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الدولار يحطم رقما قياسيا جديدا أمام الجنيه في السوق السوداء المصرية

28 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص
الدولار يحطم رقما قياسيا جديدا أمام الجنيه في السوق السوداء المصرية
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صحيفة المرصد: قفزت أسعار الدولار في السوق السوداء المصرية خلال تعاملات، اليوم الجمعة، محققة ارتفاعا جنونيا وصل الى 85 قرشًا دفعة واحدة ، وسجل سعر الدولار 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في التعاملات البنكية، اليوم الجمعة، استقرارًا وثباتًا، وفقًا للبيانات الصادرة من البنك المركزي، محققًا 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.

وتوقع متعاملون، أن سعر الدولار سيصل إلى 17 جنيهًا فى السوق السوداء، مشيرين إلى أن أي ارتفاع في أسعار الدولار سيؤدي إلى ارتفاع فى تكلفة أسعار السلع الأساسية التي يستخدمها المصريين.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    ظامي اليل

    السيسي جلس 10سنوات ثلاجته مافيها الا الماء!!!!!!.يعني مايهم ارتفع والا انخفض.اهم شىء الثلاجه.
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  2. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 12:50 م

    تميم

    انها تحيا مصر خلوكم في تحيا مصر
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  3. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    دحوم1

    هذه سياسه السيسي الذي دمر اقتصاد مصر الحبيبه ودمر الشعب المصري العربي وجعل المعيشه صعبه على المصريين اين ذهبت 112مليار دعم من دول الخليج للشعب المصري
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  4. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    زائر70

    مصر والعلم عند الله صومال ثاني ودوله يبرزذكر الاخونج فيها لايمكن ان تستقر امنين واقتصادياً وان الله اعطانا عمر تشوفون
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  5. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    الحمد لله الدولار فوق ستسقط جمهورية العسكر بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر الموعد 11*11
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  6. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 12:05 م

    سلطان

    صبح على السيسي بجنية
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  7. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    سلطان

    المصريين حاليا بلفيس واماكن التواصل الاجتماعي يعايرو ***
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  8. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 12:01 م

    ali

    ياسيسي زرعك الى زرعته كله وبالعافية عليك انت ***
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  9. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    محمد

    قبل نهاية السنة راح يوصل 20 جنية للدولار وخلى سوط الباطل********
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  10. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    محمد

    سوط الباطل والكذب قاعد يحلم بعهد فرعون زي باقي معرفاته الكذابه مايسمى قلم الحكيكة ***
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  11. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 11:37 ص

    شابورة

    ضاعت فلوسك يامصر
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  12. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    سوط الحق

    سعر الجنية : 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع. ما عدا ذلك هي أماني فقط للموتورين جماعة المرشد وأذنابه في كل مكان... ستبقى مصر شوكة في عيون الاخوان
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  13. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    فتى الجبل 1

    حكومتهم مازالت في مكابره ولم ولن يعترفوا الى الان بالازمه الاقتصاديه اللتي بدأت في الصعود وسوف تقع الكارثه عاجلا او اجلا كما في اليونان اسبانيا ايطالي
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  14. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    فريدة شوقي

    لازم البنوك تصرف الجنية بسعر السوق السوداء عشان تقضي عليها
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  15. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    سعد بن فهد بن قعد

    نسأل العويران اللي عايش بمصر
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  16. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص

    ابو محمد

    اهم حاجة الثلاجة ما تفظاش من المية والله السيسي هاذا راح يودي مصر بالهاوية
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  17. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    ❄️❄️TBUK❄️❄️

    التجار المصرين في الخارج والخليج يسحبون الان ارصدتهم من البنوك بسبب تهديدات السيسي لهم بان يعطوا الدولة جزء من اموالهم!!السيسي بيحلب حتى النمله المصريه
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