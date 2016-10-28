بالفيديو والصور:محمد بن راشد يلتقي الطفلة “مهرة”

صحيفة المرصد:زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطفلة الصغيرة “مهرة” التي ظهرت في مقطع فيديو توجِّه فيه سؤالاً عن قائل العبارة الشهيرة “أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول”.
ووفقاً لموقع”العربية نت”نشر الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على “تويتر” تغريدة مرفقة بصورة قال فيها “مع ابنتي مهرة الشحي .. ملاك إماراتي .. وملكة الأطفال”.
وكان قد نشر حاكم دبي تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر” حيث كتب: “أبهرتني هذه الطفلة حفظها الله.. أود زيارتها.. هل هناك من يعرفها؟”.وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فور انتشار التغريدة اهتم بها الآلاف على مواقع التواصل، وتوصلوا إلى أنها الطفلة مهرة أحمد الشحي من الشارقة.
أبهرتني هذه الطفلة حفظها الله .. أودّ زيارتها .. هل هناك من يعرفها ؟ https://t.co/gjAKWMGbnL
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 27, 2016
تعليقات ( 12 )
عدد التعليقات:471
ابونواف...الامارات العربيه المتحدة من دول الخليج اللتي تشاركناافرحناواحزاننا بل ومعاركنا واختلط دماء جنودهم وجنودنا الزكية دفاعاً عن شعب اليمن
سعيد اخو مبارك ولد عم عيد فرحوالمطلوب ؟؟؟
ابو ماهرتعليق7 ماتدري ليش ؟لآنك ماخذمقلب في نفسك وماتشوف يمكنك عايش في صحراء قاحله لايوجد بهاء أنس ولا جان غيرك لذالك تقول مالا تشوف ماتشوف شر
عبودالله يحفظها ويحفظ اطفالنا واطفال المسلمين ويجعلهم امهات ورجال حامين للدين ولدينهم حافظين ولأوطانهم مخلصين
ارز 👊 نجدماشاءالله تبارك الله لاقوة الابالله ... الله يحفظها
بندرعندي سؤال محيرني وش فيها الامارات لا جو مثل الناس وحر رطوبه كلشي هناك تاكس شعب 90 منهم اجانب مدري مخذين مقلب على ايش
Ksbونعم يا ابن مكتوم تطور و تواضع و عدل الله يجعلك من الغانمين
عدد التعليقات:2318
توووووونسيةالله يحفظها البنت وهذا نائب الرئيس مشاء الله عليه شعبي جدا وهذا ما يحبوه الشعوب
عدد التعليقات:14929
قلم الحقيقهرجل وشيخ وحاكم تعجز الكلمات أن تصف خصاله الكريمة أو أن توفيه ولو جزء يسير منها.انسان متواضع رغم أنه يملك الدنيا الا أن لديه قلب أكبر منها أسكنه شعبه.
سعد الدوسرييا سلام عليك،،،ياشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،رجل عظيم،،،وأب عطوف لكل الإماراتيين،تعجبني شخصيه هذا الرجل العظيم،،،المخلص لوطنه ،ولشعبه،،،كثير التواضع...
الحكمه يمانيةاعتماد 20 مبادرة لمجلس علماء الإمارات من بينها إعداد إماراتيين لنيل جائزة نوبل. الامارات الدولة القدوة في المنطقة قولا وفعلا
فالحاقسم بالله تلاحم قوي وهذا مع الاطفال بعدمت اراح الكبار . نفسي اقابله .... يقبله كل مايسويه .