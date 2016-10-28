شاهد: لحظة اقتحام سيارة “سوبربان” لوكالة تويوتا في طريف!

صحيفة المرصد: اقتحمت سيارة “سوبربان” سوداء اللون فرع شركة تويوتا بشارع عمر بن الخطاب بالحي الشرقي من محافظة طريف، وتسببت في خلق حالة من الزعر بين العاملين وأسفرت عن بعض التلفيات ببعض السيارات الجديدة المعروضة في الداخل.
وفوجئ العاملون بالمركز بالدخول السيارة عليهم لداخل الفرع؛ فيما لم تسجل أي اصابات في الموقع.
تعليقات ( 6 )
طير حورانايران السبب حسبي الله عليهم روافض يخربون حتى السفايف
الصريح جدااقسم بالله الي نسوفه حرب شوارع قيادة السياره اصبحت متعبه بالمملكه من كثر المتهورين والمتخلفين سرعات عاليه وعدم اهتمام بالقياده واتمنى رفع المخالفات
ابو خالدمبسوطين المصريين الي كاميرات المراقبه
مبارك سكروتياكيد لاكله نوع مغشوش وخلاه ميعرف الطريق الرايح من الجاي معربدها طول الليل وعنت براسه اول الصبحية ياكل فول وخبر تميس طلع الاخ وجاااااب العيد بقوة
زائرهالرجال ناقصين عقل لو نسوق ترانا أركد منهم أصلا الحريم أركد في كل شي بس عاد احمدوا ربكم ان الله عزكم علينا في ذا الديره يالذكور وهذا جواز مروركم (ذكر)
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه