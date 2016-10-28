• الزعيم والعميد.

• وبينهما «صدارة».

• دياز يظهر للمرة الأولى.

• بعد (ترحيل) المتلاعب!

• باندو مستقر مع الاتحاد.

• العكايشي قد يعود.

• والمولد متألق .

• وسط الهلال أقوى.

• وهجومه أخطر.

• الاتحاد يريد تعويض الخسارة.

• الهلال يريد مواصلة الانتصار.

• الاتحاد (مستقر) فنيا.

• الهلال يعيش مرحلة انتقالية.

• دفاع العميد (أضعف).

• دفاع الهلال يحتاج «تركيزا».

• جحفلي يغيب والحافظ يعود.

• الهدوء والتركيز يجلبان النقاط (الذهبية).

• إن استكان الهلاليون وظنوا ضعف العميد (خسروا)!

• وإن بالغ العميد (سيتعب).

• التقارب النقطي لا يذكر!

• ليس بين الهلال والاتحاد (فقط)!

• بل من الأول حتى السادس!

• لن يحسم الدوري بكل تأكيد الليلة!

• لكنها جولة (فاصلة)!

• سألوا الفـــشـار لماذا (فاصلة)!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال هي جولة (الصدارة)!

Adelaltwaijri @

نقلا عن مكة