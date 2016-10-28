تعرف على قصة أصغر شهيد في”الحد الجنوبي”أشعل فعالية”السعودية أمننا وطننا عزنا”-صور

صحيفة المرصد:أشعلت قصة الرضيع”فيصل ال مريح” فعالية”السعودية أمننا وطننا عزنا”التي أقيمت في المنطقة الشرقية،ويعد”فيصل” أصغر شهيد في الحد الجنوبي, حيث استشهد مع والدته بعد تعرض منزله بنجران لقذيفة قادمة من الأراضي اليمنية.

ووفقاً لموقع “العربية نت”تستعرض هذه الفعالية جرائم الحوثيين وقصص الجنود الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لوطنهم,وشارك فيها أبناء الشهداء الذين وقفوا على مسرح متفاخرين بإنجازات أبائهم، ومرتدين الملابس العسكرية، طامحين في المشاركة أيضاً للدفاع عن بلاد الحرمين.

وأكد مدير عام الأنشطة الشبابية محمد السويلم ” أن “قصص الجنود الأبطال نفتخر بها جميعا، ولذلك حرصنا على نشر الإنجازات وسط أماكن التجمعات العائلية”.

وأضاف السويلم أن الجهات الحكومية المشاركة بالأركان التوعوية قدمت مجموعة من المعلومات القيمة حيث تم دمج التعليم بالترفيه لإيصال الرسالة بأبسط صورة في حين تختتم الفعالية اليوم الجمعة بالظهران.

وبيّن قائد البرنامج أحمد الصايم أن جامعة الملك فيصل قدمت معرضا متنقلا لأبطال عاصفة الحزم بالصور، كما شاركت الجهات الأمنية والدفاع المدني والجمارك بأجهزتها وأساليبها المتطورة لحماية البلاد، واستمتع الصغار بالرسم والمسابقات التشجيعية على مسرح غطاه اللون الأخضر.