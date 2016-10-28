  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

وفاة الفنان ملحم بركات

28 أكتوبر, 2016 , 15:50 م
وفاة الفنان ملحم بركات
  • 1٬643
  • 19
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:بعد صراع طويل مع المرض توفى الموسيقار”ملحم بركات”بعد ظهر اليوم الجمعة في إحدى مستشفيات بيروت”اوتيل ديو”,وكان بركات قد أدخل إلى المستشفى منذ أسابيع وتضاربت في حينها المعلومات في شأن حاله الصحية.

يذكر أن بركات ولد في قرية كفرشيما في 15 آب 1945، ويعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، تأثر بفن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. وعرف بالفنان المثير والثائر.



تعليقات ( 19 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    28 أكتوبر, 2016 , 16:38 م

    رشدي

    ياتعليق 8 ... عساك تلحقه عن قريب وتبكون على جراحكم سوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 18
    28 أكتوبر, 2016 , 16:31 م

    لبنانيه

    ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمة ويغفر له ويرحم جميع الأموات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 16:26 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 16:25 م

    ابوريان

    الله يرحمني ويغفر لي قدم الى ما افضى وعمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 16:19 م

    خالد ابو تالا

    لا اله الا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 16:19 م

    مــــــــــــــــــــــ

    تقول الله يرحمه تضاف لسجلها الحافل بالجهل والتخبط والكذب والبدع ملحم مزاجي حاد الطباع والالفاض عدائي متقوقع طائفي اضافه لامور اخرى
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  7. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 16:19 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    مــــــــــــــــــــــ

    قلم من جيله وبعمره ولما كان يتحدث ع لسان رحال ويذكر انه متقاعد هذا قصده يطلع لكم بكذا شخصيه يهوى التمثيل لانه متقاعد وفاضي ومسويله كم عضويه تختفي بعد فتره بنفس التوجه واختلاف الاسلوب قليلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 16:07 م
    عدد التعليقات:2318

    توووووونسية

    الله يرحمو ويغفر له
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 16:07 م

    مسمار

    اعتبرووو يا اولي الالباب يامن غرتهم الدنيا وزخرفها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 16:03 م

    هو مسيحي الديانة؟

    لم اسمع به من قبل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 16:03 م
    عدد التعليقات:14929

    قلم الحقيقه

    الله على رائعته تعــــــــا ننســــــــى ستبقى من بعده تتغنى بها الدنيا لناسها الطيبين أصحاب القلوب الطيبة المسالمة الذين أبكتهم جراحهم وحزنت قلوبهم.
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  13. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    بدون اسم

    مافيه احد ماراح يموت، اللي كتب الخبر واللي قرأ واللي علق الكل راح يموت ولن يبقى الا وجه الله عز وجل. والمهم هو ماذا عملنا، نسال الله حسن الختام والجنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    اشراق

    افتكر حلقته مع الشريان كان قمه بالاخلاق والروح الحلوة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 16:01 م

    خالد ابو تالا

    مات وانتقل الى القبر والسؤال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 15:57 م
    عدد التعليقات:14929

    قلم الحقيقه

    رحم الله الفنان العظيم ملحم بركات رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته. صاحب صوت رائع طابعه الحزن النابع من القلوب الصادقة وهو قامة فنية لاتعوض أبدآ.
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  18. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 15:56 م

    ابو معاذ

    مات ؟ والمطلوب ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    زائر

    ان لله وان اليه راجعون الله يرحمو ويغفر له
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم