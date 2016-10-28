• الزعيم والعميد.
• وبينهما «صدارة».
• دياز يظهر للمرة الأولى.
• بعد (ترحيل) المتلاعب!
• باندو مستقر مع الاتحاد.
• العكايشي قد يعود.
• والمولد متألق .
• وسط الهلال أقوى.
• وهجومه أخطر.
• الاتحاد يريد تعويض الخسارة.
• الهلال يريد مواصلة الانتصار.
• الاتحاد (مستقر) فنيا.
• الهلال يعيش مرحلة انتقالية.
• دفاع العميد (أضعف).
• دفاع الهلال يحتاج «تركيزا».
• جحفلي يغيب والحافظ يعود.
• الهدوء والتركيز يجلبان النقاط (الذهبية).
• إن استكان الهلاليون وظنوا ضعف العميد (خسروا)!
• وإن بالغ العميد (سيتعب).
• التقارب النقطي لا يذكر!
• ليس بين الهلال والاتحاد (فقط)!
• بل من الأول حتى السادس!
• لن يحسم الدوري بكل تأكيد الليلة!
• لكنها جولة (فاصلة)!
• سألوا الفـــشـار لماذا (فاصلة)!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال هي جولة (الصدارة)!
Adelaltwaijri @
نقلا عن مكة
تعليقات ( 2 )
ابو الأمجادمهما حاولوا هم فاشلون لآن الزعامة كيان شامخ شموخ الجبال والزعامة لم تُعطى من المكاتب كما يُفعل مع النويدي الترشيحي المتفستن وكما أعُطيت الرخص المضروبه
ي و س فبإذن الله الفوز هلالي والصدارة للهلال علاطوووووووووووووووووووول