  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بعد تصريح السيسي عن”ثلاجة الماء”..يسري فودة يكشف عن مخلوق يمكنه الاستغناء عن الطعام لمدة 10 سنوات

28 أكتوبر, 2016 , 15:27 م
بعد تصريح السيسي عن”ثلاجة الماء”..يسري فودة يكشف عن مخلوق يمكنه الاستغناء عن الطعام لمدة 10 سنوات
  • 1٬774
  • 13
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:نشر الإعلامي المصري، يسري فودة، صورة لحيوان يدعى “اولم” وهو نوع من السلمندريات البحرية الذي يعيش فقط في التجاويف والكهوف العميقة تحت الماء وهو قادر على البقاء دون طعام لمدة عشر سنوات، وفقا لبعض البحوث.

وقال فوده في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، معلقا على الصورة: “الحيوان الوحيد الذي يمكنه الاستغناء عن الطعام والاكتفاء بالماء لنحو 10 سنوات.”

وتابع فودة في تدوينة منفصلة: “اللي يقولك: مش لاقي في كلام السيسي غير موضوع التلاجة التافه؟ قل له: تعالى شوية كده على جنب.. كلام السيسي ماجاش من قبيل المجاز أو الرمز، و لا هو سخونية مفاجئة تماهت في لحظة استثنائية مع طبقة من النرفانا الرفاعية. هو عارف كويس قوي هو بيقول إيه وبيقولوا لمين وبيقولوا بالشكل دا بهدف إيه.”

وتابع قائلا: “دا ببساطة واحد من أساليب الخطاب/السلوك الناعم اللي بيبان فيه ظاهريًا التقدير و التفهم و التعاطف و حتى المديح، بس الجوهر بتاعه في الواقع بيكون عكس كدا تمامًا أمام طرف صغير أو غير مدرك أو حسن النية بهدف السيطرة عليه و توجيهه و هو في الواقع يحتقره و لا يطيقه.. كلنا بنمارس الأسلوب دا بدرجات متفاوتة مع طرف أو آخر من وقت للتاني. بس فيه ناس الأسلوب دا جزء أساسي من شخصيتها وطريقتها في الحياة.. السيسي في رأيي واحد من الناس دي، و أنا غير مهتم بمحاولة تغييره. هو حر مع نفسه. بس في نفس الوقت شايف أن من واجبي المهني و الوطني الوقوف أمامه عندما يتعلق الأمر بالشأن العام..”

ويشار إلى أن تدوينة فوده تأتي على خلفية ما قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال لقاءه مجموعة من الشباب في ندوة بعنوان “أزمة سعر الصرف”، على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، الثلاثاء، إنه “واحد من المصريين” وإنه قضى 10 أعوام وثلاجته ليس فيها سوى الماء، ما أثار زوبعة من الانتقادات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسم “ثلاجة_السيسي.
CNN



تعليقات ( 13 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    يتم تبرير الكذب للفراعنة حتى ولو أكل الشعب المصري لحم الحمير من الجوع والفقر مصر تسير للهاوية وإلى نفق مظلم بقيادة عسكر الرز الذي أكلوه وتركوا الشعب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    عسكري متقاعد فقير غلبان وراتبه التقاعدي الفان

    هنا وهناك يدربون علينا الحواتيت ونصدقها ونصفق لها وعندما نكبر نردد بيت الشعر..( خلوه يرقد والليالي تصحيه.... يفز من نومه بليا منادي ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لا تهجروا القران وتدبروا اياته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اكثروا من الاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 16:06 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    مصر مع موعد مع الأمل في»»»»»»»»»»»»»»» 11*11««««««««««««
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    مصدر الكلمه

    حتى انا عندي ثلاجه للمويه فقط وثلاجه للحمه وثلاجه للايسكريم وثلاجه للخضروات لان حجم ظيوفي يستلزم توفير وتجهيز ذلك ما المانع ان يسوقها على المصفقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 15:59 م

    مصدر الكلمه

    حتى انا عندي ثلاجه للمويه فقط وثلاجه للحمه وثلاجه للايسكريم وثلاجه للخضروات لان حجم ظيوفي يستلزم توفير وتجهيز ذلك ما المانع ان يسوقها على المصفقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    اس اس

    مصر ام العجائب وكل شي يصير والسيسي ممثل باامتياز وما يصلح للمصريين الا مثله وطريقته الامل المستحيل والخط الطويل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 15:45 م

    يالطيف

    عنندما يقول عشر سنين الثلاجه مافيها غير الميه الم يسئله كيف للتوضيح انسان وثلاجه وميه فقط وعشر سنين وصبح النسان عايش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    اذا جهاز الكفتة لعلاج مرض الإيدز والتهاب الكبد سي وجهاز الفول الطعمية لعلاج البواسير. كل شي ممكن **مصر موعد من الأمل 11*11
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  11. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    Saad

    كل شئ جايز يمكن بعض البشر مستنسحين من السلمندريات البحريه ويعيشو عشر سنوات بدون اكل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    ستسقط جمهورية العسكر بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر الموعد الفجر 11~11****11*11~~~~~11*11
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  13. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    الله يرحم أيام حسني مبارك
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم