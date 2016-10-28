  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

“مجلس التعاون” يندد بإطلاق الحوثيين صاروخاً على مكة

28 أكتوبر, 2016 , 15:17 م
“مجلس التعاون” يندد بإطلاق الحوثيين صاروخاً على مكة
  • 470
  • 13
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:ندد مجلس التعاون الخليجي والبحرين والإمارات وقطر، الجمعة، بإطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باتجاه مكة المكرمة.واعتبر مجلس التعاون أن “اعتداء الحوثيين الغاشم استفزاز لمشاعر المسلمين، ودليل على رفضهم الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته”.

ووفقاً لموقع”العربية نت”قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن “جماعة الحوثي وصالح المدعومة من إيران لم تراع إلاً ولا ذِمّة باستهدافها البلد الحرام مهبط الإسلام وقِبلة المسلمين حول العالم”.

من جهته، قال وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، إن إيران تدعم ميليشيات تستهدف مكة المكرمة بالصواريخ، معتبراً أن “نظام إيران يدعي الإسلام ويدعم إطلاق الصواريخ على مكة”.

ونددت مملكة البحرين بشدة بقيام الميليشيات الانقلابية في اليمن بإطلاق صاروخ باليسيتي باتجاه مكة المكرمة.وجاء في بيان رسمي، أن “استهداف هذه البقعة المباركة يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض وعملاً إجرامياً دنيئاً تجاوز كل الحرمات، وتعدى كل الحدود الدينية والأخلاقية والإنسانية”.

وأشار البيان إلى “وقوف مملكة البحرين صفاً واحداً إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بها أو استهداف المقدسات الدينية فيها، مطالبة في الوقت ذاته جميع الدول الإسلامية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الأثيم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه”.

كما أضاف أن “مملكة البحرين مستمرة في موقفها الثابت الداعم للشرعية في اليمن إلى أن يتم بسط الأمن وإعادة السلم، وتمكين الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من القيام بمهامها كافة، وبما يؤدي إلى التوصل إلى حل سلمي يرتكز إلى المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216”.

بدورها، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الميليشيات الحوثية منطقة مكة المكرمة بصاروخ باليستي.وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن إطلاق صاروخ باتجاه مكة المكرمة، يعد اعتداءً سافراً على حرمة هذا البلد والمقدسات الإسلامية، واستفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.



تعليقات ( 13 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    فهدا

    التنديد لاينفع يجب تحويل البوصلة بالكامل وجميع الجيوش والقوات في إتجاه واحد وهو إجتثاث شجرة إبليس الحوثي ونزع السلاح من أيديهم وتطهير اليمن وشعبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 16:16 م

    كش ملك

    لازال الاستفادة من الحدث متواضع جدا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    ماشاء الله كنت متوقعه اول المنددين علماء باكستان ونددو
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 16:01 م
    عدد التعليقات:2318

    توووووونسية

    شلت اياد من استهدفت مكة يا كلاب ايران أن لمكة رب يحميها لكن عملكم هذا لن يمر مرور الكرام انتم استفزيتم ملياري مسلم سني حول الله اللهم زد كرهنا لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    غريبة وين الكويت مانددو المفروض انتم قبل الإمارات لأن فزعنا لكم يوم الغزو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    وتلك الايام....

    ندد وندد وندد ونددوا والقلوب شتى.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 15:47 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    وين الأزهر مايندد ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    السد الواطي خارج الخدمة بعد البدء في تشغيل سد النهضة العظيم ومصر تعيش في أزمة مائية والدولار يحلق فوق وثورة شعب جائع الموعد الفجر 11*11 إعادة الامل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    المفروض على جميع الدول العربية والإسلامية أن يقطعو علاقاتهم مع الدولة الصفوية المجوسية لأنها هي العدو الأول للإسلام والمسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    الحمد لله الدولار يحلق فوق وستسقط جمهورية العسكر بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب يبحث عن بصيص الأمل في 11*11
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  11. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 15:29 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    أين مسافة السكة~~~~من ****وطنة ***كل الناس وستسقط جمهورية العسكر وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر الموعد 11*11
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  12. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 15:29 م

    لم نسمع من صاحب مقولة مسافة السكة أي تنديد

    فعلا كان كل ما يقال للإستهلاك الاعلامي وللحصول على أكبر قدر من الرز. ماذا بعد اطهر بقاع الأرض تقصف بالصواريخ لكن الله وحكومتنا بإذن الله خير حام للوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 15:24 م

    فوزية

    الان وبعد هذا التطاول احرقوهم في اماكنهم ولا تتركو احد يغادر منهم الموت مصيرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم