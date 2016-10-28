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بعد 10 سنوات ملكة جمال فنلندا : “ترامب” وقف بجانبي وشعرت فجأة يمسكني من الخلف!

28 أكتوبر, 2016 , 14:53 م
بعد 10 سنوات ملكة جمال فنلندا : “ترامب” وقف بجانبي وشعرت فجأة يمسكني من الخلف!
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صحيفة المرصد: كشفت ملكة جمال فنلندا في 2006 وعارضة الأزياء حالياً Ninni Laaksonen المالكة لماركة شهيرة باسمها، للملابس والجماليات بفنلندا، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكدت أن المرشح الأمريكي “ترامب” تحرش بها قبل 10 سنوات.

وقالت ملكة الجمال عبر صحيفة محلية وفقا لموقع العربية نت، إن الواقعة كانت في نيويورك حين شاركت بمسابقة ملكة جمال الكون، وكان ترامب مالكاً منذ 1996 لحقوقها التي باعها العام الماضي.

وروت “نيني” لصحيفة Ilta-Sanomatقائلة: “دنا “ووقف إلى جانبي، وشعرت فجأة به يمسكني من الخلف بشكل كامل تقريباً، ولا أعتقد أن أحداً شاهده يفعل ذلك، لكني شعرت بنفسي أنقبض، ولم أفهم ما يجري تماماً” في إشارة منها إلى أنها أدركت حالياً فقط، أن ما فعله كان تحرشاً، لكثرة من اتهمنه في أكتوبر الجاري بتحرشه بهن، وإحداهن ملكة جمال المكسيك السابقة أيضاً”.

وتمضي رواية نينّي، فتذكر أن أحدهم لم تذكر اسمه، أخبرها أن ترامب لامسها “إباحياً” لأنها بدت له شبيهة بزوجته السلافية الأصل Melania في شبابها.

وتعد نينّي الضحية الرقم 12 بين من تحرش بهن ترامب، النافي قيامه بأي تحرش، ويأتي ما ذكرته قبل 10 أيام فقط من 8 نوفمبر المقبل، الموعود يومه لاختيار رئيس أميركي جديد.

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تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    28 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    REALITY

    معذور يا ترامب
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  2. 18
    28 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    استغفر الله العظيم

    ت16..17../ يقول الله تعالى(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم)
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  3. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 16:16 م

    زائر المرصد

    الواقع الرجل لا يلام.من يرى هذا الجمال.وهذه الانوثه الطاغيه.لا شك أنه سيسقط في بحر الغرام.وسيغرق لا محال.
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  4. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 16:13 م

    ابو معاذ

    ماينلام
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  5. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    قال تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )
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  6. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 15:59 م

    وش الغريب هذه الأشياء عادي عندكم لكن لازم برضاها والسبب الملاهي الليليه وشواطىء للعراة اختلاط ((هذا هو التحرر
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  7. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    كلكم انتي وترامب ممسوخيين من الحياء اذاً لاداعي لما تقولين الا اذا كان لديكم تصفية حسابات اخرى فهذا شأنكم
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  8. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 15:44 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    هذا عقيدته مثل عقيدة المعممين المجوس
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  9. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    Saad

    باين عليه انه فحل صنف مايصبر اذا شاف بنت شبه متعريه ,قد لك ترامب
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  10. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    أبو خالد656

    يبدوا أنه كان يقيّم ملكات الجمال على طريقة بعضنا عند شراء الضحايا!!
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  11. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    زائره

    الرجال ناقصين عقل ودين
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  12. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    سامي

    سود الله وجهك ياعنصرى ياوسخ
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  13. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    سالم..

    يعني وش يسوي!! يقول أستغفر الله!! هو مايعرف الله وهي ماتعرف الله..ولا يستحون أصلآ... ..فستين داهيه هي وهو..
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  14. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    راني

    😂😂😂 لمس ومسك الطوط 💭💭
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  15. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    ابو تميم حائل

    بعد 10 سنين توه تدري ان ترامب يتحرش بي خلفيته
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  16. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    sar-al-sa

    الله يحمي بلدنا ودينا وحكامنا ال سعود الميامين مما تخبئه الاقدار ومن يدري ربما السلوكيات المستهجنه شائعه بينهما وولا فرق فيمن ياتي ومختلفي السلوب
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  17. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    مواطن ولكن ،،،،

    يمكن شاف شي ماينشاف
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  18. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 15:02 م
    عدد التعليقات:471

    ابونواف...

    شرمها ........هذا جاي يحكم امريكا او جاي (+١٨) امريكا والعالم هههههههههههههههههههه
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  19. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 14:55 م
    عدد التعليقات:414

    أبوخالد السعودي / الدمام

    وهالثور الأحمق كل يوم طالعت له فضيحه ، هذا منتهي
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