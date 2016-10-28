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فيديو..مرشح كويتي لناخبيه: لا تصيرون مثل الحريم.. الله يكرمكم!

28 أكتوبر, 2016 , 13:04 م
فيديو..مرشح كويتي لناخبيه: لا تصيرون مثل الحريم.. الله يكرمكم!
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صحيفة المرصد:تعرض المرشح الكويتي”محمد البراك الرشيدي” إلى موجة من الانتقادات وذلك بعد إهانته للمرأة في حديثاً لناخبيه.حيث قال”الرشيدي”:”اللي عنده شيء يطلعه ويحاسبنا بكره، وما يقعد يكتب في تويتر مثل الحريم الله يكرمكم”.وعلق الداعية “عبدالرحمن النصار”: هل يعقل أن يكون هذا طرح نائب سابق؟.. وقالت الإعلامية فجر السعيد: من يصف المرأة بالله يكرمكم لا يستحق أن يمثل الأمة.



تعليقات ( 97 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 97
    28 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 96
    28 أكتوبر, 2016 , 14:56 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    بدا الرجال المحترمين يتكلمون. اللي على العز والمرجله. متربين. اقصد العنيد. وَعَبَد الرحمن. ولا يهون الباقين اللي. يرفضون. المساوات. بين الجنسين.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 95
    28 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    السبيعي

    انسان منصف شكرا على الأطراء والثناء لقبيلتي .وتعرضك لي شخصيا دون القبيله أتقبله بصدر رحب وأقول في هذا اليوم الجمعه سامحك الله .ولا أزيد على هذا شيء .
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  4. 94
    28 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    اذكرواالله/صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم.

    لابد ان يتذكر الانسان بدايه حياته وضعفه حتى النفس ماترتفع لان النفس اذا رتفعت وشاف الانسان نفسه دخل بالكبر والجدال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 93
    28 أكتوبر, 2016 , 14:50 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    سموني. رجعي. سموني متخلف. بكيفي. هذا طبعي. ما أساوي الحرمه. بالرجل. ولو رجلي. بقبري. أبد ابد
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  6. 92
    28 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    خليجي

    العيب ليسا فيه وإنما العيب في تربيته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 91
    28 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    خليجي

    الله يرفع عنه ولايبلانا الحريم مكرمات ولاكن انت الله يكرم البشر عندك يامريض الله عز وجل ذكر بالقرءان*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 90
    28 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    Ymni mahbob

    كلامه صحيح....
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 89
    28 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    الصارم

    الرجل مكرم والمرأه مكرمه ولن يتساوون، والرجل مكرم أن يتصرف أو يتمايل أو يتكلم أو يتشبه بالنساء أو يجالس النساء غير محارمه لأن كل هذا يستنقص من رجولته
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 88
    28 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    عبدالرحمن

    حسب التقاليد الثقافيه لا يوجد بها اي اهانه " الرجل يقصد لا تكونوا كثيري الثرثره مثل النساء ومن العار ان يصبح الرجل امراه اعتقد اغلب النساء يقرون هذا ؟
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  11. 87
    28 أكتوبر, 2016 , 14:45 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    مستحيل تكون يالسبيعي اسبيعي. علشان. السبعان. رجال متصدرين. المجالس. مهم مثلك وشرواك يصدرون حريمهم المجالس الله يكرم السامعين عداك وشرواك عند طرياك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 86
    28 أكتوبر, 2016 , 14:42 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    يا حلاة الحرمه في بيتها تطبخ غداء عيالها تربي ابناءها. تتغنىج لزوجها وهوالملك في البيت وهي رئيس الوزراء ماضيع بناتنا الا المساوات مخالفة الفطره والدين
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  13. 85
    28 أكتوبر, 2016 , 14:37 م
    عدد التعليقات:14926

    قلم الحقيقه

    فجــــــر السعيــــــد الاعلامية الكويتية المعروفة لن ترحمه وستجعل منه طعامآ لسياطها القاتلة ليصبح عبرة لمن لايعتبر ويتمنى أن خلقه الله دون لسان.
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  14. 84
    28 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    الحربي

    الله يكرم بنات الحمايل عنك البراك المراه هي ام الشعب
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  15. 83
    28 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    في الصميم

    رجعي ومتخلف ماعليه شرهه هو واللي يدافع عنه يحتقرون المراة ما يعتبرونها بشر لها كيان وحقوق ومشاعر وكرامة . مما زاد من جرايم العنف ضد المراة لانها امراة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 82
    28 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    السبيعي

    ت 71 العنود ما دريت انك بوق لمنصف ..الرجال والنساء الواثقين من نفوسهم ما يزعلون.. ولا يزعل من كلامي الا اشباه الرجال أو أشباه النساء.المكالمة انتهت..
    لا يعجبني(9) اعجبني(12)
  17. 81
    28 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    صفخــه

    لازم يترشح بدلا عنه حرمه ... وهذا من بدايتها محلل له محرم على غيره يتابع تويتر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 80
    28 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    أبجد هوز

    غريب أمر هذا النائب، الا يعلم أننا بالقرن الحادي والعشرين وبما أنه سيمثل أمة تضع للمرأة مكانة لأن لها حق التصويت فكيف به يردد مثل هذا الكلام المتخلف!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 79
    28 أكتوبر, 2016 , 14:30 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    لماذا تجد ان اللي يولد النساء بالغالب طبيب رجل. في العالم. لا اثناء الولاده قد تستدعي الحاله جراحه اما الطبيبه بالغالب لا تستطع أبد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 78
    28 أكتوبر, 2016 , 14:28 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    الجهل. مشكله. جراحة الطب في الاعم. رجال فقط. لا تستطيع المرأه عليه لا خلقتها وتكوينها امراه. لا تستطيع تتخذ القرار المناسب ابد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 77
    28 أكتوبر, 2016 , 14:27 م
    عدد التعليقات:4218

    العنيد

    إنسان منصف // انا مؤيد بالتعليقاتك بيض الله وجهك ياالامير ولد الامير ،،
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  22. 76
    28 أكتوبر, 2016 , 14:26 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    يابشر. يامن تريدون مخالفة. الفطره. المرأه. لا يمكن تكون. رجل. حتى بالغرب المتحرر لا تجد جراحه امراه. او طيار حربي امراه الا فيما ندر لانها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 75
    28 أكتوبر, 2016 , 14:25 م
    عدد التعليقات:4218

    العنيد

    ياقلم // يزينك ساااااكت بس 👌🏼
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  24. 74
    28 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    هل هذا من الاسلام ؟

    اكرمكم الله تقال للحيوان البراك ساوى بين المراة والحيوان هل هذا من الاسلام يا مسلمين اتقوا الله في المراة اين من يدعون بان الاسلام كرم المراة ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 73
    28 أكتوبر, 2016 , 14:24 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    انا مع المرأه. في أخذ حقوقها. ولست. ابدا. مع مساواتها. بالرجل. ابدا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 72
    28 أكتوبر, 2016 , 14:23 م
    عدد التعليقات:4218

    العنيد

    السبيعي // مرفوع ضغطك من أيش ياحجي ،، إنسان منصف يتكلم في وجهت نظره ،، مالك دخل تبغاء اتسكر فمه اجل لايكثر بربرتك الفاضيه 👌🏼👌🏼👌🏼
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  27. 71
    28 أكتوبر, 2016 , 14:21 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    تقول انك اسبيعي. كذاب. السبعان. قبيله. محترمه. ورجالها. رجال. متصدرين. المجالس. ومايصدرون حريمهم. المجالس مثلك وشرواك. يا كذاب
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  28. 70
    28 أكتوبر, 2016 , 14:20 م
    عدد التعليقات:14926

    قلم الحقيقه

    لن يسلم هذا المرشح التعيس من رائدات نخب المجتمع الكويتي ومثقفاته واعلامياته من النساء وسيشنون عليه حملة شعواء لن ترحمه وستسقطه في الانتخابات دون جدال.
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  29. 69
    28 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    متابع بصمت

    لا ينتقص من المراة الا الناقص ،الله سبحانه وتعالى قال ( ولقد كرمنا بني آدم ) بني آدم المقصود بها الانسان ،والانسان هو الذكر والانثى .
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  30. 68
    28 أكتوبر, 2016 , 14:19 م
    عدد التعليقات:4218

    العنيد

    إنسان منصف // أدعس كلامك قمه الروعه ،، ****
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  31. 67
    28 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    لقد خانك التعبير فكلمة امرأة بحد ذاتها تدعو للاحترام والتقدير والحنان
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  32. 66
    28 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    ام ايلين

    خنبوقه انت دايم تدافع عن النساء الي يمشون بالطريق الي انت تحب اما النساء المحتشمات المتمسكات بكتاب الله وسنته تسئ لهن وتكشر عن انيابك
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  33. 65
    28 أكتوبر, 2016 , 14:16 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    و المرأه هي أمي. وأختي. وحبيبتي. لكن. ليست. بمنزلة. الرجل. أبد فالله. خلقهن. نساء. يحضن. ويحملن. فلذا قال. اكرمكم الله. فلا اهانه أبد
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  34. 64
    28 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    الفرنسي

    الله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كاالانثى تسوون من الحبه قبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 63
    28 أكتوبر, 2016 , 14:13 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    الحين اللي يسيء. للبراك. لم يفهم. معنى. كلام البراك. ليش لانه اما حرمه بنص عقل. او مستئنث فلا عجب ان لا تفهم أبد
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  36. 62
    28 أكتوبر, 2016 , 14:13 م
    عدد التعليقات:14926

    قلم الحقيقه

    المرأة هي نصف المجتمع وهي شعلة نشاطه وحيويته وهي رمز ورقم صعب لايمكن أن يتجاوزه أو يشطبه كائن من كان.فقط هم حثالات الشعوب وسفهائهم وأحقر الناس من يهينها.
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  37. 61
    28 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    ام ايلين

    اي امرأه تخالط الرجال وسافره متبرجه تنساق ورا بني لبرال او على العكس رجل يخالط النساء فاسد ويعمل لهدم الشريعه كلهم اعزكم الله خرررراب المجتمع
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  38. 60
    28 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    العنيد سقطت في تفاهه المنتف وفقدت احترام كثيرين
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  39. 59
    28 أكتوبر, 2016 , 14:11 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    عندما قال اكرمكم الله. يقصد ان تنزلوا من منزلة الرجل اللي فيها القوامه والريادة الى مخلوق انثى اقل فقط فكل الحريم شهادتهن بنصف شهادة الرجل
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  40. 58
    28 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    مسمار

    ياااخي ارتقي بفكرك شويه ليه امك واختك وعماتك اليسو حريم ؟! ايش هالتخلف النساء هن الام والاخت والزوجه وهن من يلدن العلماء والابطال والملوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 57
    28 أكتوبر, 2016 , 14:10 م
    عدد التعليقات:4218

    العنيد

    ام روز وانت من وين جيت لولا الحرمه ماكان جيت لدنيا؟ الحمدالله ع نعمه العقل ،، لولا الله سبحانه ،، ماهو لولا الحرمه ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 56
    28 أكتوبر, 2016 , 14:09 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    الرجل ما اخطا أبد كلمه تقال ولا يقصد أبد إهانة المرأه بل يقصد انها ليست بمنزلة الرجل فقط. وهذا حق معتبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 55
    28 أكتوبر, 2016 , 14:09 م
    عدد التعليقات:14926

    قلم الحقيقه

    جميع الأعضاء المرشحين أنفسهم من على شاكلة هذا الأحمق شاتم أمه وأخواته وأهله ينتمون للأخوان المسلمين داخل الكويت.مرجعهم ومصدر قراراتهم تركيا.للعلم فقط.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 54
    28 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    زائره

    الجهل والتخلف مو غريب عليهم لان الرجال ناقصين عقل ودين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 53
    28 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    سالم..

    انسان منصف ذكر بأن المرأة نصف المجتمع..فننزل للبيوت: فيعني أن المرأة نصف البيت!.. ..ووالله إني أعرف بيوت بأن المرأة هي البيت كله وهي السيده الرائعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  46. 52
    28 أكتوبر, 2016 , 14:05 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    يا العنيد الله يعزك. ويعز الناس الفاهم. شف الاسلام اشترط الولايه على المرأه ليش. لان الله خلقها من ضعف اما الحريم اللي ساوهن بالرجل هربن الى كوريا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 51
    28 أكتوبر, 2016 , 14:04 م
    عدد التعليقات:14926

    قلم الحقيقه

    شكله أهم البنود التي يرشح نفسه عليها هي سحق المرأة واهانتها والتقليل من شأنها.البعض من نفس نمط تفكيره زعمو أن المرأة ملكة في أوطانهم وهذا سيصنع عرشها.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  48. 50
    28 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    سالم..

    ننتقد البراك لكلمته وننكرها عليه.. كما ننكر عليك سيد انسان منصف.ت28..لشطحاتك..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 49
    28 أكتوبر, 2016 , 14:00 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    ليش الاسلام جعل شهادة الحرمه بنص شهادة الرجل. سوْال معتبر. لان المرأه مخلوق ضعيف. يابشر
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  50. 48
    28 أكتوبر, 2016 , 13:58 م
    عدد التعليقات:4218

    العنيد

    إنسان منصف // تحياتي لك ،، والنعم فيك ،، ولي في ربااك ،، انت متربي على العز والشرف والرجوله ،، يشرفني كلامي هذا فيك ،، وشكراً لك ياااا أخووي !!!!
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  51. 47
    28 أكتوبر, 2016 , 13:57 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    ما افسد الناس الا. هذولا اللي يبون الفطره تنقلب. ويسوون الحرمه. بمنزلة الرجل. عيب ياللي انت موصوف. رجل لازم تعرف ان الرجل مقدم. والحرمه اخر الصفوف
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  52. 46
    28 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    السبيعي

    انسان منصف الله يكرم الرجال والحريم عنك انا متأكد انك لا حرمه ولا رجال يعني بين البين والشاطر يفهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(13)
  53. 45
    28 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    ام روز

    وانت من وين جيت لولا الحرمه ماكان جيت لدنيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 44
    28 أكتوبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:14926

    قلم الحقيقه

    أحمق شتم أمه وزوجته وأخواته دون أن يدرك هذا الأمر. الا اذا كان يعتقد أنهم ليس كذلك من جماعة حط علف هات علف فهذا يخصه وحده لاغير.المرأة تاج كل وطن .
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  55. 43
    28 أكتوبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    البراك. رجل. محترم. عارف. دينه ودنياه. لكن اللي يساوون بين الحرمه والرجل. ماعندهم. غير البصل. خخخخخخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  56. 42
    28 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    Ksb

    الله لا يكرمك والله يالنساء اطهر منك يا قذر
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  57. 41
    28 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    حقا يقال

    أليس الله فيضل الرجل على المرأة وأكرم الرجال بالعصمة كلمة دارجو عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 40
    28 أكتوبر, 2016 , 13:51 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    الحرمه خلقها الله تعالى وهي ضعيفه بكل شي. فلا مساوات بينها وبين الرجل ابدا ابدا ابدا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  59. 39
    28 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    السبيعي

    انسان منصف الله يكرم الرجال والحريم عنك انا متأكد انك لا حرمه ولا رجال يعني بين البين وعندك ميول للذكور والشاطر يفهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  60. 38
    28 أكتوبر, 2016 , 13:50 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    انا لاحظت. انا. الفتايات اللي يهربن الى فرنسا وجورجيا وكوريا. من طبقه تعامل الحرمه بمنزلة الرجل. لذا تهرب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  61. 37
    28 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    مجلس الأمة الكويتي مسخرة وفيه مثل دشتي المجوسي هؤلاء الذين يرتفع صراخهم ويتعاركون في المجلس بالأحذية والعقل يمثلون الأمة الكويتية؟؟؟!!!.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  62. 36
    28 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    مسفر المسعري

    والله ونعم وكفوماقال خطاء قال لاشباهالحريم لاتتغطون اظهر راسك لاتندس وتكتب بتويتر فالك المجلس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  63. 35
    28 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    الصارم

    فهو قال محشومين ولكم الكرامه أن تنزلوا أو تتنازلوا عن مراتبكم وتكونوا ك الحريم لا يوكل إليها كثير من الأمور أو يؤخذ كثير من كلامهم بالجد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  64. 34
    28 أكتوبر, 2016 , 13:49 م
    عدد التعليقات:14926

    قلم الحقيقه

    أحمق شتم أمه وزوجته وأخواته دون أن يدرك هذا الأمر. الا اذا كان يعتقد أنهم ليس كذلك من جماعة حط علف هات علف فهذا يخصه وحده لاغير.المرأة تاج كل وطن .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 33
    28 أكتوبر, 2016 , 13:48 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    ت ٢٤. رح. سو لك. عمليه تصير حرمه. عن جد. . خخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 32
    28 أكتوبر, 2016 , 13:46 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    ت ٢٤ لازم. تفتخر. انك حرمه. خخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 31
    28 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    الصارم

    وليست ملزمه بكثير من الأمور ك التكفل بأسره أو أخت أو أخ ضعيف وكثير من مايتوجب على الرجل القيام به، لذلك لا يشبه الرجل بالمرأه الا الناقص. فقال محشومين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 30
    28 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    نبض الحياة

    الله يكرمكم كلمة بذيئة تحتقر المراة التي كرمها الاسلام وهذه الكلمة مع الاسف نسمعها احيانا في اماكن العمل والاستراحة وبالجوال وبمجالس الرجال لذا نطالب بقانون واضح ورادع ينبذ التمييز العنصري ضد المراة
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  69. 29
    28 أكتوبر, 2016 , 13:46 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    كل من ينتقد البراك. فهو حرمه بدون زعل يا حرمه ما انت أترى ان الحرمه تساوي الرجل
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  70. 28
    28 أكتوبر, 2016 , 13:46 م
    عدد التعليقات:4218

    العنيد

    24// ليش ماقلت شي غلط وجهت نظر فيني وقلتها ! كلن يرا الناس بعين طبعه وسلامتك ؟
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  71. 27
    28 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    تاج الرؤس النساء تزين حياتنا

    الله يعزكم ويرفع قدركم النساء هم القلب الحنون المليئ بل طيبه والحنيه سواء كانت أم أو زوجة أو أخت أوبنت نعم العشير ياأصحاب القلوب البيضاء
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  72. 26
    28 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    رأي آخر

    الأعراب أشد كفرا ونفاقا
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  73. 25
    28 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    الصارم

    لا يقصد الإستعلاء ولا إهانة المرأه ولا بد أن نعرف ثقافة المجتمع حتى نفهم المغزى ونفسر الكلام، المرأه يسقط عنه كثير من التكليف وليست ملزمه بكثير مما
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  74. 24
    28 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    العنيد كل يوم تصدمنا فيك وبفكرك ولا منتف ماعليه شرهه
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  75. 23
    28 أكتوبر, 2016 , 13:35 م
    عدد التعليقات:21

    ترامب

    كلما انخفض مستوى التعليم والتفكير والأخلاق والفنون والحريات ، كلما ارتفع منسوب الجهل والتطرف والكراهية وكلما أصبح المجتمع فاقدا لأسس الحياة
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  76. 22
    28 أكتوبر, 2016 , 13:35 م
    عدد التعليقات:21

    ترامب

    مجتمعات يسيطر عليها موضوع الجنس وتخاف من الحرية وتقمع المرأة بالحجاب وتعدد الزوجات، ثم يحدثوننا عن الأخلاق والثقافة والحضارة الإسلامية
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  77. 21
    28 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    السدغاني

    أطيب الرجال وقت العزاوي ما يعتزي إلا باخته وأنت تحتقر الأنثى الجميله وقد أوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام بالقوارير
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  78. 20
    28 أكتوبر, 2016 , 13:34 م
    عدد التعليقات:21

    ترامب

    ثقافة الإستعلاء ترسخت في مجتمعاتنا لتفرز اعرافا اجتماعية خطيرة تتجاوز الإنسانية إلى احتقار المختلف وظلم المختلف
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  79. 19
    28 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    ايش فيهم الحريم ؟ أمك الي علمتك وربتك ، لا تتعالى
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  80. 18
    28 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    فهدا

    أليست والدتك من الحريم وأختك من الحريم وزوجتك من الحريم وبنتك سوف تكون من الحريم !! للأسف مازالت هذه الثقافة وغيرها متأصلة في عقول الكثير ، إنفصام
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  81. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    اللي يقول ويأيدة ودي تتذكرون من وين تطلعون للحياة ومنهو اللي ينقال عنه الله يكرمنا عنه 😂
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  82. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    سالم..

    هذه الكلمة من عادات الجاهلية..وكأنه ينزه مسامع الناس عن تلك الانسانه اللطيفه الطيبه.. لقد أخطأؤو وظلموها بتنزيههم للسامع.. .. ...شكرا للمرأة..
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  83. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    سعودي

    هو يقصد الحريم المسترجلات
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  84. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    اللي ينتقد. البراك. هل ترضى. ان نقول. عنك. يا حرمه وليش ما ترضى. فهمني بأه. خخخخخخخ
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  85. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    حقاني

    في الغرب ما تسمعهم يقولون مثل هذا الكلام مع انهم غير مسلمين اما في الخليج مع انهم شعوب مسلمه لكن للاسف يوجد تمييز عنصري صارخ ضد المراة وهذا شجع بعض الذكور على الاعتداء على المراة وسلب حقوقها منها
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  86. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 13:19 م
    عدد التعليقات:4218

    العنيد

    محمد البراك الرشيدي ،، والله وااالف نعم فيك وفي قبيلتك يالعبسي ؟على 😇😇😇
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  87. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 13:18 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    الحين لو تقول لأحد. يامره. يزعل. ولو تقول. للمرأه. انت بمئة رجل. تنبسط. لان الرجل. اعلى من. المرأه. ليش الزعل. يا حرمه. خخخخخخ
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  88. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    فارس نحد

    لاتصف نفسك بالجهل بقولك هذي العباره
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  89. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    صالح

    هناك من الحريم من هو اكرم منك واتقى منك واعلى منك يانكره وفخر لاهلها ولمجتمعها ككل
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  90. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    السبيعي

    للأسف عقليات مهما تطورنا وتعلمنا تبقى عقليات مقفلة ومتعفنه .المرأة يا البراك أمك وزوجتك وأختك و نصف المجتمع بل ثلثين المجتمع دام أشكالك بيننا واجد .
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  91. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 13:14 م
    عدد التعليقات:11102

    إنسان منصف

    المرأه. اقل. من الرجل. وهذا. شي مسلم به لكن العيب ممن ترى بنفسها ندا للرجل
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  92. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    ❄️❄️TBUK❄️❄️

    حتى النساء لو قلت لهم انكم كالرجال سيغضبون وهذا شي بديهي والتكريم الذي وصفه بقصد تغيير الجنس وكلامه واضح
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  93. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    الحال من بعضه

    تعالوا عندنا واسمعوا الرجال في المجالس والاستراحات وفي الواتساب وش يقولون عن المراة ثـم يدعون بان المراة ملكة 🤔
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  94. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    فوفو

    لا يكون ذكر اسم حمير ولا كلاب اعزكم الله!!!!!
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  95. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    ابوغلا

    انا اشهد انك رجل ابن رجل رح ياحئ هالراس الله يوفقك
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  96. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    حسبي الله على كل من يقلل من كرامة المرأة ويهينها
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  97. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    حساوي

    يعني الواحد اذا قال حريم لازم يقول الله يكرمكم هههههههههعهه الجهل مشكله
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