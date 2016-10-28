بالفيديو: عسكري أراد أخذ قرض من “بنك ” لعلاج والدته..شاهد المفاجأة التي كانت في انتظاره!

صحيفة المرصد: فاز جندي يٌدعى نايف بـ “سيارة” من نوع نيسان باترول موديل 2016 كجائزة له، بعد السحب على الجائزة التي قدمها بنك الرياض لعملائه الذين تقدموا لطلب تمويل بنكي.وأوضح نايف أنه حصل على هذا التمويل البنكي من أجل تغطية نفقات علاج والدته التي كانت ترقد في أحد المستشفيات الخاصة.
تعليقات ( 48 )
Ymni mahbobوعلى نياتكم ترزقون....
المخترعومن الغريب المتناقض ان معظم الممنوحين العلاج في الخارج من ذوي الجاه والمليارديربة الذين بتغنون بمستوي الأداء الطبي واذا مرضوا ذهبو للخارج سبحان الله
المخترععمليات القلب ، علاج السرطان ، علاج الاسنان ،الانيمياء ،السكر ،وغيرها من الامراض التي تتطلب رعاية صحية مستمره ومبالغ تفوق إمكانيات الفرد او الموظف العادي
مسماررضى الوالدين دايما يجلب معه كل الخير لو كنتم تعلمون فاوصيكم ونفسي برضاهم وبرهم ان كانو احياء وصلة اصدقائهم بعد موتهم فهذا برهم بعد موتهم والدعاء لهم
المخترعلذالك التأمين الطبي غي الوضع الراهن فاشل لايخدم المستفيد لان له حد مبلغ معين،وأكثرمعانات المرضي من الامراض التي يتطلب علاجها امكانيات مبالغ باهضة
المخترعهذا الوضع مثل بيع السيارةمع ضمان الإصلاح لمدةعامين،امدة شباب السيار ، وبعد ان تستخدم تطلب استبدال القطع المستهلكة تكون مدة التأمين انتهت والله يعينك
المخترعهذا العسكري ليس في حاجةلتامينكم لان صحةشبابه تقاوم الامراض ، فهو يستدين لعلاج والدته المتقدمة في السن،ولكن هوبذاته اذاتقدم بالعمر وتقاعدما مثيرتأمينه
المخترعهل هذا أنصاف ،التأمين ينبغي ان بكون مثل نظام التقاعد يقتطع من الراتب مقابل الرعاية الصحية والطبية بعد التقاعد الي الممات ،هذا ليس بجديد انظرو لغيركم
المخترعمنسوبي الدولةوالمواطن رعايته بعدسن الـ40ومافوق احوج مايكون للرعاية في الوقت الذي لايؤمنون له بعد التقاعدواذاتقدم عمره،يؤمن له في شبابه المقاوم للامراض
الأمانةمخالف
المخترعتأمين الشركات اصبح يبتز الدولة عن طريق شفط مخصصات تأمين موظفيها والعسكريين ومنسوبي الدولة في شبابهم علاج أمراضهم في حدود امكانياته ولكن ماذا بعد الـ45
الأمانةلاتجوز
أجامل أياميإذا كنت باربوالدتك فلن تتواني إن شاء الله في رفض الهدية التي تأتي من الربا (محاربة الله ورسوله)
أجامل أياميإذا كنت باربوالدتك فلن تتواني إن شاء الله في رفض الهدية التي تأتي من الربا (محاربة الله ورسوله)
أجامل أياميإذا كنت باربوالدتك فلن تتواني إن شاء الله في رفض الهدية التي تأتي من الربا (محاربة الله ورسوله)
المخترعموقف حقيقي سائح الماني في تركيا مرض خابر دولته برقم هويته وعرض حالته خلال اربع ساعات بالضبط ،احضرت له طائرة اخلاء طبي الي ألمانيا لتلقي العلاج في دولته
يوسفانا ما بتكلم عن الجائزة ولا بالقرض انا بس ودي افهم عسكري وجل وقتة مرابطة ما يجد علاج لوالدتة على حساب الدولة
المخترعانظر في انظمة الدول التي تهتم بشعوبها كيف نظمة وساهمة ضرائبها غي تحسين الخدمة ، مفهوم الضريبة ادفع لنخدمك اما مفهوم الرسوم. ادفع لنهزمك في طموحك
الأمانةايها الاخوه كم مرة قالوا لكم العلماءالمشايخ هذا امور محرمة من كبائر الذنوب وانما هذة قمار وميسر لجلب الزبائن والبنوك وامثالهالاتتورع باكل الحرام ونشره
المخترعهذه هي المعانات الاولي التي تؤرق العسكريين في كل قطاع ،مما يطره ان يرفع لمعاناته ليطلب منحه علي نفقة فلان ، ابلغ فينا حد العجز ان لانضع نظام لذالك
المخترعابحثواعن انظمةالتأمين الطبي الحكومي في الدول المتقدمةوليس في دول الشركات التي تبتزمواطنيهاواعملومثلها،فلا تأتون بمختلف،كمافعلتم بالنظام المروري الأخير
ساهرالله لا يحرمه الأجر ويجازي من حده على الإقتراض للعلاج ، وهو أحد أفراد القوات المسلحة الذي وهب نفسه لحماية الدين والوطن ، حسبنا الله ونعم الوكيل.
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦تستاهل يانايف.ماشاءالله.والله يشفي المصابين ومرضى المسلمين المؤمنين أجمعين
المخترعنحن لانذهب بخيارنا الي العاطفة ، نريد حلولا عملية لمثل حالته وصدف الجوائز لاتتكرر هذا الوعي الذي نسعي اليه
العاصيمبروك الله يعطيك خيرهه
جعفرايها الاخوه كم مرة قالوا لكم العلماءالمشايخ هذا امور محرمة من كبائر الذنوب وانما هذة قمار وميسر لجلب الزبائن والبنوك وامثالهالاتتورع باكل الحرام ونشره
المعلمالبنوك تأخذ بس ودنا يحطون زي العروض هاذي يسير كل واحد يمكن يكتب الله رزق
الراصديستاهل من بره لوالدته جزاه الله خير الله اعلم واحكم
المخترعنشوةالفرح بالجائزةالصدفةلاتصرفنا عما تضمنه الخبر،من إلقاءالضوء علي معانات كل السعوديون من العلاج الخاص والمدارس الاهلية،غيرالمدرك يقول لاتذهب للخاص
بدويلعل بره بأمه مصدر - بعد الله - هذا التوفيق .
المخترعالحكومةعلي حد علمنا تدعم المستشفيات الخاصة والمدارس الاهلية، وبإمكانها بالمقابل تحديد أسعار الكشف والعلاج والعمليات وايضاًأسعاررسوم المدارس فاق الخيال
المخترعهذه حالةمنفردة خاصةعامل الصدفةهوالأساس بهاولكن لماذا الحكومة التسديدتكلفةعلاج المواطنين بالمستشفيات الخاصة علي نفقات وزارة الصحةاليس تكلفةالعلاج واحدة
انشر التعليقيستاهل الله يجعلها فال خير عليك ويشفي امك ويقومها بالسلامة وجميع مرضى المسلمين
❄️❄️TBUK❄️❄️المواطن يقترض للعلاج ياوزير الصحة !!!
الهاشميالله يعوضك برضاك لوالدتك اللهم اشفي مرضى المسلمين
ابو محمدالبر بالوالدين يفتح لك ابواب الدنيا والاخره
عبدالعزيز العقيلي الهذليبارك الله لك فيها والله يعطيك خيرها ويكفيك شرها
عبدالله بن مسعوديستااااهل الله يوفقه
ظامي اليلالله يشفى والدتك.ويبارك لك.فيما اعطاك.
❤️ محب صدام حسين ❤️ماشاء الله تبارك الله يستاهل وهذا شيء من الله ثم بسبب بره لامه ، الله يكفيه شر العين ويهنيه
بوصالحامين كل واح بار بوالديه
أبو بنيانأمه راضيه عليه مشا ء تبارك الله
عدد التعليقات:21
ترامبنقول له الف مبروك السيارة والله يشفي والدته .
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊السيارة للبيع أنا شراااي لها ،،،، جزاك الله غير على قيامك على رعاية والدتك هذا جزاك في الدنيا و الأخرة الأجر الجنه أن شاء الله ،،، بر الوالدين طريق الجنه
عدد التعليقات:1
الحرمانالف مبروك يعطيك خيره ويكفيك شره
واضحالله يرزقك ويرزق كل بار بوالديه