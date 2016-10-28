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بالفيديو: عسكري أراد أخذ قرض من “بنك ” لعلاج والدته..شاهد المفاجأة التي كانت في انتظاره!

28 أكتوبر, 2016 , 12:29 م
بالفيديو: عسكري أراد أخذ قرض من “بنك ” لعلاج والدته..شاهد المفاجأة التي كانت في انتظاره!
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صحيفة المرصد: فاز جندي يٌدعى نايف بـ “سيارة” من نوع نيسان باترول موديل 2016 كجائزة له، بعد السحب على الجائزة التي قدمها بنك الرياض لعملائه الذين تقدموا لطلب تمويل بنكي.وأوضح نايف أنه حصل على هذا التمويل البنكي من أجل تغطية نفقات علاج والدته التي كانت ترقد في أحد المستشفيات الخاصة.

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تعليقات ( 48 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 48
    28 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    Ymni mahbob

    وعلى نياتكم ترزقون....
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  2. 47
    28 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    المخترع

    ومن الغريب المتناقض ان معظم الممنوحين العلاج في الخارج من ذوي الجاه والمليارديربة الذين بتغنون بمستوي الأداء الطبي واذا مرضوا ذهبو للخارج سبحان الله
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  3. 46
    28 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    المخترع

    عمليات القلب ، علاج السرطان ، علاج الاسنان ،الانيمياء ،السكر ،وغيرها من الامراض التي تتطلب رعاية صحية مستمره ومبالغ تفوق إمكانيات الفرد او الموظف العادي
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  4. 45
    28 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    مسمار

    رضى الوالدين دايما يجلب معه كل الخير لو كنتم تعلمون فاوصيكم ونفسي برضاهم وبرهم ان كانو احياء وصلة اصدقائهم بعد موتهم فهذا برهم بعد موتهم والدعاء لهم
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  5. 44
    28 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    المخترع

    لذالك التأمين الطبي غي الوضع الراهن فاشل لايخدم المستفيد لان له حد مبلغ معين،وأكثرمعانات المرضي من الامراض التي يتطلب علاجها امكانيات مبالغ باهضة
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  6. 43
    28 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    المخترع

    هذا الوضع مثل بيع السيارةمع ضمان الإصلاح لمدةعامين،امدة شباب السيار ، وبعد ان تستخدم تطلب استبدال القطع المستهلكة تكون مدة التأمين انتهت والله يعينك
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  7. 42
    28 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    المخترع

    هذا العسكري ليس في حاجةلتامينكم لان صحةشبابه تقاوم الامراض ، فهو يستدين لعلاج والدته المتقدمة في السن،ولكن هوبذاته اذاتقدم بالعمر وتقاعدما مثيرتأمينه
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  8. 41
    28 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    المخترع

    هل هذا أنصاف ،التأمين ينبغي ان بكون مثل نظام التقاعد يقتطع من الراتب مقابل الرعاية الصحية والطبية بعد التقاعد الي الممات ،هذا ليس بجديد انظرو لغيركم
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  9. 40
    28 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    المخترع

    منسوبي الدولةوالمواطن رعايته بعدسن الـ40ومافوق احوج مايكون للرعاية في الوقت الذي لايؤمنون له بعد التقاعدواذاتقدم عمره،يؤمن له في شبابه المقاوم للامراض
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  10. 39
    28 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    الأمانة

    مخالف
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  11. 38
    28 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    المخترع

    تأمين الشركات اصبح يبتز الدولة عن طريق شفط مخصصات تأمين موظفيها والعسكريين ومنسوبي الدولة في شبابهم علاج أمراضهم في حدود امكانياته ولكن ماذا بعد الـ45
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  12. 37
    28 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    الحمد لله البر بوالدته عوضه لكن سؤالي أليس من حق المواطن العلاج على حساب الدولة وخاصة لمثل والدة هذا الجندي المشغول في عمله؟؟؟؟!!!! .
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  13. 36
    28 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    الأمانة

    لاتجوز
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  14. 35
    28 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    أجامل أيامي

    إذا كنت باربوالدتك فلن تتواني إن شاء الله في رفض الهدية التي تأتي من الربا (محاربة الله ورسوله)
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  15. 34
    28 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    أجامل أيامي

    إذا كنت باربوالدتك فلن تتواني إن شاء الله في رفض الهدية التي تأتي من الربا (محاربة الله ورسوله)
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  16. 33
    28 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    أجامل أيامي

    إذا كنت باربوالدتك فلن تتواني إن شاء الله في رفض الهدية التي تأتي من الربا (محاربة الله ورسوله)
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  17. 32
    28 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    المخترع

    موقف حقيقي سائح الماني في تركيا مرض خابر دولته برقم هويته وعرض حالته خلال اربع ساعات بالضبط ،احضرت له طائرة اخلاء طبي الي ألمانيا لتلقي العلاج في دولته
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  18. 31
    28 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    يوسف

    انا ما بتكلم عن الجائزة ولا بالقرض انا بس ودي افهم عسكري وجل وقتة مرابطة ما يجد علاج لوالدتة على حساب الدولة
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  19. 30
    28 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    المخترع

    انظر في انظمة الدول التي تهتم بشعوبها كيف نظمة وساهمة ضرائبها غي تحسين الخدمة ، مفهوم الضريبة ادفع لنخدمك اما مفهوم الرسوم. ادفع لنهزمك في طموحك
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  20. 29
    28 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    الأمانة

    ايها الاخوه كم مرة قالوا لكم العلماءالمشايخ هذا امور محرمة من كبائر الذنوب وانما هذة قمار وميسر لجلب الزبائن والبنوك وامثالهالاتتورع باكل الحرام ونشره
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  21. 28
    28 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    المخترع

    هذه هي المعانات الاولي التي تؤرق العسكريين في كل قطاع ،مما يطره ان يرفع لمعاناته ليطلب منحه علي نفقة فلان ، ابلغ فينا حد العجز ان لانضع نظام لذالك
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  22. 27
    28 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    المخترع

    ابحثواعن انظمةالتأمين الطبي الحكومي في الدول المتقدمةوليس في دول الشركات التي تبتزمواطنيهاواعملومثلها،فلا تأتون بمختلف،كمافعلتم بالنظام المروري الأخير
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  23. 26
    28 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    ساهر

    الله لا يحرمه الأجر ويجازي من حده على الإقتراض للعلاج ، وهو أحد أفراد القوات المسلحة الذي وهب نفسه لحماية الدين والوطن ، حسبنا الله ونعم الوكيل.
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  24. 25
    28 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    تستاهل يانايف.ماشاءالله.والله يشفي المصابين ومرضى المسلمين المؤمنين أجمعين
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  25. 24
    28 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    المخترع

    نحن لانذهب بخيارنا الي العاطفة ، نريد حلولا عملية لمثل حالته وصدف الجوائز لاتتكرر هذا الوعي الذي نسعي اليه
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  26. 23
    28 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    العاصي

    مبروك الله يعطيك خيرهه
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  27. 22
    28 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    جعفر

    ايها الاخوه كم مرة قالوا لكم العلماءالمشايخ هذا امور محرمة من كبائر الذنوب وانما هذة قمار وميسر لجلب الزبائن والبنوك وامثالهالاتتورع باكل الحرام ونشره
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  28. 21
    28 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    المعلم

    البنوك تأخذ بس ودنا يحطون زي العروض هاذي يسير كل واحد يمكن يكتب الله رزق
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  29. 20
    28 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    الراصد

    يستاهل من بره لوالدته جزاه الله خير الله اعلم واحكم
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  30. 19
    28 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    المخترع

    نشوةالفرح بالجائزةالصدفةلاتصرفنا عما تضمنه الخبر،من إلقاءالضوء علي معانات كل السعوديون من العلاج الخاص والمدارس الاهلية،غيرالمدرك يقول لاتذهب للخاص
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  31. 18
    28 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    بدوي

    لعل بره بأمه مصدر - بعد الله - هذا التوفيق .
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  32. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    المخترع

    الحكومةعلي حد علمنا تدعم المستشفيات الخاصة والمدارس الاهلية، وبإمكانها بالمقابل تحديد أسعار الكشف والعلاج والعمليات وايضاًأسعاررسوم المدارس فاق الخيال
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  33. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    المخترع

    هذه حالةمنفردة خاصةعامل الصدفةهوالأساس بهاولكن لماذا الحكومة التسديدتكلفةعلاج المواطنين بالمستشفيات الخاصة علي نفقات وزارة الصحةاليس تكلفةالعلاج واحدة
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  34. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    انشر التعليق

    يستاهل الله يجعلها فال خير عليك ويشفي امك ويقومها بالسلامة وجميع مرضى المسلمين
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  35. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    ❄️❄️TBUK❄️❄️

    المواطن يقترض للعلاج ياوزير الصحة !!!
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  36. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    الهاشمي

    الله يعوضك برضاك لوالدتك اللهم اشفي مرضى المسلمين
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  37. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    ابو محمد

    البر بالوالدين يفتح لك ابواب الدنيا والاخره
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  38. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    بارك الله لك فيها والله يعطيك خيرها ويكفيك شرها
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  39. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    عبدالله بن مسعود

    يستااااهل الله يوفقه
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  40. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 12:45 م

    ظامي اليل

    الله يشفى والدتك.ويبارك لك.فيما اعطاك.
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  41. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 12:44 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    ماشاء الله تبارك الله يستاهل وهذا شيء من الله ثم بسبب بره لامه ، الله يكفيه شر العين ويهنيه
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  42. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    بوصالح

    امين كل واح بار بوالديه
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  43. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    أبو بنيان

    أمه راضيه عليه مشا ء تبارك الله
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  44. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 12:38 م
    عدد التعليقات:21

    ترامب

    نقول له الف مبروك السيارة والله يشفي والدته .
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  45. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    نورتنا الله ينور عليك
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  46. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    السيارة للبيع أنا شراااي لها ،،،، جزاك الله غير على قيامك على رعاية والدتك هذا جزاك في الدنيا و الأخرة الأجر الجنه أن شاء الله ،،، بر الوالدين طريق الجنه
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  47. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 12:31 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    الف مبروك يعطيك خيره ويكفيك شره
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  48. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    واضح

    الله يرزقك ويرزق كل بار بوالديه
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