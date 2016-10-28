شاهد: لحظة اقتحام سيارة “سوبربان” لوكالة تويوتا في طريف!

صحيفة المرصد: اقتحمت سيارة “سوبربان” سوداء اللون فرع شركة تويوتا بشارع عمر بن الخطاب بالحي الشرقي من محافظة طريف، وتسببت في خلق حالة من الزعر بين العاملين وأسفرت عن بعض التلفيات ببعض السيارات الجديدة المعروضة في الداخل.

وفوجئ العاملون بالمركز بالدخول السيارة عليهم لداخل الفرع؛ فيما لم تسجل أي اصابات في الموقع.