغضب لتنديد باستهداف مكة المكرمة، وعبّر مشايخ وكتاب وإعلاميون ومشاهير عن استنكارهم للحادثة، واصفين المتمردين الحوثيين بالنفاق،مشددين على أن للبيت ربٌ يحميه.
ووفقاً لموقع”أخبار24″ نددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة بالاستهداف الصاروخي الحوثي الفاشل لمكة المكرمة ، وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “التعرض للحرمين: جريمة عظيمة، وبرهان جديد على هدف الصفويين من زرع جماعة الحوثي في اليمن”.
وعلق الشيخ “عائض القرني” عبر حسابه بـ”تويتر”على الحادثة: “اللهم اجعل كيدهم في تضليل، ودمر من أراد بيتك بسوء كما دمرت أصحاب الفيل، اللهم احفظ بلاد الحرمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وردهم على أعقابهم خائبين”.
كما اعتبر الداعية الكويتي “مشاري بن راشد العفاسي” أن إطلاق صاروخ على خير بقاع الأرض- بيت الله الذي أمّنه وحرَّمه- يؤكد استحقاق وعدالة الحرب ضد هذه العصابة الضالة.
واستنكر الكاتب المختص بالعلوم السياسية “كساب العتيبي”بالجريمة، وقال في تغريدة ساخرة: “لأمريكا وإسرائيل شعارات الموت، ولمكّة وكعبتها الصواريخ الباليستية”.
تعليقات ( 16 )
عاجلهذه الصواريخ لا تطلق الأبعد وضع شريحه للمكان المستهدف للأسف جميع اليمنين المقيمين هنا مع علي عبدالله صالح
ظامي اليلالبلد مليان من الحوثيين.يجب طردهم.الصاروخ ارسل بواسطة المجوس النجوس.مالهم الا جز الرؤس.الحوثي اكثر ماعنده قات وشمه.اللهم عليك بهم جميعا.فإنهم لايعجزونك.بس.
زمن الذكرياتاللهم دمر الحوثيين المجوس والفرس المجوس وحفظ بيتك العتيق وحرمك الامين ياارحم الراحمين
منيف العنزيمكه يعني بيت الله لعنه الله اذناب ايرن يجب الضرب بقوه وعدم الرحمه فيهم واثبتو ياجنود الحرمين الله ينصركم ويعينكم
عبدالعزيز//كثير للاسف يقول تورطنا بالحرب وهو لايعلم ان الهدف والمؤامرة كبيره ضد هذه البلا فهبوا ايها الشعب والتفوا حول قيادتكم انه وطن الجميع فحفظ الله ملكنا وبلادنا من كل سوء
حامد كرزاينفس جدهم إبرهة..
برماوي يحب السعوديهنفديك ياسعوديه بارواحنا وكل المسلمين مكه حاميه الله ودوله الشيعه لادين عندهم ولاشي زيه زي اليهود قاتلهم االله
جميعنا يعلم بأن 7ؤلاء لا ذمة لهملكن أين إعلامنا يظهر للعالم الاسلامي والعالم أجمع هدف هؤلاء الفئران والمدعومين من إيران لم أشاهد أي قناة عالمية جائت بالخبر هل إعلامنا يراه امرا معتاد
عدد التعليقات:7685
الحرمانوالعالم الاسلامي يشجب ويستنكر هبو جزاكم الله خير
دحوم1سوف يكون رد قوي من حكومة المملكه العربيه السعوديه وكذالك من جميع الدول الاسلاميه وجميع المسلمين على هذه الجريمه الصفويه التي تدعمها ايران القذره النتنه
علي العمريوصلته صواريخهم. مكه. لعنهم الله. كانت. صواريخهم حده. نجران.
عبد الله الغامديالصواريخ الاستراتيجية هي الحل الأخير ***** من اجل اجتثاث المرتزقة
طعم الثلجلقد كتبوا نهايتهم بأيديهم...انهم احفاد اصحاب الفيل تلقوا تعليمهم في قم ...وسيدحرهم الله ويخزيهم