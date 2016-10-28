الدولار يحطم رقما قياسيا جديدا أمام الجنيه في السوق السوداء المصرية

صحيفة المرصد: قفزت أسعار الدولار في السوق السوداء المصرية خلال تعاملات، اليوم الجمعة، محققة ارتفاعا جنونيا وصل الى 85 قرشًا دفعة واحدة ، وسجل سعر الدولار 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في التعاملات البنكية، اليوم الجمعة، استقرارًا وثباتًا، وفقًا للبيانات الصادرة من البنك المركزي، محققًا 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.
وتوقع متعاملون، أن سعر الدولار سيصل إلى 17 جنيهًا فى السوق السوداء، مشيرين إلى أن أي ارتفاع في أسعار الدولار سيؤدي إلى ارتفاع فى تكلفة أسعار السلع الأساسية التي يستخدمها المصريين.
تعليقات ( 17 )
ظامي اليلالسيسي جلس 10سنوات ثلاجته مافيها الا الماء!!!!!!.يعني مايهم ارتفع والا انخفض.اهم شىء الثلاجه.
تميمانها تحيا مصر خلوكم في تحيا مصر
دحوم1هذه سياسه السيسي الذي دمر اقتصاد مصر الحبيبه ودمر الشعب المصري العربي وجعل المعيشه صعبه على المصريين اين ذهبت 112مليار دعم من دول الخليج للشعب المصري
زائر70مصر والعلم عند الله صومال ثاني ودوله يبرزذكر الاخونج فيها لايمكن ان تستقر امنين واقتصادياً وان الله اعطانا عمر تشوفون
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرالحمد لله الدولار فوق ستسقط جمهورية العسكر بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر الموعد 11*11
سلطانصبح على السيسي بجنية
سلطانالمصريين حاليا بلفيس واماكن التواصل الاجتماعي يعايرو ***
aliياسيسي زرعك الى زرعته كله وبالعافية عليك انت ***
محمدقبل نهاية السنة راح يوصل 20 جنية للدولار وخلى سوط الباطل********
محمدسوط الباطل والكذب قاعد يحلم بعهد فرعون زي باقي معرفاته الكذابه مايسمى قلم الحكيكة ***
شابورةضاعت فلوسك يامصر
سوط الحقسعر الجنية : 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع. ما عدا ذلك هي أماني فقط للموتورين جماعة المرشد وأذنابه في كل مكان... ستبقى مصر شوكة في عيون الاخوان
فتى الجبل 1حكومتهم مازالت في مكابره ولم ولن يعترفوا الى الان بالازمه الاقتصاديه اللتي بدأت في الصعود وسوف تقع الكارثه عاجلا او اجلا كما في اليونان اسبانيا ايطالي
فريدة شوقيلازم البنوك تصرف الجنية بسعر السوق السوداء عشان تقضي عليها
سعد بن فهد بن قعدنسأل العويران اللي عايش بمصر
ابو محمداهم حاجة الثلاجة ما تفظاش من المية والله السيسي هاذا راح يودي مصر بالهاوية
❄️❄️TBUK❄️❄️التجار المصرين في الخارج والخليج يسحبون الان ارصدتهم من البنوك بسبب تهديدات السيسي لهم بان يعطوا الدولة جزء من اموالهم!!السيسي بيحلب حتى النمله المصريه