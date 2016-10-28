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مقطع لطفلة إماراتية وهي تقلد محمد بن راشد..والأخير منبهراً: هل هناك من يعرفها أودّ زيارتها

28 أكتوبر, 2016 , 15:44 م
مقطع لطفلة إماراتية وهي تقلد محمد بن راشد..والأخير منبهراً: هل هناك من يعرفها أودّ زيارتها
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صحيفة المرصد:تفاعل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي نائب رئيس دولة الإمارات مع مقطع فيديو لطفلة، تردد عبارته الشهيرة، وهي “أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول”، مستفسراً من متابعيه عنها لكي يقوم بزيارتها.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”أمس (الخميس) تعليقا على مقطع الفيديو: “أبهرتني هذه الطفلة حفظها الله .. أودّ زيارتها .. هل هناك من يعرفها ؟.”

يشار أن الطفلة تظهر في مقطع الفيديو وتقول بأسلوب طريف: “أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول.. ونسعى أن نكون بالمركز الأول عالمياً”.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    صرخة صمت

    الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حفظه الله جعل من دبي محط انظار العالم دبي اسرع تطورآ في العالم وصل بها لأعلى النجاحات وذالك من خلال العمل والتنظيم والدقة
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  2. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 16:24 م

    دعبادي

    احنا باي مركز
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  3. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    صرخة صمت

    حكام الخليج يمتازون بالتواضع والبساطة والعفوية الله يحفظ ال سعود وحكام الخليج ، الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم يضرب به المثل في العمل الدؤوب والمستمر
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  4. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 16:13 م

    كيف

    ماشاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله
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  5. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    اسماء

    حكومة الامارات تحب الشعب
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  6. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    صرخة صمت

    البنوته عسوله يازين الزين ياناس
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  7. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    مصمم

    في شعوب مبسوطة علىى اي مركز //
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  8. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 16:06 م

    صرخة صمت

    تصرف مو غريب على شيخ التواضع محمد بن راشد ال مكتوم الله يحفظه ويبارك فيه ، اما البنوتة تجنن كيوتة عسل ابغى منها واحد الله يحفظها لاهلها ويبارك فيها
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  9. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    اس اس

    شريف ولا يخاف من شي وبجلسه مع لاعبي الامارات دفعهم لكاس الخليج ومدرسه ومحبوب من الجميع على مستوى العالم
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  10. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 15:59 م
    عدد التعليقات:4220

    العنيد

    سيسجّل التاريخ للشيخ محمد بن راشد أنّه صاحب مسابقة ( تحدي القراءة العربي ) التي اختتمت في دبي قبل أيّام ، و شارك فيها ( 3.5 مليون ) طالب و طالبة قرؤوا ( 150 مليون كتاب ) ، أُمَّة اقرأ عادت تقرأ بجهود رجال !
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  11. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 15:59 م

    ابو معاذ

    والله ونعم من حقك تفخر وشعبك يفخرون بمنجزاتكم طوعتم قدراتكم المالية لرفاهية شعبكم
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  12. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 15:56 م
    عدد التعليقات:4220

    العنيد

    انت وشعبك وانا وياكم احبكم اشوفكم المركز الاول ،، خليجيا وعالميا ،، بالتوفيق يابوراشد قدها وقدود !!
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  13. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 15:49 م
    عدد التعليقات:1171

    نبرااس

    ابوحمدان شيخ وقائد ملهم يحب وطنه وشعبه ولابد ان يبادله شعبه نفس الشعور،،عندما تخلص في عملك حتما فالنتائج ستكون لصالحك ويتلاشى الفساد.
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  14. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    الصارم

    رجل أحب شعبه وبلده فحبوه وبادلوه نفس المشاعر حتى الأطفال يتابعوه ويقلدون كلام الذي يصل إلى قلوبهم
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