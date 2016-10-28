مقطع لطفلة إماراتية وهي تقلد محمد بن راشد..والأخير منبهراً: هل هناك من يعرفها أودّ زيارتها

صحيفة المرصد:تفاعل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي نائب رئيس دولة الإمارات مع مقطع فيديو لطفلة، تردد عبارته الشهيرة، وهي “أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول”، مستفسراً من متابعيه عنها لكي يقوم بزيارتها.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”أمس (الخميس) تعليقا على مقطع الفيديو: “أبهرتني هذه الطفلة حفظها الله .. أودّ زيارتها .. هل هناك من يعرفها ؟.”

يشار أن الطفلة تظهر في مقطع الفيديو وتقول بأسلوب طريف: “أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول.. ونسعى أن نكون بالمركز الأول عالمياً”.