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للسعوديين فقط .. تفعيل خدمة جديدة للحصول على تأشيرة “تايوان”

28 أكتوبر, 2016 , 12:18 م
للسعوديين فقط .. تفعيل خدمة جديدة للحصول على تأشيرة “تايوان”
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صحيفة المرصد-واس: فعَّل مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لدولة تايوان، خدمة الحصول على التأشيرة إلكترونياً لحاملي الجواز السعودي، دون الرجوع إلى مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، أن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد تفعيل خدمة التأشيرات الإلكترونية لحاملي الجوازات السعودية الذين يرغبون السفر إلى تايوان، حيث بإمكانهم طلب التأشيرات والحصول عليها بواسطة الإنترنت، دون الحضور إلى مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة، منذ السابع من أكتوبر 2016م.

يأتي ذلك في إطار التسهيل على الراغبين من المواطنين في السفر إلى تايوان، وتفعيلاً للعلاقات المتطورة بين البلدين.



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    أبو بنيان

    هم الربحنين
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  2. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    استغفروا الله وتوبو اليه
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