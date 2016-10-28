اختتام حملة دهانات الجزيرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بفحص 1258 سيدة

صحيفة المرصد: استفادت 1258 سيّدة من برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي في منطقة عسير, الذي أقيم برعاية دهانات الجزيرة خلال أكتوبر الجاري, وشهد استقبال نحو 4800 زائرة, ضمن فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي, التي تتبناها وزارة الصحة.

يأتي ذلك في وقت أظهرت نتائج دراسة نشرت مؤخراً تراجع معدلات الوفاة بهذا المرض خلال السنوات الخمس الماضية في أمريكا, فيما كانت بيانات مراكز أمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تشير إلى وفاة ما يقارب 41 ألف امرأة بسرطان الثدي سنوياً بين عامي 2010م و2014م, في حين تشير الإحصاءات في المملكة إلى أن سرطان الثدي يأتي على رأس قائمة أكثر أنواع السرطان شيوعاً عند النساء، بنسبة 28% تقريباً لبقية أنواع السرطان عند النساء، و 13% من السرطان بين الجنسين.

وتولّت دهانات الجزيرة رعاية الفعاليات التي أجريت على مرحلتين مدة كل منهما خمسة أيام تحت شعار ” أنتِ الحياة.. افحصي وطمنينا” في إطار قيامها بمسؤوليتها الاجتماعية, وإسهاماً منها في برامج التوعية الصحية لمختلف شرائح المجتمع, بما فيها السيدات.

وتضمنت الفعاليات إقامة معرض توعوي بساحة مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال استقبل أكثر من 1400 زائرة, جرى الكشف على ما يقارب 900 منهن, واحتوى عدة أركان توعوية وتثقيفية للتنبيه لعوامل الخطورة والأعراض والعلامات وكيفية الوقاية من سرطان الثدي, بالإضافة إلى عيادات الفحص السريري وأشعة ” ماموغرام”, كما تضمنت إقامة معرض مشابه في عسير مول شهد تسجيل 1420سيدة من إجمالي عدد الزائرات الذي تجاوز 3400 زائرة, تمّ الكشف على أكثر من 400 منهن, وتوزيع 5000 منشور توعوي.

وقد قام فريق متكامل من الكادر النسائي المختص باستقبال الزائرات والكشف عليهن وتقديم الاستشارة الطبية والفحص السريري بكل خصوصية والتوعية الصحية لهن وفرز الحالات المكتشفة, فضلاً عن العمل على رفع الوعي بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه, وبأهمية الكشف المبكر عنه لدور ذلك في علاجه وتجنّب المخاطر المترتبة على توغله.