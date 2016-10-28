بالفيديو: عسكري أراد أخذ قرض من “بنك ” لعلاج والدته..شاهد المفاجأة التي كانت في انتظاره!

صحيفة المرصد: فاز جندي يٌدعى نايف بـ “سيارة” من نوع نيسان باترول موديل 2016 كجائزة له، بعد السحب على الجائزة التي قدمها بنك الرياض لعملائه الذين تقدموا لطلب تمويل بنكي.وأوضح نايف أنه حصل على هذا التمويل البنكي من أجل تغطية نفقات علاج والدته التي كانت ترقد في أحد المستشفيات الخاصة.