فيديو..المدرب سعد الشهري:الإيرانيون لعبوا وكأنها كرة طائرة

صحيفة المرصد:أعرب مدرب المنتخب السعودي للشباب، الوطني سعد الشهري عن سعادته بتأهل المنتخب إلى نهائي بطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً، واصفاً مباراة الأخضر أمام إيران أمس بأنها كانت ملحمة كروية في البحرين أعادت للأذهان ملحمة سنغافورة للمنتخب الأول عام 1984، مؤكداً أن المنتخب أدى مباراة أكثر من رائعة على المستوى الهجومي؛ حيث نجح في تسجيل 6 أهداف، لكنه أبدى في الوقت نفسه انزعاجه من الأخطاء الدفاعية التي أوضح أنها عكرت صفو الانتصار الكبير.
وطالب الشهري في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة بعدم القسوة على اللاعبين، وقال: «المباراة دخلت في عدة منعطفات تسببت في توهان بعض اللاعبين في أوقات حساسة»، واعداً بعدم تكرار هذه الأخطاء مجدداً.وأضاف: «لن تحدث هذه الأخطاء مجدداً، وستشاهدون دفاعاً مختلفاً في المباراة النهائية».
وأشار الشهري إلى أنهم سيّروا المباراة كما خططوا لها وذلك بلعب مباراة كرة القدم بأصولها، موضحاً أن كرة القدم تلعب في الأرض وليس كما فعل الإيرانيون الذين لعبوا مباراة أشبه بكرة الطائرة، لافتاً النظر إلى أن التغييرات التي أجراها كانت بهدف تنشيط المنتخب، وكان السبب في الدفع بمدافع إضافي هو تنشيط الجانب الدفاعي.
تعليقات ( 8 )
منصوربي بيضتوً وجوهنا افضل من المنتخب الاول اول مره احس باعتزاز وفخر
عدد التعليقات:1171
نبرااسمبروك للاخضر التأهل والفوز وعقبال الكأس بأذن الله.
متابع عن بعدبيض الله وجيهكم .. واضح المنتخب بعيد عن الإعلام فابتعدت التدخلات في التشكيلة.. أيمن خليف لاعب مميز لأي نادي يلعب...
اسمرعبرونادي الفقر قلبوها كرة يد
عبدالعزيزموفق يا ذيبان ماقصرت لكن تحتاج الى اعادة النظر في الدفاع ومن خلفهم الحارس هدفين سهله جت بسبب اخطاء الحارس
ابو امتنانأقول بيض الله وجهك يا وجه الرفاقه يا قاهر الفرس انت وهذا المنتخب الشاب الذي قهر الفرس وخلاهم يلطمون لان هذا ديدنهم ديدن التخلف الله معك
عالمي وانت ؟؟والنعم فيك ياكابتن سعد
الحقبانيعلم اتمن ان يعطي ويحض بسلام سيدي وحبيب الجميع ملك الحزام ونائبه الانه الشهري شرف السعودين وكذلك علام السعوديه ومشترك الانه يستهل وسلام علي هولا شرف عظ