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بالفيديو:لاعب ينال البطاقة الصفراء بسبب أغرب مراوغة في العالم

28 أكتوبر, 2016 , 12:36 م
بالفيديو:لاعب ينال البطاقة الصفراء بسبب أغرب مراوغة في العالم
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صحيفة المرصد:نال لاعب وسط فريق “باروكا” الجنوب إفريقي لكرة القدم سيفو مويتي، البطاقة الصفراء خلال مواجهة فريقه لمنافسه “بلاتينيوم ستار”، لقيامه بمراوغة عجيبة وغريبة عن عالم كرة القدم.

وحينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم “باروكا” بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قام سيفو مويتي بحركة غريبة، حيث وقف على الكرة بركبتيه، وركض يمينا من دون أن يلمس الكرة.

هذا السلوك وفق روسيا اليوم اعتبره حكم المباراة استفزازيا، ما جعله يشهر البطاقة الصفراء في حق سيفو مويتي، ويمنح ضربة خطأ للفريق الخصم.وانتهت هذه المواجهة التي تدخل في إطار منافسات كأس الدوري الجنوب إفريقي لكرة القدم، بفوز “باروكا” بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    حبروك

    صاحبة الرد رقم 6 ما تحتاجين تشترين العصا لأن العصا معه خلقة ....****
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  2. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    احمد عسيري

    دابو سواها والخبر عند سعد بريك الله يمسيهم بالخير زمن الطيبين
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  3. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    بنت الجنوب

    لا تشتري العبد الا العصا معه .....
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  4. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    الصراحه

    مثل سلمان الموشر اذا كان فريقه متقدم بالنتيجه بداء بالاستعراض امام لاعبين الخصم
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  5. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    ❄️❄️TBUK❄️❄️

    حكم رجل
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  6. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    عبدالعزيز الخالدي

    اللاعب بما انه لم يمس الكرة بيده او يرتكب خطأ معين فلماذا الحكم يشهر البطاقة الصفراء فاللاعب حر في مهاراته وعلى الخصم قطع الكرة ، تصرف غبي من الحكم .
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  7. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    صدق الكلمة

    ****يتفلسف
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  8. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    عاجل

    هذه استهانه بالفريق الآخر وليست كره قدم
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