بالفيديو والصور:محمد بن راشد يلتقي الطفلة “مهرة”

صحيفة المرصد:زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطفلة الصغيرة “مهرة” التي ظهرت في مقطع فيديو توجِّه فيه سؤالاً عن قائل العبارة الشهيرة “أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول”.

ووفقاً لموقع”العربية نت”نشر الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على “تويتر” تغريدة مرفقة بصورة قال فيها “مع ابنتي مهرة الشحي .. ملاك إماراتي .. وملكة الأطفال”.

وكان قد نشر حاكم دبي تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر” حيث كتب: “أبهرتني هذه الطفلة حفظها الله.. أود زيارتها.. هل هناك من يعرفها؟”.وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فور انتشار التغريدة اهتم بها الآلاف على مواقع التواصل، وتوصلوا إلى أنها الطفلة مهرة أحمد الشحي من الشارقة.