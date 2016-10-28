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بالفيديو والصور:محمد بن راشد يلتقي الطفلة “مهرة”

28 أكتوبر, 2016 , 16:01 م
بالفيديو والصور:محمد بن راشد يلتقي الطفلة “مهرة”
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صحيفة المرصد:زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطفلة الصغيرة “مهرة” التي ظهرت في مقطع فيديو توجِّه فيه سؤالاً عن قائل العبارة الشهيرة “أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول”.

ووفقاً لموقع”العربية نت”نشر الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على “تويتر” تغريدة مرفقة بصورة قال فيها “مع ابنتي مهرة الشحي .. ملاك إماراتي .. وملكة الأطفال”.

وكان قد نشر حاكم دبي تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر” حيث كتب: “أبهرتني هذه الطفلة حفظها الله.. أود زيارتها.. هل هناك من يعرفها؟”.وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فور انتشار التغريدة اهتم بها الآلاف على مواقع التواصل، وتوصلوا إلى أنها الطفلة مهرة أحمد الشحي من الشارقة.

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تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:471

    ابونواف...

    الامارات العربيه المتحدة من دول الخليج اللتي تشاركناافرحناواحزاننا بل ومعاركنا واختلط دماء جنودهم وجنودنا الزكية دفاعاً عن شعب اليمن
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  2. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    سعيد اخو مبارك ولد عم عيد فرح

    والمطلوب ؟؟؟
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  3. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 16:27 م

    ابو ماهر

    تعليق7 ماتدري ليش ؟لآنك ماخذمقلب في نفسك وماتشوف يمكنك عايش في صحراء قاحله لايوجد بهاء أنس ولا جان غيرك لذالك تقول مالا تشوف ماتشوف شر
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  4. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 16:26 م

    عبود

    الله يحفظها ويحفظ اطفالنا واطفال المسلمين ويجعلهم امهات ورجال حامين للدين ولدينهم حافظين ولأوطانهم مخلصين
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  5. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    ارز 👊 نجد

    ماشاءالله تبارك الله لاقوة الابالله ... الله يحفظها
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  6. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    بندر

    عندي سؤال محيرني وش فيها الامارات لا جو مثل الناس وحر رطوبه كلشي هناك تاكس شعب 90 منهم اجانب مدري مخذين مقلب على ايش
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  7. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 16:18 م

    Ksb

    ونعم يا ابن مكتوم تطور و تواضع و عدل الله يجعلك من الغانمين
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  8. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 16:13 م
    عدد التعليقات:2318

    توووووونسية

    الله يحفظها البنت وهذا نائب الرئيس مشاء الله عليه شعبي جدا وهذا ما يحبوه الشعوب
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  9. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 16:11 م
    عدد التعليقات:14929

    قلم الحقيقه

    رجل وشيخ وحاكم تعجز الكلمات أن تصف خصاله الكريمة أو أن توفيه ولو جزء يسير منها.انسان متواضع رغم أنه يملك الدنيا الا أن لديه قلب أكبر منها أسكنه شعبه.
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  10. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 16:07 م

    سعد الدوسري

    يا سلام عليك،،،ياشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،رجل عظيم،،،وأب عطوف لكل الإماراتيين،تعجبني شخصيه هذا الرجل العظيم،،،المخلص لوطنه ،ولشعبه،،،كثير التواضع...
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  11. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 16:07 م

    الحكمه يمانية

    اعتماد 20 مبادرة لمجلس علماء الإمارات من بينها إعداد إماراتيين لنيل جائزة نوبل. الامارات الدولة القدوة في المنطقة قولا وفعلا
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  12. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 16:05 م

    فالح

    اقسم بالله تلاحم قوي وهذا مع الاطفال بعدمت اراح الكبار . نفسي اقابله .... يقبله كل مايسويه .
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