بعد تصريح السيسي عن”ثلاجة الماء”..يسري فودة يكشف عن مخلوق يمكنه الاستغناء عن الطعام لمدة 10 سنوات

صحيفة المرصد:نشر الإعلامي المصري، يسري فودة، صورة لحيوان يدعى “اولم” وهو نوع من السلمندريات البحرية الذي يعيش فقط في التجاويف والكهوف العميقة تحت الماء وهو قادر على البقاء دون طعام لمدة عشر سنوات، وفقا لبعض البحوث.

وقال فوده في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، معلقا على الصورة: “الحيوان الوحيد الذي يمكنه الاستغناء عن الطعام والاكتفاء بالماء لنحو 10 سنوات.”

وتابع فودة في تدوينة منفصلة: “اللي يقولك: مش لاقي في كلام السيسي غير موضوع التلاجة التافه؟ قل له: تعالى شوية كده على جنب.. كلام السيسي ماجاش من قبيل المجاز أو الرمز، و لا هو سخونية مفاجئة تماهت في لحظة استثنائية مع طبقة من النرفانا الرفاعية. هو عارف كويس قوي هو بيقول إيه وبيقولوا لمين وبيقولوا بالشكل دا بهدف إيه.”

وتابع قائلا: “دا ببساطة واحد من أساليب الخطاب/السلوك الناعم اللي بيبان فيه ظاهريًا التقدير و التفهم و التعاطف و حتى المديح، بس الجوهر بتاعه في الواقع بيكون عكس كدا تمامًا أمام طرف صغير أو غير مدرك أو حسن النية بهدف السيطرة عليه و توجيهه و هو في الواقع يحتقره و لا يطيقه.. كلنا بنمارس الأسلوب دا بدرجات متفاوتة مع طرف أو آخر من وقت للتاني. بس فيه ناس الأسلوب دا جزء أساسي من شخصيتها وطريقتها في الحياة.. السيسي في رأيي واحد من الناس دي، و أنا غير مهتم بمحاولة تغييره. هو حر مع نفسه. بس في نفس الوقت شايف أن من واجبي المهني و الوطني الوقوف أمامه عندما يتعلق الأمر بالشأن العام..”

ويشار إلى أن تدوينة فوده تأتي على خلفية ما قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال لقاءه مجموعة من الشباب في ندوة بعنوان “أزمة سعر الصرف”، على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، الثلاثاء، إنه “واحد من المصريين” وإنه قضى 10 أعوام وثلاجته ليس فيها سوى الماء، ما أثار زوبعة من الانتقادات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسم “ثلاجة_السيسي.

CNN