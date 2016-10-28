بالفيديو:لاعب ينال البطاقة الصفراء بسبب أغرب مراوغة في العالم

صحيفة المرصد:نال لاعب وسط فريق “باروكا” الجنوب إفريقي لكرة القدم سيفو مويتي، البطاقة الصفراء خلال مواجهة فريقه لمنافسه “بلاتينيوم ستار”، لقيامه بمراوغة عجيبة وغريبة عن عالم كرة القدم.
وحينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم “باروكا” بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قام سيفو مويتي بحركة غريبة، حيث وقف على الكرة بركبتيه، وركض يمينا من دون أن يلمس الكرة.
هذا السلوك وفق روسيا اليوم اعتبره حكم المباراة استفزازيا، ما جعله يشهر البطاقة الصفراء في حق سيفو مويتي، ويمنح ضربة خطأ للفريق الخصم.وانتهت هذه المواجهة التي تدخل في إطار منافسات كأس الدوري الجنوب إفريقي لكرة القدم، بفوز “باروكا” بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
تعليقات ( 8 )
حبروكصاحبة الرد رقم 6 ما تحتاجين تشترين العصا لأن العصا معه خلقة ....****
احمد عسيريدابو سواها والخبر عند سعد بريك الله يمسيهم بالخير زمن الطيبين
بنت الجنوبلا تشتري العبد الا العصا معه .....
الصراحهمثل سلمان الموشر اذا كان فريقه متقدم بالنتيجه بداء بالاستعراض امام لاعبين الخصم
❄️❄️TBUK❄️❄️حكم رجل
عبدالعزيز الخالدياللاعب بما انه لم يمس الكرة بيده او يرتكب خطأ معين فلماذا الحكم يشهر البطاقة الصفراء فاللاعب حر في مهاراته وعلى الخصم قطع الكرة ، تصرف غبي من الحكم .
صدق الكلمة****يتفلسف
عاجلهذه استهانه بالفريق الآخر وليست كره قدم