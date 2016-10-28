بعد 10 سنوات ملكة جمال فنلندا : “ترامب” وقف بجانبي وشعرت فجأة يمسكني من الخلف!

صحيفة المرصد: كشفت ملكة جمال فنلندا في 2006 وعارضة الأزياء حالياً Ninni Laaksonen المالكة لماركة شهيرة باسمها، للملابس والجماليات بفنلندا، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكدت أن المرشح الأمريكي “ترامب” تحرش بها قبل 10 سنوات.
وقالت ملكة الجمال عبر صحيفة محلية وفقا لموقع العربية نت، إن الواقعة كانت في نيويورك حين شاركت بمسابقة ملكة جمال الكون، وكان ترامب مالكاً منذ 1996 لحقوقها التي باعها العام الماضي.
وروت “نيني” لصحيفة Ilta-Sanomatقائلة: “دنا “ووقف إلى جانبي، وشعرت فجأة به يمسكني من الخلف بشكل كامل تقريباً، ولا أعتقد أن أحداً شاهده يفعل ذلك، لكني شعرت بنفسي أنقبض، ولم أفهم ما يجري تماماً” في إشارة منها إلى أنها أدركت حالياً فقط، أن ما فعله كان تحرشاً، لكثرة من اتهمنه في أكتوبر الجاري بتحرشه بهن، وإحداهن ملكة جمال المكسيك السابقة أيضاً”.
وتمضي رواية نينّي، فتذكر أن أحدهم لم تذكر اسمه، أخبرها أن ترامب لامسها “إباحياً” لأنها بدت له شبيهة بزوجته السلافية الأصل Melania في شبابها.
وتعد نينّي الضحية الرقم 12 بين من تحرش بهن ترامب، النافي قيامه بأي تحرش، ويأتي ما ذكرته قبل 10 أيام فقط من 8 نوفمبر المقبل، الموعود يومه لاختيار رئيس أميركي جديد.
تعليقات ( 19 )
REALITYمعذور يا ترامب
استغفر الله العظيمت16..17../ يقول الله تعالى(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم)
زائر المرصدالواقع الرجل لا يلام.من يرى هذا الجمال.وهذه الانوثه الطاغيه.لا شك أنه سيسقط في بحر الغرام.وسيغرق لا محال.
ابو معاذماينلام
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيقال تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )
عبدالعزيز العقيلي الهذليكلكم انتي وترامب ممسوخيين من الحياء اذاً لاداعي لما تقولين الا اذا كان لديكم تصفية حسابات اخرى فهذا شأنكم
اللهم احفظ جنودنا البواسلهذا عقيدته مثل عقيدة المعممين المجوس
Saadباين عليه انه فحل صنف مايصبر اذا شاف بنت شبه متعريه ,قد لك ترامب
أبو خالد656يبدوا أنه كان يقيّم ملكات الجمال على طريقة بعضنا عند شراء الضحايا!!
زائرهالرجال ناقصين عقل ودين
ساميسود الله وجهك ياعنصرى ياوسخ
سالم..يعني وش يسوي!! يقول أستغفر الله!! هو مايعرف الله وهي ماتعرف الله..ولا يستحون أصلآ... ..فستين داهيه هي وهو..
راني😂😂😂 لمس ومسك الطوط 💭💭
ابو تميم حائلبعد 10 سنين توه تدري ان ترامب يتحرش بي خلفيته
sar-al-saالله يحمي بلدنا ودينا وحكامنا ال سعود الميامين مما تخبئه الاقدار ومن يدري ربما السلوكيات المستهجنه شائعه بينهما وولا فرق فيمن ياتي ومختلفي السلوب
مواطن ولكن ،،،،يمكن شاف شي ماينشاف
عدد التعليقات:471
ابونواف...شرمها ........هذا جاي يحكم امريكا او جاي (+١٨) امريكا والعالم هههههههههههههههههههه
عدد التعليقات:414
أبوخالد السعودي / الدماموهالثور الأحمق كل يوم طالعت له فضيحه ، هذا منتهي