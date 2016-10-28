فيديو..مرشح كويتي لناخبيه: لا تصيرون مثل الحريم.. الله يكرمكم!

صحيفة المرصد:تعرض المرشح الكويتي”محمد البراك الرشيدي” إلى موجة من الانتقادات وذلك بعد إهانته للمرأة في حديثاً لناخبيه.حيث قال”الرشيدي”:”اللي عنده شيء يطلعه ويحاسبنا بكره، وما يقعد يكتب في تويتر مثل الحريم الله يكرمكم”.وعلق الداعية “عبدالرحمن النصار”: هل يعقل أن يكون هذا طرح نائب سابق؟.. وقالت الإعلامية فجر السعيد: من يصف المرأة بالله يكرمكم لا يستحق أن يمثل الأمة.
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تعليقات ( 97 )
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفبدا الرجال المحترمين يتكلمون. اللي على العز والمرجله. متربين. اقصد العنيد. وَعَبَد الرحمن. ولا يهون الباقين اللي. يرفضون. المساوات. بين الجنسين.
السبيعيانسان منصف شكرا على الأطراء والثناء لقبيلتي .وتعرضك لي شخصيا دون القبيله أتقبله بصدر رحب وأقول في هذا اليوم الجمعه سامحك الله .ولا أزيد على هذا شيء .
اذكرواالله/صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم.لابد ان يتذكر الانسان بدايه حياته وضعفه حتى النفس ماترتفع لان النفس اذا رتفعت وشاف الانسان نفسه دخل بالكبر والجدال
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفسموني. رجعي. سموني متخلف. بكيفي. هذا طبعي. ما أساوي الحرمه. بالرجل. ولو رجلي. بقبري. أبد ابد
خليجيالعيب ليسا فيه وإنما العيب في تربيته
خليجيالله يرفع عنه ولايبلانا الحريم مكرمات ولاكن انت الله يكرم البشر عندك يامريض الله عز وجل ذكر بالقرءان*****
Ymni mahbobكلامه صحيح....
الصارمالرجل مكرم والمرأه مكرمه ولن يتساوون، والرجل مكرم أن يتصرف أو يتمايل أو يتكلم أو يتشبه بالنساء أو يجالس النساء غير محارمه لأن كل هذا يستنقص من رجولته
عبدالرحمنحسب التقاليد الثقافيه لا يوجد بها اي اهانه " الرجل يقصد لا تكونوا كثيري الثرثره مثل النساء ومن العار ان يصبح الرجل امراه اعتقد اغلب النساء يقرون هذا ؟
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفمستحيل تكون يالسبيعي اسبيعي. علشان. السبعان. رجال متصدرين. المجالس. مهم مثلك وشرواك يصدرون حريمهم المجالس الله يكرم السامعين عداك وشرواك عند طرياك
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفيا حلاة الحرمه في بيتها تطبخ غداء عيالها تربي ابناءها. تتغنىج لزوجها وهوالملك في البيت وهي رئيس الوزراء ماضيع بناتنا الا المساوات مخالفة الفطره والدين
عدد التعليقات:14926
قلم الحقيقهفجــــــر السعيــــــد الاعلامية الكويتية المعروفة لن ترحمه وستجعل منه طعامآ لسياطها القاتلة ليصبح عبرة لمن لايعتبر ويتمنى أن خلقه الله دون لسان.
الحربيالله يكرم بنات الحمايل عنك البراك المراه هي ام الشعب
في الصميمرجعي ومتخلف ماعليه شرهه هو واللي يدافع عنه يحتقرون المراة ما يعتبرونها بشر لها كيان وحقوق ومشاعر وكرامة . مما زاد من جرايم العنف ضد المراة لانها امراة
السبيعيت 71 العنود ما دريت انك بوق لمنصف ..الرجال والنساء الواثقين من نفوسهم ما يزعلون.. ولا يزعل من كلامي الا اشباه الرجال أو أشباه النساء.المكالمة انتهت..
صفخــهلازم يترشح بدلا عنه حرمه ... وهذا من بدايتها محلل له محرم على غيره يتابع تويتر
أبجد هوزغريب أمر هذا النائب، الا يعلم أننا بالقرن الحادي والعشرين وبما أنه سيمثل أمة تضع للمرأة مكانة لأن لها حق التصويت فكيف به يردد مثل هذا الكلام المتخلف!!
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفلماذا تجد ان اللي يولد النساء بالغالب طبيب رجل. في العالم. لا اثناء الولاده قد تستدعي الحاله جراحه اما الطبيبه بالغالب لا تستطع أبد
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفالجهل. مشكله. جراحة الطب في الاعم. رجال فقط. لا تستطيع المرأه عليه لا خلقتها وتكوينها امراه. لا تستطيع تتخذ القرار المناسب ابد
عدد التعليقات:4218
العنيدإنسان منصف // انا مؤيد بالتعليقاتك بيض الله وجهك ياالامير ولد الامير ،،
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفيابشر. يامن تريدون مخالفة. الفطره. المرأه. لا يمكن تكون. رجل. حتى بالغرب المتحرر لا تجد جراحه امراه. او طيار حربي امراه الا فيما ندر لانها
عدد التعليقات:4218
العنيدياقلم // يزينك ساااااكت بس 👌🏼
هل هذا من الاسلام ؟اكرمكم الله تقال للحيوان البراك ساوى بين المراة والحيوان هل هذا من الاسلام يا مسلمين اتقوا الله في المراة اين من يدعون بان الاسلام كرم المراة ؟
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفانا مع المرأه. في أخذ حقوقها. ولست. ابدا. مع مساواتها. بالرجل. ابدا
عدد التعليقات:4218
العنيدالسبيعي // مرفوع ضغطك من أيش ياحجي ،، إنسان منصف يتكلم في وجهت نظره ،، مالك دخل تبغاء اتسكر فمه اجل لايكثر بربرتك الفاضيه 👌🏼👌🏼👌🏼
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفتقول انك اسبيعي. كذاب. السبعان. قبيله. محترمه. ورجالها. رجال. متصدرين. المجالس. ومايصدرون حريمهم. المجالس مثلك وشرواك. يا كذاب
عدد التعليقات:14926
قلم الحقيقهلن يسلم هذا المرشح التعيس من رائدات نخب المجتمع الكويتي ومثقفاته واعلامياته من النساء وسيشنون عليه حملة شعواء لن ترحمه وستسقطه في الانتخابات دون جدال.
متابع بصمتلا ينتقص من المراة الا الناقص ،الله سبحانه وتعالى قال ( ولقد كرمنا بني آدم ) بني آدم المقصود بها الانسان ،والانسان هو الذكر والانثى .
عدد التعليقات:4218
العنيدإنسان منصف // أدعس كلامك قمه الروعه ،، ****
ام ايلينخنبوقه انت دايم تدافع عن النساء الي يمشون بالطريق الي انت تحب اما النساء المحتشمات المتمسكات بكتاب الله وسنته تسئ لهن وتكشر عن انيابك
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفو المرأه هي أمي. وأختي. وحبيبتي. لكن. ليست. بمنزلة. الرجل. أبد فالله. خلقهن. نساء. يحضن. ويحملن. فلذا قال. اكرمكم الله. فلا اهانه أبد
الفرنسيالله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كاالانثى تسوون من الحبه قبه
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفالحين اللي يسيء. للبراك. لم يفهم. معنى. كلام البراك. ليش لانه اما حرمه بنص عقل. او مستئنث فلا عجب ان لا تفهم أبد
عدد التعليقات:14926
قلم الحقيقهالمرأة هي نصف المجتمع وهي شعلة نشاطه وحيويته وهي رمز ورقم صعب لايمكن أن يتجاوزه أو يشطبه كائن من كان.فقط هم حثالات الشعوب وسفهائهم وأحقر الناس من يهينها.
ام ايليناي امرأه تخالط الرجال وسافره متبرجه تنساق ورا بني لبرال او على العكس رجل يخالط النساء فاسد ويعمل لهدم الشريعه كلهم اعزكم الله خرررراب المجتمع
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفعندما قال اكرمكم الله. يقصد ان تنزلوا من منزلة الرجل اللي فيها القوامه والريادة الى مخلوق انثى اقل فقط فكل الحريم شهادتهن بنصف شهادة الرجل
مسمارياااخي ارتقي بفكرك شويه ليه امك واختك وعماتك اليسو حريم ؟! ايش هالتخلف النساء هن الام والاخت والزوجه وهن من يلدن العلماء والابطال والملوك
عدد التعليقات:4218
العنيدام روز وانت من وين جيت لولا الحرمه ماكان جيت لدنيا؟ الحمدالله ع نعمه العقل ،، لولا الله سبحانه ،، ماهو لولا الحرمه ،،
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفالرجل ما اخطا أبد كلمه تقال ولا يقصد أبد إهانة المرأه بل يقصد انها ليست بمنزلة الرجل فقط. وهذا حق معتبر
عدد التعليقات:14926
قلم الحقيقهجميع الأعضاء المرشحين أنفسهم من على شاكلة هذا الأحمق شاتم أمه وأخواته وأهله ينتمون للأخوان المسلمين داخل الكويت.مرجعهم ومصدر قراراتهم تركيا.للعلم فقط.
زائرهالجهل والتخلف مو غريب عليهم لان الرجال ناقصين عقل ودين
سالم..انسان منصف ذكر بأن المرأة نصف المجتمع..فننزل للبيوت: فيعني أن المرأة نصف البيت!.. ..ووالله إني أعرف بيوت بأن المرأة هي البيت كله وهي السيده الرائعه
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفيا العنيد الله يعزك. ويعز الناس الفاهم. شف الاسلام اشترط الولايه على المرأه ليش. لان الله خلقها من ضعف اما الحريم اللي ساوهن بالرجل هربن الى كوريا
عدد التعليقات:14926
قلم الحقيقهشكله أهم البنود التي يرشح نفسه عليها هي سحق المرأة واهانتها والتقليل من شأنها.البعض من نفس نمط تفكيره زعمو أن المرأة ملكة في أوطانهم وهذا سيصنع عرشها.
سالم..ننتقد البراك لكلمته وننكرها عليه.. كما ننكر عليك سيد انسان منصف.ت28..لشطحاتك..
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفليش الاسلام جعل شهادة الحرمه بنص شهادة الرجل. سوْال معتبر. لان المرأه مخلوق ضعيف. يابشر
عدد التعليقات:4218
العنيدإنسان منصف // تحياتي لك ،، والنعم فيك ،، ولي في ربااك ،، انت متربي على العز والشرف والرجوله ،، يشرفني كلامي هذا فيك ،، وشكراً لك ياااا أخووي !!!!
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفما افسد الناس الا. هذولا اللي يبون الفطره تنقلب. ويسوون الحرمه. بمنزلة الرجل. عيب ياللي انت موصوف. رجل لازم تعرف ان الرجل مقدم. والحرمه اخر الصفوف
السبيعيانسان منصف الله يكرم الرجال والحريم عنك انا متأكد انك لا حرمه ولا رجال يعني بين البين والشاطر يفهم
ام روزوانت من وين جيت لولا الحرمه ماكان جيت لدنيا
عدد التعليقات:14926
قلم الحقيقهأحمق شتم أمه وزوجته وأخواته دون أن يدرك هذا الأمر. الا اذا كان يعتقد أنهم ليس كذلك من جماعة حط علف هات علف فهذا يخصه وحده لاغير.المرأة تاج كل وطن .
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفالبراك. رجل. محترم. عارف. دينه ودنياه. لكن اللي يساوون بين الحرمه والرجل. ماعندهم. غير البصل. خخخخخخ
Ksbالله لا يكرمك والله يالنساء اطهر منك يا قذر
حقا يقالأليس الله فيضل الرجل على المرأة وأكرم الرجال بالعصمة كلمة دارجو عليها
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفالحرمه خلقها الله تعالى وهي ضعيفه بكل شي. فلا مساوات بينها وبين الرجل ابدا ابدا ابدا
السبيعيانسان منصف الله يكرم الرجال والحريم عنك انا متأكد انك لا حرمه ولا رجال يعني بين البين وعندك ميول للذكور والشاطر يفهم
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفانا لاحظت. انا. الفتايات اللي يهربن الى فرنسا وجورجيا وكوريا. من طبقه تعامل الحرمه بمنزلة الرجل. لذا تهرب.
مسفر المسعريوالله ونعم وكفوماقال خطاء قال لاشباهالحريم لاتتغطون اظهر راسك لاتندس وتكتب بتويتر فالك المجلس
الصارمفهو قال محشومين ولكم الكرامه أن تنزلوا أو تتنازلوا عن مراتبكم وتكونوا ك الحريم لا يوكل إليها كثير من الأمور أو يؤخذ كثير من كلامهم بالجد.
عدد التعليقات:14926
قلم الحقيقهأحمق شتم أمه وزوجته وأخواته دون أن يدرك هذا الأمر. الا اذا كان يعتقد أنهم ليس كذلك من جماعة حط علف هات علف فهذا يخصه وحده لاغير.المرأة تاج كل وطن .
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفت ٢٤. رح. سو لك. عمليه تصير حرمه. عن جد. . خخخخخ
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفت ٢٤ لازم. تفتخر. انك حرمه. خخخخخخ
الصارموليست ملزمه بكثير من الأمور ك التكفل بأسره أو أخت أو أخ ضعيف وكثير من مايتوجب على الرجل القيام به، لذلك لا يشبه الرجل بالمرأه الا الناقص. فقال محشومين
نبض الحياةالله يكرمكم كلمة بذيئة تحتقر المراة التي كرمها الاسلام وهذه الكلمة مع الاسف نسمعها احيانا في اماكن العمل والاستراحة وبالجوال وبمجالس الرجال لذا نطالب بقانون واضح ورادع ينبذ التمييز العنصري ضد المراة
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفكل من ينتقد البراك. فهو حرمه بدون زعل يا حرمه ما انت أترى ان الحرمه تساوي الرجل
عدد التعليقات:4218
العنيد24// ليش ماقلت شي غلط وجهت نظر فيني وقلتها ! كلن يرا الناس بعين طبعه وسلامتك ؟
تاج الرؤس النساء تزين حياتناالله يعزكم ويرفع قدركم النساء هم القلب الحنون المليئ بل طيبه والحنيه سواء كانت أم أو زوجة أو أخت أوبنت نعم العشير ياأصحاب القلوب البيضاء
رأي آخرالأعراب أشد كفرا ونفاقا
الصارملا يقصد الإستعلاء ولا إهانة المرأه ولا بد أن نعرف ثقافة المجتمع حتى نفهم المغزى ونفسر الكلام، المرأه يسقط عنه كثير من التكليف وليست ملزمه بكثير مما
عدد التعليقات:21
ترامبكلما انخفض مستوى التعليم والتفكير والأخلاق والفنون والحريات ، كلما ارتفع منسوب الجهل والتطرف والكراهية وكلما أصبح المجتمع فاقدا لأسس الحياة
عدد التعليقات:21
ترامبمجتمعات يسيطر عليها موضوع الجنس وتخاف من الحرية وتقمع المرأة بالحجاب وتعدد الزوجات، ثم يحدثوننا عن الأخلاق والثقافة والحضارة الإسلامية
السدغانيأطيب الرجال وقت العزاوي ما يعتزي إلا باخته وأنت تحتقر الأنثى الجميله وقد أوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام بالقوارير
عدد التعليقات:21
ترامبثقافة الإستعلاء ترسخت في مجتمعاتنا لتفرز اعرافا اجتماعية خطيرة تتجاوز الإنسانية إلى احتقار المختلف وظلم المختلف
فهداأليست والدتك من الحريم وأختك من الحريم وزوجتك من الحريم وبنتك سوف تكون من الحريم !! للأسف مازالت هذه الثقافة وغيرها متأصلة في عقول الكثير ، إنفصام
سالم..هذه الكلمة من عادات الجاهلية..وكأنه ينزه مسامع الناس عن تلك الانسانه اللطيفه الطيبه.. لقد أخطأؤو وظلموها بتنزيههم للسامع.. .. ...شكرا للمرأة..
سعوديهو يقصد الحريم المسترجلات
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفاللي ينتقد. البراك. هل ترضى. ان نقول. عنك. يا حرمه وليش ما ترضى. فهمني بأه. خخخخخخخ
حقانيفي الغرب ما تسمعهم يقولون مثل هذا الكلام مع انهم غير مسلمين اما في الخليج مع انهم شعوب مسلمه لكن للاسف يوجد تمييز عنصري صارخ ضد المراة وهذا شجع بعض الذكور على الاعتداء على المراة وسلب حقوقها منها
عدد التعليقات:4218
العنيدمحمد البراك الرشيدي ،، والله وااالف نعم فيك وفي قبيلتك يالعبسي ؟على 😇😇😇
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفالحين لو تقول لأحد. يامره. يزعل. ولو تقول. للمرأه. انت بمئة رجل. تنبسط. لان الرجل. اعلى من. المرأه. ليش الزعل. يا حرمه. خخخخخخ
فارس نحدلاتصف نفسك بالجهل بقولك هذي العباره
صالحهناك من الحريم من هو اكرم منك واتقى منك واعلى منك يانكره وفخر لاهلها ولمجتمعها ككل
السبيعيللأسف عقليات مهما تطورنا وتعلمنا تبقى عقليات مقفلة ومتعفنه .المرأة يا البراك أمك وزوجتك وأختك و نصف المجتمع بل ثلثين المجتمع دام أشكالك بيننا واجد .
عدد التعليقات:11102
إنسان منصفالمرأه. اقل. من الرجل. وهذا. شي مسلم به لكن العيب ممن ترى بنفسها ندا للرجل
❄️❄️TBUK❄️❄️حتى النساء لو قلت لهم انكم كالرجال سيغضبون وهذا شي بديهي والتكريم الذي وصفه بقصد تغيير الجنس وكلامه واضح
الحال من بعضهتعالوا عندنا واسمعوا الرجال في المجالس والاستراحات وفي الواتساب وش يقولون عن المراة ثـم يدعون بان المراة ملكة 🤔
فوفولا يكون ذكر اسم حمير ولا كلاب اعزكم الله!!!!!
ابوغلاانا اشهد انك رجل ابن رجل رح ياحئ هالراس الله يوفقك
حساوييعني الواحد اذا قال حريم لازم يقول الله يكرمكم هههههههههعهه الجهل مشكله