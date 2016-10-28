وفاة الفنان ملحم بركات

صحيفة المرصد:بعد صراع طويل مع المرض توفى الموسيقار”ملحم بركات”بعد ظهر اليوم الجمعة في إحدى مستشفيات بيروت”اوتيل ديو”,وكان بركات قد أدخل إلى المستشفى منذ أسابيع وتضاربت في حينها المعلومات في شأن حاله الصحية.
يذكر أن بركات ولد في قرية كفرشيما في 15 آب 1945، ويعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، تأثر بفن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. وعرف بالفنان المثير والثائر.
تعليقات ( 19 )
رشديياتعليق 8 ... عساك تلحقه عن قريب وتبكون على جراحكم سوا
لبنانيهان لله وانا اليه راجعون الله يرحمة ويغفر له ويرحم جميع الأموات
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته
ابوريانالله يرحمني ويغفر لي قدم الى ما افضى وعمل
خالد ابو تالالا اله الا الله
مــــــــــــــــــــــتقول الله يرحمه تضاف لسجلها الحافل بالجهل والتخبط والكذب والبدع ملحم مزاجي حاد الطباع والالفاض عدائي متقوقع طائفي اضافه لامور اخرى
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
مــــــــــــــــــــــقلم من جيله وبعمره ولما كان يتحدث ع لسان رحال ويذكر انه متقاعد هذا قصده يطلع لكم بكذا شخصيه يهوى التمثيل لانه متقاعد وفاضي ومسويله كم عضويه تختفي بعد فتره بنفس التوجه واختلاف الاسلوب قليلا
عدد التعليقات:2318
توووووونسيةالله يرحمو ويغفر له
مسماراعتبرووو يا اولي الالباب يامن غرتهم الدنيا وزخرفها
هو مسيحي الديانة؟لم اسمع به من قبل.
عدد التعليقات:14929
قلم الحقيقهالله على رائعته تعــــــــا ننســــــــى ستبقى من بعده تتغنى بها الدنيا لناسها الطيبين أصحاب القلوب الطيبة المسالمة الذين أبكتهم جراحهم وحزنت قلوبهم.
بدون اسممافيه احد ماراح يموت، اللي كتب الخبر واللي قرأ واللي علق الكل راح يموت ولن يبقى الا وجه الله عز وجل. والمهم هو ماذا عملنا، نسال الله حسن الختام والجنه
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
اشراقافتكر حلقته مع الشريان كان قمه بالاخلاق والروح الحلوة
خالد ابو تالامات وانتقل الى القبر والسؤال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
عدد التعليقات:14929
قلم الحقيقهرحم الله الفنان العظيم ملحم بركات رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته. صاحب صوت رائع طابعه الحزن النابع من القلوب الصادقة وهو قامة فنية لاتعوض أبدآ.
ابو معاذمات ؟ والمطلوب ؟؟
زائران لله وان اليه راجعون الله يرحمو ويغفر له