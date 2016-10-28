بعد 10 سنوات ملكة جمال فنلندا : “ترامب” وقف بجانبي وشعرت فجأة يمسكني من الخلف!

صحيفة المرصد: كشفت ملكة جمال فنلندا في 2006 وعارضة الأزياء حالياً Ninni Laaksonen المالكة لماركة شهيرة باسمها، للملابس والجماليات بفنلندا، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكدت أن المرشح الأمريكي “ترامب” تحرش بها قبل 10 سنوات.

وقالت ملكة الجمال عبر صحيفة محلية وفقا لموقع العربية نت، إن الواقعة كانت في نيويورك حين شاركت بمسابقة ملكة جمال الكون، وكان ترامب مالكاً منذ 1996 لحقوقها التي باعها العام الماضي.

وروت “نيني” لصحيفة Ilta-Sanomatقائلة: “دنا “ووقف إلى جانبي، وشعرت فجأة به يمسكني من الخلف بشكل كامل تقريباً، ولا أعتقد أن أحداً شاهده يفعل ذلك، لكني شعرت بنفسي أنقبض، ولم أفهم ما يجري تماماً” في إشارة منها إلى أنها أدركت حالياً فقط، أن ما فعله كان تحرشاً، لكثرة من اتهمنه في أكتوبر الجاري بتحرشه بهن، وإحداهن ملكة جمال المكسيك السابقة أيضاً”.

وتمضي رواية نينّي، فتذكر أن أحدهم لم تذكر اسمه، أخبرها أن ترامب لامسها “إباحياً” لأنها بدت له شبيهة بزوجته السلافية الأصل Melania في شبابها.

وتعد نينّي الضحية الرقم 12 بين من تحرش بهن ترامب، النافي قيامه بأي تحرش، ويأتي ما ذكرته قبل 10 أيام فقط من 8 نوفمبر المقبل، الموعود يومه لاختيار رئيس أميركي جديد.