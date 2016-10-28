مقطع لطفلة إماراتية وهي تقلد محمد بن راشد..والأخير منبهراً: هل هناك من يعرفها أودّ زيارتها

صحيفة المرصد:تفاعل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي نائب رئيس دولة الإمارات مع مقطع فيديو لطفلة، تردد عبارته الشهيرة، وهي “أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول”، مستفسراً من متابعيه عنها لكي يقوم بزيارتها.
وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”أمس (الخميس) تعليقا على مقطع الفيديو: “أبهرتني هذه الطفلة حفظها الله .. أودّ زيارتها .. هل هناك من يعرفها ؟.”
يشار أن الطفلة تظهر في مقطع الفيديو وتقول بأسلوب طريف: “أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول.. ونسعى أن نكون بالمركز الأول عالمياً”.
تعليقات ( 14 )
صرخة صمتالشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حفظه الله جعل من دبي محط انظار العالم دبي اسرع تطورآ في العالم وصل بها لأعلى النجاحات وذالك من خلال العمل والتنظيم والدقة
دعبادياحنا باي مركز
صرخة صمتحكام الخليج يمتازون بالتواضع والبساطة والعفوية الله يحفظ ال سعود وحكام الخليج ، الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم يضرب به المثل في العمل الدؤوب والمستمر
كيفماشاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله
اسماءحكومة الامارات تحب الشعب
صرخة صمتالبنوته عسوله يازين الزين ياناس
مصممفي شعوب مبسوطة علىى اي مركز //
صرخة صمتتصرف مو غريب على شيخ التواضع محمد بن راشد ال مكتوم الله يحفظه ويبارك فيه ، اما البنوتة تجنن كيوتة عسل ابغى منها واحد الله يحفظها لاهلها ويبارك فيها
اس اسشريف ولا يخاف من شي وبجلسه مع لاعبي الامارات دفعهم لكاس الخليج ومدرسه ومحبوب من الجميع على مستوى العالم
عدد التعليقات:4220
العنيدسيسجّل التاريخ للشيخ محمد بن راشد أنّه صاحب مسابقة ( تحدي القراءة العربي ) التي اختتمت في دبي قبل أيّام ، و شارك فيها ( 3.5 مليون ) طالب و طالبة قرؤوا ( 150 مليون كتاب ) ، أُمَّة اقرأ عادت تقرأ بجهود رجال !
ابو معاذوالله ونعم من حقك تفخر وشعبك يفخرون بمنجزاتكم طوعتم قدراتكم المالية لرفاهية شعبكم
عدد التعليقات:4220
العنيدانت وشعبك وانا وياكم احبكم اشوفكم المركز الاول ،، خليجيا وعالميا ،، بالتوفيق يابوراشد قدها وقدود !!
عدد التعليقات:1171
نبرااسابوحمدان شيخ وقائد ملهم يحب وطنه وشعبه ولابد ان يبادله شعبه نفس الشعور،،عندما تخلص في عملك حتما فالنتائج ستكون لصالحك ويتلاشى الفساد.
الصارمرجل أحب شعبه وبلده فحبوه وبادلوه نفس المشاعر حتى الأطفال يتابعوه ويقلدون كلام الذي يصل إلى قلوبهم