فيديو..المدرب سعد الشهري:الإيرانيون لعبوا وكأنها كرة طائرة

صحيفة المرصد:أعرب مدرب المنتخب السعودي للشباب، الوطني سعد الشهري عن سعادته بتأهل المنتخب إلى نهائي بطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً، واصفاً مباراة الأخضر أمام إيران أمس بأنها كانت ملحمة كروية في البحرين أعادت للأذهان ملحمة سنغافورة للمنتخب الأول عام 1984، مؤكداً أن المنتخب أدى مباراة أكثر من رائعة على المستوى الهجومي؛ حيث نجح في تسجيل 6 أهداف، لكنه أبدى في الوقت نفسه انزعاجه من الأخطاء الدفاعية التي أوضح أنها عكرت صفو الانتصار الكبير.

وطالب الشهري في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة بعدم القسوة على اللاعبين، وقال: «المباراة دخلت في عدة منعطفات تسببت في توهان بعض اللاعبين في أوقات حساسة»، واعداً بعدم تكرار هذه الأخطاء مجدداً.وأضاف: «لن تحدث هذه الأخطاء مجدداً، وستشاهدون دفاعاً مختلفاً في المباراة النهائية».

وأشار الشهري إلى أنهم سيّروا المباراة كما خططوا لها وذلك بلعب مباراة كرة القدم بأصولها، موضحاً أن كرة القدم تلعب في الأرض وليس كما فعل الإيرانيون الذين لعبوا مباراة أشبه بكرة الطائرة، لافتاً النظر إلى أن التغييرات التي أجراها كانت بهدف تنشيط المنتخب، وكان السبب في الدفع بمدافع إضافي هو تنشيط الجانب الدفاعي.