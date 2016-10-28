فيديو..مرشح كويتي لناخبيه: لا تصيرون مثل الحريم.. الله يكرمكم!

صحيفة المرصد:تعرض المرشح الكويتي”محمد البراك الرشيدي” إلى موجة من الانتقادات وذلك بعد إهانته للمرأة في حديثاً لناخبيه.حيث قال”الرشيدي”:”اللي عنده شيء يطلعه ويحاسبنا بكره، وما يقعد يكتب في تويتر مثل الحريم الله يكرمكم”.وعلق الداعية “عبدالرحمن النصار”: هل يعقل أن يكون هذا طرح نائب سابق؟.. وقالت الإعلامية فجر السعيد: من يصف المرأة بالله يكرمكم لا يستحق أن يمثل الأمة.