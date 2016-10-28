الدولار يحطم رقما قياسيا جديدا أمام الجنيه في السوق السوداء المصرية

صحيفة المرصد: قفزت أسعار الدولار في السوق السوداء المصرية خلال تعاملات، اليوم الجمعة، محققة ارتفاعا جنونيا وصل الى 85 قرشًا دفعة واحدة ، وسجل سعر الدولار 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في التعاملات البنكية، اليوم الجمعة، استقرارًا وثباتًا، وفقًا للبيانات الصادرة من البنك المركزي، محققًا 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.

وتوقع متعاملون، أن سعر الدولار سيصل إلى 17 جنيهًا فى السوق السوداء، مشيرين إلى أن أي ارتفاع في أسعار الدولار سيؤدي إلى ارتفاع فى تكلفة أسعار السلع الأساسية التي يستخدمها المصريين.