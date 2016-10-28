“مجلس التعاون” يندد بإطلاق الحوثيين صاروخاً على مكة

صحيفة المرصد:ندد مجلس التعاون الخليجي والبحرين والإمارات وقطر، الجمعة، بإطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باتجاه مكة المكرمة.واعتبر مجلس التعاون أن “اعتداء الحوثيين الغاشم استفزاز لمشاعر المسلمين، ودليل على رفضهم الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته”.
ووفقاً لموقع”العربية نت”قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن “جماعة الحوثي وصالح المدعومة من إيران لم تراع إلاً ولا ذِمّة باستهدافها البلد الحرام مهبط الإسلام وقِبلة المسلمين حول العالم”.
من جهته، قال وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، إن إيران تدعم ميليشيات تستهدف مكة المكرمة بالصواريخ، معتبراً أن “نظام إيران يدعي الإسلام ويدعم إطلاق الصواريخ على مكة”.
ونددت مملكة البحرين بشدة بقيام الميليشيات الانقلابية في اليمن بإطلاق صاروخ باليسيتي باتجاه مكة المكرمة.وجاء في بيان رسمي، أن “استهداف هذه البقعة المباركة يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض وعملاً إجرامياً دنيئاً تجاوز كل الحرمات، وتعدى كل الحدود الدينية والأخلاقية والإنسانية”.
وأشار البيان إلى “وقوف مملكة البحرين صفاً واحداً إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بها أو استهداف المقدسات الدينية فيها، مطالبة في الوقت ذاته جميع الدول الإسلامية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الأثيم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه”.
كما أضاف أن “مملكة البحرين مستمرة في موقفها الثابت الداعم للشرعية في اليمن إلى أن يتم بسط الأمن وإعادة السلم، وتمكين الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من القيام بمهامها كافة، وبما يؤدي إلى التوصل إلى حل سلمي يرتكز إلى المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216”.
بدورها، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الميليشيات الحوثية منطقة مكة المكرمة بصاروخ باليستي.وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن إطلاق صاروخ باتجاه مكة المكرمة، يعد اعتداءً سافراً على حرمة هذا البلد والمقدسات الإسلامية، واستفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
النظام الايراني يدعم جماعة ارهابية تطلق صواريخها على مكة المكرمة … هل هذا النظام إسلامي كما يدعي ؟
— عبدالله بن زايد (@ABZayed) October 28, 2016
تعليقات ( 13 )
فهداالتنديد لاينفع يجب تحويل البوصلة بالكامل وجميع الجيوش والقوات في إتجاه واحد وهو إجتثاث شجرة إبليس الحوثي ونزع السلاح من أيديهم وتطهير اليمن وشعبه
كش ملكلازال الاستفادة من الحدث متواضع جدا.
💇💇 ريما Rima 💇💇ماشاء الله كنت متوقعه اول المنددين علماء باكستان ونددو
عدد التعليقات:2318
توووووونسيةشلت اياد من استهدفت مكة يا كلاب ايران أن لمكة رب يحميها لكن عملكم هذا لن يمر مرور الكرام انتم استفزيتم ملياري مسلم سني حول الله اللهم زد كرهنا لهم
💇💇 ريما Rima 💇💇غريبة وين الكويت مانددو المفروض انتم قبل الإمارات لأن فزعنا لكم يوم الغزو
وتلك الايام....ندد وندد وندد ونددوا والقلوب شتى.....
💇💇 ريما Rima 💇💇وين الأزهر مايندد ❗
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرالسد الواطي خارج الخدمة بعد البدء في تشغيل سد النهضة العظيم ومصر تعيش في أزمة مائية والدولار يحلق فوق وثورة شعب جائع الموعد الفجر 11*11 إعادة الامل
اللهم احفظ جنودنا البواسلالمفروض على جميع الدول العربية والإسلامية أن يقطعو علاقاتهم مع الدولة الصفوية المجوسية لأنها هي العدو الأول للإسلام والمسلمين
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرالحمد لله الدولار يحلق فوق وستسقط جمهورية العسكر بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب يبحث عن بصيص الأمل في 11*11
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرأين مسافة السكة~~~~من ****وطنة ***كل الناس وستسقط جمهورية العسكر وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر الموعد 11*11
لم نسمع من صاحب مقولة مسافة السكة أي تنديدفعلا كان كل ما يقال للإستهلاك الاعلامي وللحصول على أكبر قدر من الرز. ماذا بعد اطهر بقاع الأرض تقصف بالصواريخ لكن الله وحكومتنا بإذن الله خير حام للوطن
فوزيةالان وبعد هذا التطاول احرقوهم في اماكنهم ولا تتركو احد يغادر منهم الموت مصيرهم