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شاهد: لحظة اقتحام سيارة “سوبربان” لوكالة تويوتا في طريف!

28 أكتوبر, 2016 , 14:10 م
شاهد: لحظة اقتحام سيارة “سوبربان” لوكالة تويوتا في طريف!
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صحيفة المرصد: اقتحمت سيارة “سوبربان” سوداء اللون فرع شركة تويوتا بشارع عمر بن الخطاب بالحي الشرقي من محافظة طريف، وتسببت في خلق حالة من الزعر بين العاملين وأسفرت عن بعض التلفيات ببعض السيارات الجديدة المعروضة في الداخل.

وفوجئ العاملون بالمركز بالدخول السيارة عليهم لداخل الفرع؛ فيما لم تسجل أي اصابات في الموقع.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    طير حوران

    ايران السبب حسبي الله عليهم روافض يخربون حتى السفايف
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  2. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    الصريح جدا

    اقسم بالله الي نسوفه حرب شوارع قيادة السياره اصبحت متعبه بالمملكه من كثر المتهورين والمتخلفين سرعات عاليه وعدم اهتمام بالقياده واتمنى رفع المخالفات
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  3. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 14:28 م

    ابو خالد

    مبسوطين المصريين الي كاميرات المراقبه
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  4. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    مبارك سكروتي

    اكيد لاكله نوع مغشوش وخلاه ميعرف الطريق الرايح من الجاي معربدها طول الليل وعنت براسه اول الصبحية ياكل فول وخبر تميس طلع الاخ وجاااااب العيد بقوة
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  5. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    زائره

    الرجال ناقصين عقل لو نسوق ترانا أركد منهم أصلا الحريم أركد في كل شي بس عاد احمدوا ربكم ان الله عزكم علينا في ذا الديره يالذكور وهذا جواز مروركم (ذكر)
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  6. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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