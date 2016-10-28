“هدف “: بدء استقبال طلبات الراغبين بالاستثمار في تأسيس وإدارة “طاقات”

صحيفة المرصد-خاص: شرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، باستقبال طلبات مستثمرين ورواد أعمال سعوديين راغبين في تأسيس وإدارة مراكز “طاقات” للإرشاد المهني والتوظيف، التي اشترط اقتصار ملكيتها وإدارتها 100% على السعوديين.

وأكد سعادة نائب المدير العام لدعم التوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ نواف الدعيجي، أن “هدف” سيبدأ قريبا في التواصل مع المتقدمين؛ للبدء بإجراءات الفحص والمطابقة لإمكانيات تقديم الخدمة لطالبي العمل، مشيرا إلى أن باب التقديم مفتوح أمام المستثمرين ورواد الأعمال بتأسيس مراكز “طاقات” للإرشاد المهني والتوظيف وإدارتها، حتى الثاني من ربيع الأول المقبل.

ودعا الراغبين في تأسيس وإدارة مراكز “طاقات” للإرشاد المهني والتوظيف، إلى تقديم طلباتهم عبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأضاف، أن تأسيس مراكز “طاقات” للإرشاد المهني والتوظيف وإدارتها، يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة، ورفع مشاركة القطاع الخاص.

ويهدف إلى تطوير صناعة خدمات التوظيف في المملكة، والاستثمار في المنشآت والكوادر الوطنية ودعمها في بناء وتطوير قطاع التوظيف.

مضيفا، أن تأسيس تلك المراكز وإدارتها يأتي في إطار إتاحة قنوات إضافية لدعم توظيف الباحثين عن عمل؛ للتقليل من نسبة البطالة في المملكة، واستهداف المناطق والمحافظات البعيدة عن المراكز لدعم التوظيف فيها، ولرفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع الدور الريادي للشباب والشابات في هذا القطاع الواعد، ونقل المعرفة المتراكمة وتوفير أفضل الممارسات الاحترافية على مستوى وطني.

ووفقا للأستاذ الدعيجي، فإن استشاريي التوظيف في تلك المراكز، التي تقتصر ملكيتها وإدارتها بالكامل على السعوديين، سيعملون بشكل وثيق مع الباحثين عن العمل عبر عدة مراحل، ابتداءًا من الالتحاق وتوفير المعلومات والتوعية والتوظيف في القطاع الخاص، وانتهاءًا بخدمات دعم الاستقرار في العمل.

لافتا إلى أن آلية العمل في تلك المراكز ترتكز على تقديم كافة أوجه الدعم والتأهيل والتوظيف للباحثين عن عمل من ذكور وإناث وذوي الإعاقة، على حدٍّ سواء. ومن ضمنها: الاستشارات المهنية، والإرشاد والتوجيه، والربط بين الباحث عن عمل والوظيفة المناسبة له، وخدمات المتابعة بعد التوظيف.