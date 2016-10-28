وفاة الفنان ملحم بركات

صحيفة المرصد:بعد صراع طويل مع المرض توفى الموسيقار”ملحم بركات”بعد ظهر اليوم الجمعة في إحدى مستشفيات بيروت”اوتيل ديو”,وكان بركات قد أدخل إلى المستشفى منذ أسابيع وتضاربت في حينها المعلومات في شأن حاله الصحية.

يذكر أن بركات ولد في قرية كفرشيما في 15 آب 1945، ويعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، تأثر بفن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. وعرف بالفنان المثير والثائر.